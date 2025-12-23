Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

3 con giáp đón nhiều vận may, phúc khí từ ngày hôm nay

Thứ ba, 08:22 23/12/2025 | Đời sống
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 3 con giáp đón nhiều vận may, phúc khí từ ngày hôm nay.

Dự báo tử vi tuần mới đến 21/12/2025 mang tới những bất ngờ cho các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, HợiDự báo tử vi tuần mới đến 21/12/2025 mang tới những bất ngờ cho các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần mới đến 21/12/2025 cho các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi.

1. Con giáp Mão

Thiên Đức cát tinh tác động giúp cho con giáp Mão tuần này là người gặp nhiều may mắn, sự thuận lợi, suôn sẻ trên con đường công danh, sự nghiệp. Trong công việc, Mão giữ vững lương tâm, đạo đức nghề nghiệp, không làm điều gì trái với luân thường đạo lý. Bạn không cần phải ghen tỵ với người khác vì thành công đang cách bạn không xa nữa.

3 con giáp đón nhiều vận may, phúc khí từ ngày hôm nay - Ảnh 2.

Con giáp Mão đón nhận nhiều niềm vui trong tuần

Về tài lộc, bạn bè chính là quý nhân về tiền bạc của con giáp Mão. Mão đi ra ngoài dễ gặp được bạn bè có tính tình lương thiện, tốt tính, không giàu nhưng sẵn sàng hỗ trợ Mão về tiền bạc những lúc cấp bách. Mão cũng hay dùng tiền mình kiếm được để đi làm từ thiện, việc công đức. Nhờ tính thiện, con giáp Mão không gặp vấn đề gì khó khăn về mặt tài chính.

Trong chuyện tình cảm, con giáp Mão cũng được Tam Hợp soi chiếu nên thuận lợi. Mão gặp được nhiều người tốt đưa bản thân phát triển mạnh. Tuần này Mão càng chú trọng việc tích lũy phúc đức thì càng gặp nhiều may mắn. Điều đó giúp đương số có khả năng vượt qua, thoát khỏi những tai ương, hoạn nạn trong những ngày cuối năm nay.

2. Con giáp Tỵ

Con giáp Tỵ siêng năng,tỉ mỉ trong công việc, có tinh thần chủ động cao và sẽ đưa ra những ý tưởng tuyệt vời gây ấn tượng với mọi người xung quanh trong tuần mới. Con giáp Tỵ có cơ hội thăng tiến nhanh hơn, gặp hung hóa cát, ở hiền gặp quý nhân chỉ đường.

3 con giáp đón nhiều vận may, phúc khí từ ngày hôm nay - Ảnh 3.

Con giáp Tỵ đón cơ hội tốt trong sự nghiệp

Về tài lộc, nhắc con giáp Tỵ không nên tin tưởng người khác quá mức trong chuyện tiền bạc. Đây là thời điểm tốt để tiết kiệm tiền. Nếu bạn biết cách chi tiêu tiết kiệm, bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Thêm vào đó, nếu may mắn, con giáp Tỵ sẽ gặt hái được nhiều thành quả ngọt ngào trong công việc những ngày cuối tuần.

Về tình cảm, cuộc sống của Tỵ thời gian tới sẽ có nhiều niềm vui hơn. Tuần mới giúp những người độc thân được yêu mến nhờ tính cách tươi sáng và vui vẻ. Vào chủ nhật, hãy tránh nói năng thiếu suy nghĩ và cẩn thận với những cuộc tranh cãi có thể xảy ra với người yêu.

3. Con giáp Dậu

Trong tuần có Tam Hợp xuất hiện nên người tuổi Dậu có thể tận dụng lợi thế ngoại giao giỏi của bản thân để làm ăn, giao thương suôn sẻ. Khi tập trung cao độ, con giáp này có năng suất làm việc cực tốt, được quý nhân ủng hộ. Con giáp Tuất cũng có những bước tiến mới đáng mừng và tinh thần làm việc cũng được cải thiện rất tốt.

3 con giáp đón nhiều vận may, phúc khí từ ngày hôm nay - Ảnh 4.

Về tài lộc trong tuần có nhiều Sao tốt chiếu đặc biệt tốt cho đường tiền bạc của con giáp Dậu. Tuổi này nhận được cơ may kiếm tiền từ những người mà bạn không ngờ tới. Nếu dư tiền hãy đầu tư, đừng để tiền nhàn rỗi quá lâu, thời gian tới nó sẽ đem đến cho bạn một khoản tiền lãi rủng rỉnh.

