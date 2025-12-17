Dự báo tử vi tuần mới đến 21/12/2025 mang tới những bất ngờ cho các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

3 con giáp hưởng phúc quý nhân, thuận lợi mọi việc vào cuối tháng 10 âm lịch GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của 12 con giáp cho thấy, các con giáp Thân – Dậu – Tuất sẽ có những biến đổi lớn về mọi mặt theo hướng tích cực dưới đây.

1. Con giáp Sửu

Vận khí của tuổi Sửu bị ảnh hưởng bởi hung tinh Thiên Cẩu và Kiếp Tài, báo hiệu những thử thách về tài chính và có thể gặp tiểu nhân ngáng trở. Trong công việc, con giáp Sửu dễ có người ganh ghét, cạnh tranh không lành mạnh. Thay vì phản ứng gay gắt, con giáp này cần sự bình tĩnh và kiên nhẫn để vượt qua giai đoạn này êm đẹp.

Về tài chính cảnh báo nguy cơ hao hụt tiền bạc. Tiền bạc dễ bị tiêu tán vào những khoản không cần thiết hoặc bị người khác vay mượn rồi khó đòi. Người kinh doanh cần tránh ký kết hợp đồng lớn hoặc đầu tư mạo hiểm trong tuần này.

Các mối quan hệ cá nhân tương đối yên bình với con giáp Sửu tuần này. Bạn có cơ hội kết nối lại với những người bạn cũ hoặc nhận được tin vui từ xa. Với người có đôi nên dành thời gian trò chuyện, chia sẻ để tránh sự xa cách do quá tập trung vào công việc.

2. Con giáp Dần

Con giáp Dần sẽ trải qua tuần có nhiều hung cát đen xen. Vào những ngày đầu tuần, con giáp này dễ bị tiểu nhân quấy phá. Tuy vậy, cuối tuần có Thiên Đức hỗ trợ nên mọi việc suôn sẻ, công việc thuận lợi. Dần cũng năng động, sẵn sàng bắt tay vào dự án mới.

Sự khởi đầu suôn sẻ của một dự án mới sẽ đặt nền móng vững chắc. Dù vậy, con giáp Dần cần lưu ý kiểm tra mọi thứ trước khi tiến hành các công việc.

Về tài lộc, con giáp Dần có dấu hiệu tăng trưởng nhờ công việc suôn sẻ. Tuy nhiên, con giáp Dần có thể phải chi tiêu một khoản tiền cho các hoạt động đào tạo, công tác hoặc giải trí. Sự xuất hiện của Thiên Đức giúp Dần tránh những rủi ro về tiền bạc.

Về các mối quan hệ, con giáp Dần tăng cường làm mới các mối quan hệ. Người độc thân có thể có những cuộc gặp gỡ thú vị. Những cặp đôi nên dành thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa để cùng nhau giải tỏa căng thẳng. Mối quan hệ gia đình nhìn chung hòa thuận, hỗ trợ lẫn nhau.

3. Con giáp Mão

Tuần mới của tuổi Mão duy trì ở mức bình ổn. Tuy nhiên, Chính Quan nhắc nhở bạn cần làm việc chăm chỉ, tuân thủ kỷ luật để củng cố vị thế. Bạn sẽ trở nên nhạy bén hơn, dễ dàng nhận thấy sự thay đổi trong cảm xúc của người xung quanh. Đây là thời điểm tốt để xử lý các công việc lập kế hoạch.

Về tài chính, con giáp Mão ở mức tốt. Tuy nhiên, Bạch Hổ cảnh báo có thể phải chi một khoản tiền bất ngờ cho việc sửa chữa nhà cửa. Con giáp Mão cũng nên ưu tiên sự ổn định, tích lũy thay vì kiếm lợi nhanh, bốc đồng tham gia các dự án.

Trong tuần, con giáp Mão cần quan tâm nhiều hơn tới gia đình. Dành thời gian lắng nghe và chia sẻ với các thành viên trong nhà sẽ giúp củng cố mối quan hệ. Mối quan hệ cá nhân nhìn chung hòa thuận. Việc bạn sẵn lòng giúp đỡ những người khó khăn xung quanh cũng mang lại niềm vui tinh thần lớn.

4. Con giáp Tỵ

Bước sang tuần mới, sự nghiệp của con giáp Tỵ khá ổn định nhờ sự hỗ trợ của Ấn Quan, có sự hậu thuẫn từ cấp trên hoặc đồng nghiệp. Con giáp này nên làm những gì đã được thiết lập, không nên thay đổi hoặc mạo hiểm đột ngột.

Về tài lộc, cuối tuần on giáp Tỵ càng tài lộc. Tuy nhiên, hung tinh Đại Hao cảnh báo nguy cơ tiêu xài vô độ, tiền vào rồi lại ra nhanh chóng nên khuyên con giáp này cần chi tiêu hợp lý, tránh mua sắm bốc đồng.

