Những cách chống ẩm cho thiết bị điện tử gia đình vào mùa mưa ẩm

GĐXH - Việc chuẩn bị lễ vật dâng cúng vào Rằm tháng Giêng không chỉ là hành động thể hiện lòng thành kính mà còn là cách để thu hút tài lộc, bình an và may mắn cho cả gia đình. Do đó, gia chủ cần đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn hoa quả, đảm bảo sự tươi ngon, trang nghiêm và phù hợp với các giá trị phong thủy.