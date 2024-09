Những điều cần kiêng kỵ trong ăn uống vào mùa thu

1 ngày trước

Tiêu chảy cấp do virus thường xuất hiện trong mùa hè, đặc biệt là sau mùa mưa lũ. Do lúc này thời tiết, môi trường, nguồn nước dễ bị ô nhiễm dẫn đến virus lây lan. Cần dùng thuốc điều trị tiêu chảy cấp do virus như thế nào?