Những đứa trẻ không được mẹ chăm sóc chu đáo dễ mắc 3 vấn đề này khi lớn lên
GĐXH - Những người may mắn dùng tuổi thơ để chữa lành cả cuộc đời, trong khi những người kém may mắn dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ.
"Những đứa trẻ không được mẹ chăm sóc chu đáo dễ mắc 3 vấn đề này khi lớn lên".
Trong quan điểm của các nhà tâm lý học, phân tâm học nhấn mạnh việc sử dụng phương pháp "truy tìm nguồn gốc" để chữa bệnh cho khách hàng, tuyên bố trên có một mức độ hợp lý nhất định.
Cái gọi là "truy tìm nguồn gốc" chính là tìm ra nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề tâm lý hoặc chấn thương tâm lý từ gia đình ban đầu và những trải nghiệm thời thơ ấu của bệnh nhân để đạt được hiệu quả "thuốc điều trị triệu chứng".
Không còn nghi ngờ gì nữa, gia đình ban đầu không thể quyết định mọi khía cạnh trong tính cách của một cá nhân, nhưng có thể quyết định khuôn khổ cơ bản và màu sắc tiềm ẩn của tính cách cá nhân đó (tiêu cực hay tích cực) ở một mức độ nào đó.
Thành phần quan trọng của gia đình ban đầu là cha mẹ, cả hai đều có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến cuộc sống của đứa trẻ.
Chỉ xét theo góc nhìn của người mẹ, những người không được mẹ chăm sóc chu đáo từ nhỏ có thể mắc phải ba vấn đề về tính cách này.
3 vấn đề ở trẻ không được mẹ chăm sóc chu đáo từ nhỏ
1. Xu hướng phân ly
Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là "mặt nạ tính cách", đây là một trong những khái niệm quan trọng trong tâm lý học Jung.
Thuật ngữ này ám chỉ "mặt nạ tính cách" mà cá nhân đeo để đáp ứng các nhu cầu xã hội trong những tình huống khác nhau. Những chiếc mặt nạ này thường là một phần tính cách của một người, vì vậy chúng được gọi là mặt nạ tính cách.
Dữ liệu nghiên cứu có liên quan từ Phòng khám Tavistock ở Anh cho thấy 68% bệnh nhân bị mẹ bỏ rơi có xu hướng phân ly ở một mức độ nhất định;
Nghĩa là họ tin rằng họ không hòa nhập với xã hội và không có khả năng nhận ra nhu cầu thực sự của mình. Trong quá trình đáp ứng nhu cầu của người khác, họ phát triển nhiều bản ngã giả tạo.
Những người không được mẹ chăm sóc chu đáo khi còn nhỏ rất có thể sẽ sở hữu nhiều mặt nạ nhân cách và kìm nén nhu cầu thực sự của mình.
Ngay cả bản thân họ cũng không biết được tâm lý thực sự của mình, do đó tạo ra "một cái tôi giả tạo" (Pseudoautologous);
Mặc dù họ có vẻ bình thường ở cấp độ tính cách, nhưng thực tế họ không có khả năng thực sự cảm nhận được cuộc sống, cảm nhận được sự tồn tại của chính mình và hình thành nên một nhân cách hoàn chỉnh.
Tóm lại, những trẻ không nhận được sự chăm sóc chu đáo từ mẹ hoặc luôn bị mẹ bỏ bê sẽ khó có được cấu trúc nhân cách hoàn thiện và bình thường.
2. Lo lắng xã hội
Đối với trẻ sơ sinh, mẹ là người gần gũi và gắn bó nhất với trẻ.
Việc người mẹ bảo vệ đứa con mới sinh của mình quá mức là điều tự nhiên và mối quan hệ gắn bó cộng sinh này cũng có thể ảnh hưởng đến tính cách của một người.
Việc bỏ bê trẻ em có thể khiến trẻ phát triển xu hướng tách biệt, trong khi việc bảo vệ và quá gắn bó với trẻ cũng có thể khiến trẻ mắc một số chứng lo âu và rối loạn xã hội khi lớn lên .
Sự can thiệp quá mức từ phía người mẹ sẽ ảnh hưởng đến mức độ trẻ có thể hoàn thành việc tách biệt chủ thể.
Phân loại chủ đề là bước đầu tiên trong quá trình học tập và phát triển của một người. Sự can thiệp quá mức của các bà mẹ sẽ chỉ mang lại cho con cái họ hai kết quả:
(1) Quá gắn bó với mẹ: Trẻ trở thành một đứa trẻ "khổng lồ", không thể học được các kỹ năng xã hội bình thường và gặp khó khăn khi tương tác với người khác.
(2) Từ chối sự can thiệp của mẹ: Sợ giao tiếp với mẹ, bị giam giữ trong phạm vi an toàn, không thích hoặc sợ giao tiếp xã hội.
Một nghiên cứu về thanh thiếu niên ở Hàn Quốc cho thấy 67% học sinh mắc chứng lo âu xã hội và các vấn đề tâm lý do bị mẹ can thiệp quá mức.
Cả hai kết quả này đều dẫn đến một mức độ lo âu và rối loạn xã hội nhất định, đây cũng là một vấn đề nhân cách rất phổ biến.
3. Thiếu sự đồng cảm
Một nghiên cứu tâm lý của Trung tâm tại Đại học Cambridge ở Anh cho thấy:
Trẻ em bị bỏ bê về mặt cảm xúc từ sớm có kết quả chậm hơn 11 tháng so với các bạn cùng lứa trong các nhiệm vụ về niềm tin sai lầm và các giai đoạn phát triển đạo đức.
Nghĩa là, những đứa trẻ này dễ có nhận thức phi lý và không nhận thức được rằng chúng đang làm tổn thương người khác.
Vì sự phát triển nhận thức của trẻ rất chậm, tính cách của trẻ có vấn đề về khả năng đồng cảm thấp và trẻ có xu hướng có kiểu hành vi của chứng rối loạn nhân cách ranh giới nên trẻ dễ bị người khác coi là "đứa trẻ hư".
Theo quan điểm của khoa học thần kinh, điều này bắt nguồn từ sự kích hoạt bất thường của hệ thống tế bào thần kinh gương trong cơ thể.
Khi họ quan sát cảm xúc của người khác, cường độ tín hiệu BOLD ở hồi trán dưới và thùy đỉnh dưới của họ thấp hơn 29% so với người bình thường.
Điều này khiến họ không thể có được sự đồng cảm như người bình thường, mặc dù họ học được sự đồng cảm từ hành vi của người khác như một kỹ năng xã hội quan trọng;
Nhưng họ cũng không có khả năng thực sự đồng cảm với người khác; với họ, đó chỉ là một phương tiện để giao lưu.
Do đó, sau khi trưởng thành, họ tương đối thiếu sự đồng cảm và có thái độ phòng thủ và thờ ơ với người khác.
Không còn nghi ngờ gì nữa, gia đình gốc của một người không thể bào chữa cho mọi khiếm khuyết về tính cách và vấn đề về nhân cách của người đó.
Nhưng một người mẹ và gia đình tốt cũng có thể là "bến đỗ" chữa lành nỗi đau của một người, và một người mẹ hướng dẫn con mình trưởng thành theo thời gian cũng có thể "sửa chữa lại đàn chiên sau khi đàn chiên đã mất";
Những đứa trẻ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ gia đình ban đầu của mình phải có lòng can đảm để yêu bản thân mình và chấp nhận những khiếm khuyết của mình.