Tình cảm của con giáp Dậu khá may mắn và vượng duyên, thu hút nhiều người khác giới, có khả năng cao sẽ được tỏ tình trong tuần này. Trong tuần, nhà cửa, con cái hoặc vấn đề sức khỏe của nữ giới trong nhà sẽ trở thành vấn đề khiến bạn tốn thời gian nhất, hãy nhờ người thân chia sẻ cùng nhé.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

4 con giáp thăng tiến sự nghiệp, tài lộc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong tháng 124 con giáp thăng tiến sự nghiệp, tài lộc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong tháng 12

GĐXH – Khám phá 4 con giáp sẽ có sự nghiệp thăng tiến và tài lộc tăng trưởng mạnh mẽ trong tuần này. Đón nhận cơ hội tốt đẹp và thành công vượt trội với những dự báo từ chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Phụ nữ sinh vào 3 tháng Âm lịch này được quý nhân che chở, sống an nhàn đến già

Phụ nữ sinh vào 3 tháng Âm lịch này được quý nhân che chở, sống an nhàn đến già

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Theo tử vi phương Đông, phụ nữ sinh vào ba tháng Âm lịch dưới đây thường được xem là có số "phúc lộc đầy tay", càng về hậu vận càng sung túc, hạnh phúc.

Trước thời điểm này người dân bắt buộc phải đăng ký tạm trú lại (gia hạn tạm trú)

Trước thời điểm này người dân bắt buộc phải đăng ký tạm trú lại (gia hạn tạm trú)

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong trường hợp nào người dân bắt buộc phải đăng ký tạm trú lại (hay gia hạn tạm trú)? Bài viết dưới đây cung cấp các thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo.

Bữa sáng Ruy băng trắng lan tỏa thông điệp an toàn không gian mạng cho phụ nữ và trẻ em

Bữa sáng Ruy băng trắng lan tỏa thông điệp an toàn không gian mạng cho phụ nữ và trẻ em

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH – Ngày 22/12, sự kiện Bữa sáng Ruy băng trắng với chủ đề “An toàn không gian mạng – Bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực, lừa đảo và tổn thương trực tuyến” đã được tổ chức, nhấn mạnh trách nhiệm chung của toàn xã hội trong phòng chống bạo lực và lừa đảo trên môi trường số.

Nhân tướng học chỉ ra: Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở 3 vị trí này thường có số sướng

Nhân tướng học chỉ ra: Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở 3 vị trí này thường có số sướng

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm Nhân tướng học phương Đông, mỗi nốt ruồi xuất hiện trên cơ thể không chỉ đơn thuần là đặc điểm sinh học mà còn được xem như "dấu ấn số mệnh".

Những địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026?

Những địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026?

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội và TP.HCM.

Ra đường không nắm rõ quy định này nhiều tài xế 'ăn' phạt nguội liên tiếp mà không biết

Ra đường không nắm rõ quy định này nhiều tài xế 'ăn' phạt nguội liên tiếp mà không biết

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Phạt nguội là hình thức xử lý vi phạm giao thông mà người vi phạm không bị dừng xe và xử lý ngay tại chỗ, mà được ghi lại bằng camera hoặc thiết bị kỹ thuật. Tham gia giao thông đường bộ, lái xe cần lưu ý những gì để không bị phạt nguội?

Ai đã cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương?

Ai đã cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương?

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Tấm bia đá lớn với khối lượng hàng chục tấn, được khắc Chiếu Cần Vương, dựng trong khuôn viên đền thờ để tưởng nhớ vua Hàm Nghi và các nhà yêu nước trong phong trào Cần Vương.

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Tỵ năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Tỵ năm 2026

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Tử vi tuổi Tỵ năm Bính Ngọ 2026 được nhận định là một năm cát hung song hành, tốt xấu đan xen. Dù không phải giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ, nhưng vận trình lại khá ổn định.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người không giàu sớm nhưng cũng không nghèo lâu

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người không giàu sớm nhưng cũng không nghèo lâu

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này không tỏa sáng sớm nhưng càng sống lâu càng sắc nét, càng trải đời càng sáng rõ giá trị của mình.

Đáp ứng điều kiện này, người lao động vừa được hưởng lương hưu, vừa hưởng trợ cấp một lần năm 2026

Đáp ứng điều kiện này, người lao động vừa được hưởng lương hưu, vừa hưởng trợ cấp một lần năm 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quy định, từ năm 2026, một số trường hợp người lao động dù đã hưởng lương hưu hằng tháng vẫn có thể được nhận thêm trợ cấp một lần.

Xem nhiều

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người không giàu sớm nhưng cũng không nghèo lâu

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người không giàu sớm nhưng cũng không nghèo lâu

Đời sống

GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này không tỏa sáng sớm nhưng càng sống lâu càng sắc nét, càng trải đời càng sáng rõ giá trị của mình.

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Đời sống
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Tỵ năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Tỵ năm 2026

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người giỏi tích luỹ và quản lý tiền bạc

Tháng sinh Âm lịch của người giỏi tích luỹ và quản lý tiền bạc

Đời sống
Đây là trường hợp duy nhất được cấp thẻ căn cước vô thời hạn năm 2026

Đây là trường hợp duy nhất được cấp thẻ căn cước vô thời hạn năm 2026

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top