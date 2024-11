Những điều cần tránh khi ‘quan hệ’ trong mùa Đông

Làm chuyện ấy vào mùa Đông không chỉ giúp giảm căng thẳng vì cơ thể tiết ra endorphin mang lại cảm giác vui vẻ và hạnh phúc cho đôi nam nữ.

Đồng thời, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ cho các cặp đôi. "Yêu" còn giúp các đôi vượt qua tâm trạng chán chường của mùa đông, đặc biệt là bệnh trầm cảm theo mùa thường xuất hiện vào giai đoạn này.

Không chỉ vậy, hoạt động này còn giúp cơ thể tăng cường miễn dịch, chống cảm cúm - một căn bệnh phổ biến trong mùa đông.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, quan hệ tình dục thường xuyên sẽ làm tăng mức estrogen, tăng độ đàn hồi cho da, giúp da đỡ nứt nẻ hơn vào mùa đông.

Tuy nhiên, để chuyện ấy thật sự thăng hoa vào mùa đông, bạn không nên làm "chuyện ấy" quá nhiều lần hay sử dụng những biện pháp kích thích gây hại cho sức khỏe và cơ thể.

Tránh nude và quan hệ dưới nước

Quan hệ khi nude hoàn toàn hay dưới nước vào mùa lạnh rất dễ bị cảm lạnh. Bên ngoài, nhiệt độ thấp hơn trong phòng, nếu không may gió thổi vào phòng dễ dẫn đến đột tử.

Lười vệ sinh

Trời lạnh, tâm lí của nhiều người là lười vệ sinh thân thể. Điều này chẳng những làm cho vi khuẩn có cơ hội sinh sôi, ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn khiến cho cảm hứng gần gũi cũng giảm đi đáng kể.

Mùa đông, dù cơ thể không đổ mồ hôi nhưng vẫn cần phải được vệ sinh sạch sẽ. Có như vậy cơ thể mới thơm tho, lỗ chân lông thoáng đãng…sức khỏe mới tốt hơn.

Uống rượu cho nóng người trước khi "yêu"

Thực tế, không phải chỉ tới mùa đông lạnh, nhiều người mới áp dụng chiêu uống rượu trước mỗi khi "lâm trận".

Bình thường, rất nhiều mày râu thường thích uống rượu cho nóng người, sung sức để cuộc "yêu" thêm cuồng nhiệt hơn. Đặc biệt, mùa đông trời lạnh, chiêu này càng được nhiều đôi vợ chồng áp dụng. Nhưng… đây thực sự là một thói quen tai hại.

Vì nhiều người không hề biết rằng rượu sẽ là độc tố nếu uống quá nhiều, lạm dụng rượu trước khi làm "chuyện ấy" sẽ gây giảm "tinh binh", dễ dẫn đến xuất tinh sớm, liệt dương.

Làm "chuyện ấy" với cường độ mạnh

Nhiều người quan niệm rằng, khi ân ái vào mùa đông, nhất định phải làm cho cơ thể tỏa ra một lượng nhiệt lớn, nhờ đó sẽ không cảm thấy lạnh, vì thế thường làm "chuyện ấy" với cường độ mạnh, làm mồ hôi toát ra.

Thực tế, vào mùa đông cơ thể người cần lượng nhiệt lớn để giữ ấm cho cơ thể trong khi "chuyện ấy" lại làm tiêu hao nhiều năng lượng, vì thế số lần và cường độ ân ái nên ít hơn vào mùa đông, sẽ có lợi cho sức khỏe của bạn.

Không nên tắm ngay trước và sau khi quan hệ

Nếu tắm trước và sau khi quan hệ, cơ thể dễ bị cảm lạnh. Cách tốt nhất, nên tắm trước khi quan hệ khoảng 30 phút đến 1 tiếng.

Sau khi quan hệ, lỗ chân lông thường nở to, nhịp tim nhanh hơn bình thường, việc đứng dậy đi tắm ngay rất dễ bị cảm lạnh và nhịp tim thay đổi đột ngột kèm theo các triệu chứng co rút hoặc nguy hiểm hơn là đột quỵ do co mạch máu tức thời.

Đừng để gió lạnh thổi vào phòng

Khi quan hệ, cơ thể có cảm giác ấm hơn nên nhiều người mở cửa cho thoáng nhưng điều này không tốt cho sức khỏe vì nếu quan hệ khi gặp gió lạnh sẽ rất nguy hiểm.