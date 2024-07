Những 'người hùng' không lương, thầm lặng giữ bình yên cho thôn xóm

23h khuya 17/7, 9 thành viên trong Tổ tự quản “5 trong 1" thôn Phú Đông (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) tất tả đội mưa đến nhà văn hóa thôn để vào ca trực.

Họ là những công dân bình thường, ban ngày làm đủ nghề khác nhau để mưu sinh, nhưng khi màn đêm buông xuống, họ trở thành những “người hùng” thầm lặng “canh” giấc ngủ bình yên cho khu dân cư.

Anh Nguyễn Thanh Thể (SN 1984) cho biết, Tổ tự quản “5 trong 1” thôn Phú Đông ra đời từ tháng 7/2023. Cái tên Tổ tự quản “5 trong 1” đã phản ánh các nhiệm vụ: Đảm bảo an ninh trật tự; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống thiên tai; phòng chống dịch bệnh và công tác hòa nhập cộng đồng.

Đội trưởng Nguyễn Thanh Thể phân công ca trực cho các thành viên trong tổ tự quản. Ảnh: Nguyễn Nam

Tròn 1 năm thành lập, đến nay tổ có 18 thành viên, hầu hết đều là công nhân, lao động phổ thông; người lớn nhất 50 tuổi, nhỏ nhất mới 18 tuổi. Tất cả mọi người đều hoạt động trên tinh thần tự nguyện và không lương.

Bản thân anh Thể là thợ cơ khí, vợ là công nhân, kinh tế gia đình cũng không khá giả gì, nhưng anh là một trong những người xung phong tham gia công việc này từ những ngày đầu tiên.

“Hằng đêm, tổ sẽ chia thành các nhóm nhỏ, luân phiên đi tuần tra, bắt đầu từ 23h đến 4h sáng hôm sau. Những ngày cao điểm sẽ trực liên tục mà không có ngày nghỉ.

Tổ hoạt động với phương châm “3 không” là không lương, không phụ cấp, không quyền lợi và phải tự bỏ tiền túi để đổ xăng, nhưng ai nấy đều rất nhiệt tình, quyết tâm giữ bình yên cho đường quê ngõ xóm", anh Thể chia sẻ.

Họ là những “người hùng” thầm lặng giữ bình yên cho thôn xóm. Ảnh: Nguyễn Nam

Trang phục chỉnh tề đến tập trung cùng các “chiến hữu” sau ngày lao động mệt nhọc, anh Hồ Quý Đoàn (SN 1986) cho biết, anh làm nghề thợ hồ, tối đến có ca trực thì chuẩn bị sẵn sàng áo mũ, công cụ để cùng anh em chạy xe đi tuần tra bảo vệ an ninh cho bà con.

Ngăn chặn được nhiều vụ trộm cắp, gây rối

Từ khi thành lập đến nay, Tổ tự quản “5 trong 1” thôn Phú Đông đã phát hiện và ngăn chặn được nhiều vụ trộm cắp, gây rối trật tự. Đặc biệt, chỉ 6 tháng đầu năm nay, tổ đã kịp thời dập tắt 9 vụ cháy rừng trên địa bàn.

Mới đây nhất, vào lúc 1h ngày 22/6, trong lúc tuần tra địa bàn, tổ đã phát hiện và bắt giữ một nam thanh niên trộm gà.

Tổ tự quản “5 trong 1” đang thực hiện tuần tra. Ảnh: Nguyễn Nam

Công việc vất vả là vậy nhưng “đội đặc nhiệm làng” rất vui và giàu động lực khi nhận được sự yêu quý của hơn 1.500 người dân trong thôn.

“Ban đầu, một số anh em chưa được gia đình ủng hộ bởi ban ngày đã đi làm vất vả mà đêm đến lại phải thức khuya tuần tra đến tận 4h sáng. Thế nhưng sau khi thấy được sự đóng góp tích cực của các tổ tự quản đối với địa phương, mọi người bắt đầu ủng hộ.

Giờ đây, thỉnh thoảng bà con còn mang gạo, mì tôm, cà phê đến tặng. Những phần quà tuy nhỏ nhưng là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục gắn bó với công việc này”, anh Đoàn hào hứng nói.

Tổ tự quản "5 trong 1" thôn Phú Đông nhiều lần được UBND xã Tam Phú biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Nam

Những gói mì tôm được người dân "tiếp sức" cho tổ tự quản. Ảnh: Nguyễn Nam

Cánh tay nối dài của công an cơ sở

Không chỉ tại thôn Phú Đông, hiện 7/7 thôn của xã Tam Phú đều đã thành lập Tổ tự quản “5 trong 1”. Họ đều được đào tạo bài bản về kỹ năng giám sát, tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn và phòng chống tệ nạn xã hội.

Chỉ sau 1 năm hoạt động, các “đội đặc nhiệm làng” đã thực hiện hàng nghìn lượt tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự vào ban đêm; hòa giải thành công nhiều vụ xích mích, mâu thuẫn giữa bà con trong thôn.

Ngoài ra, họ còn kịp thời dập tắt hàng chục vụ cháy rừng; nhắc nhở nhiều trường hợp thanh niên chạy xe không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô; giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập trong đêm; bảo vệ hiện trường các vụ tai nạn giao thông…

Đặc biệt, vào mùa mưa bão, lực lượng này còn túc trực để hỗ trợ bà con chèn chống nhà cửa, giúp sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Thanh Mười (SN 1971, trú thôn Phú Đông) chia sẻ: “Chúng tôi rất trân quý sự cố gắng của các thành viên trong tổ tự quản, họ đều là những người dân bình thường, có gia đình và cuộc sống riêng nhưng vẫn nhiệt tình tham gia giữ gìn bình yên thôn xóm.

Nhờ sự tuần tra thường xuyên của tổ tự quản mà tình trạng trộm cắp, đua xe, những vụ việc lộn xộn gây mất an ninh trật tự cũng giảm mạnh, bà con an tâm nghỉ ngơi”.

Tổ tự quản "5 trong 1" tại xã Tam Phú liên tục phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Thanh Thể

Trao đổi với PV VietNamNet, Trung tá Lê Văn Duy Nhất - Trưởng Công an xã Tam Phú cho biết, Tổ tự quản "5 trong 1" là cánh tay nối dài của công an cơ sở. Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của lực lượng này, Công an xã có thể nắm bắt tình hình địa phương nhanh chóng và chính xác hơn.

"Mặc dù 'cơm nhà, áo vợ' nhưng các thành viên đều rất nhiệt tình, hăng hái tham gia tuần tra kiểm soát địa bàn của từng thôn. Kể từ khi thành lập, các tổ tự quản đã góp sức trong việc giữ gìn an ninh trật tự địa phương, tình trạng trộm cắp giảm đáng kể, xóm làng bình yên hơn", Trung tá Lê Văn Duy Nhất chia sẻ.