Về tình cảm của con giáp Tỵ trong tuần suôn sẻ. Lắng nghe suy nghĩ của đối phương sẽ giúp bạn hiểu nhau hơn, giải quyết được những khúc mắc nhỏ. Trong tuần này rất thích hợp để cho con giáp Tỵ dọn dẹp nhà cửa hoặc sắp xếp lại đồ đạc, không chỉ mang lại tâm trạng tốt mà còn giúp cải thiện phong thủy.

5. Con giáp Ngọ

Con giáp Ngọ có một nguồn năng lượng chủ động mạnh mẽ nhưng lại dễ bị phân tâm trong tuần này. Dưới sự tác động của Thiên Quan, công việc của con giáp Ngọ có thể gây ra những biến động, thay đổi bất ngờ làm gián đoạn kế hoạch. Bởi vậy, bạn cần tập trung cao độ vào những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu quả công việc.

Trong tuần cảnh báo con giáp Ngọ có thể gặp những mất mát nhỏ về tiền bạc hoặc tài sản, cần hết sức cẩn thận. Cần cẩn thận khi mang theo tiền mặt hoặc các vật dụng có giá trị. Các giao dịch nhỏ cũng cần được kiểm tra kỹ lưỡng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để con giáp Ngọ đầu tư mới.

Về tình cảm mang lại nhiều niềm vui cho con giáp Ngọ với những mối quan hệ chân thành. Trong gia đình, cần tránh những tranh cãi không đáng có do những hiểu lầm nhỏ.

6. Con giáp Mùi

Từ nay đến 21/12/2025, con giáp Mùi có một tuần gặp nhiều thị phi, rắc rối. Khuyên con giáp Mùi tuần này hãy áp dụng chiến lược "nói ít, làm nhiều", tập trung cao độ vào hiện tại, tránh làm nhiều việc cùng lúc.

Các kế hoạch, cuộc hẹn dễ bị thay đổi hoặc hủy bỏ đột ngột, gây cản trở tiến độ. Về mặt tích cực, đây là thời điểm lý tưởng để bạn thực hiện những công việc mang tính chất sáng tạo, đột phá.

Về tài chính, con giáp Mùi dễ gặp phải những rắc rối liên quan đến tiền bạc do sự hiểu lầm hoặc thay đổi kế hoạch nửa chừng. Con giáp Mùi cần thận trọng trong các giao dịch lớn, tránh đầu tư dựa trên cảm xúc, chi tiêu cũng nên được kiểm soát chặt chẽ.

Mối quan hệ cá nhân dễ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã do giao tiếp không rõ ràng. Lời nói vô ý của bạn có thể gây tổn thương cho người thân nên hãy chia sẻ một cách chậm rãi để tránh hiểu lầm đáng tiếc.

7. Con giáp Tuất

Dưới sự che chở của cát tinh Thái Dương, con giáp Tuất có một tuần đầy may mắn, gặp hung hóa cát, mọi rắc rối đều được giải quyết. Con giáp này thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao, siêng năng hoàn thành mọi cam kết. Bạn hãy chú ý đến giao tiếp, sử dụng từ ngữ khéo léo để đạt được sự đồng thuận, giúp công việc tốt hơn.

Về tài chính của con giáp Tuất khởi sắc. Con giáp này có thể nhận được một khoản thu nhập bất ngờ hoặc có lộc từ người khác. Dù vậy, bạn không nên phô trương tài sản để tránh thị phi, duy trì thói quen tiết kiệm.

Về tình cảm, tuần này con giáp Tuất đón nhận nhiều niềm vui. Mối quan hệ hài hòa, gia đạo hòa thuận nhờ sự quan tâm chân thành.

8. Con giáp Hợi

Tuần này, con giáp Hợi làm việc với đầu óc minh mẫn, sáng tạo, dễ nảy sinh ý tưởng mới lạ. Dù vậy, bạn lại dễ gặp phải sự cạnh tranh trong công việc. Những thách thức nhỏ trong công việc đòi hỏi Hợi cần bình tĩnh để tìm ra giải pháp, tránh lời nói đùa cợt gây hiểu lầm không đáng có.

Về tài chính, con giáp Hợi có thể có những khoản chi tiêu bất ngờ phát sinh do sự cố hoặc nhu cầu đột xuất. Thái Tuế cũng cảnh báo bạn không nên đầu tư lớn hoặc cho vay mượn. Lời khuyên thời điểm này với Hợi là cần lập kế hoạch ngân sách trước và dự phòng một khoản cho những chi tiêu không lường trước.

Về tình cảm cần cẩn trọng trong các mối quan hệ. Trong gia đình, cần chú ý lắng nghe và nhường nhịn để tránh xung đột.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.