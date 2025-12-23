3 con giáp đón nhiều vận may, phúc khí từ ngày hôm nay
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 3 con giáp đón nhiều vận may, phúc khí từ ngày hôm nay.
1. Con giáp Mão
Thiên Đức cát tinh tác động giúp cho con giáp Mão tuần này là người gặp nhiều may mắn, sự thuận lợi, suôn sẻ trên con đường công danh, sự nghiệp. Trong công việc, Mão giữ vững lương tâm, đạo đức nghề nghiệp, không làm điều gì trái với luân thường đạo lý. Bạn không cần phải ghen tỵ với người khác vì thành công đang cách bạn không xa nữa.
Về tài lộc, bạn bè chính là quý nhân về tiền bạc của con giáp Mão. Mão đi ra ngoài dễ gặp được bạn bè có tính tình lương thiện, tốt tính, không giàu nhưng sẵn sàng hỗ trợ Mão về tiền bạc những lúc cấp bách. Mão cũng hay dùng tiền mình kiếm được để đi làm từ thiện, việc công đức. Nhờ tính thiện, con giáp Mão không gặp vấn đề gì khó khăn về mặt tài chính.
Trong chuyện tình cảm, con giáp Mão cũng được Tam Hợp soi chiếu nên thuận lợi. Mão gặp được nhiều người tốt đưa bản thân phát triển mạnh. Tuần này Mão càng chú trọng việc tích lũy phúc đức thì càng gặp nhiều may mắn. Điều đó giúp đương số có khả năng vượt qua, thoát khỏi những tai ương, hoạn nạn trong những ngày cuối năm nay.
2. Con giáp Tỵ
Con giáp Tỵ siêng năng,tỉ mỉ trong công việc, có tinh thần chủ động cao và sẽ đưa ra những ý tưởng tuyệt vời gây ấn tượng với mọi người xung quanh trong tuần mới. Con giáp Tỵ có cơ hội thăng tiến nhanh hơn, gặp hung hóa cát, ở hiền gặp quý nhân chỉ đường.
Về tài lộc, nhắc con giáp Tỵ không nên tin tưởng người khác quá mức trong chuyện tiền bạc. Đây là thời điểm tốt để tiết kiệm tiền. Nếu bạn biết cách chi tiêu tiết kiệm, bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Thêm vào đó, nếu may mắn, con giáp Tỵ sẽ gặt hái được nhiều thành quả ngọt ngào trong công việc những ngày cuối tuần.
Về tình cảm, cuộc sống của Tỵ thời gian tới sẽ có nhiều niềm vui hơn. Tuần mới giúp những người độc thân được yêu mến nhờ tính cách tươi sáng và vui vẻ. Vào chủ nhật, hãy tránh nói năng thiếu suy nghĩ và cẩn thận với những cuộc tranh cãi có thể xảy ra với người yêu.
3. Con giáp Dậu
Trong tuần có Tam Hợp xuất hiện nên người tuổi Dậu có thể tận dụng lợi thế ngoại giao giỏi của bản thân để làm ăn, giao thương suôn sẻ. Khi tập trung cao độ, con giáp này có năng suất làm việc cực tốt, được quý nhân ủng hộ. Con giáp Tuất cũng có những bước tiến mới đáng mừng và tinh thần làm việc cũng được cải thiện rất tốt.
Về tài lộc trong tuần có nhiều Sao tốt chiếu đặc biệt tốt cho đường tiền bạc của con giáp Dậu. Tuổi này nhận được cơ may kiếm tiền từ những người mà bạn không ngờ tới. Nếu dư tiền hãy đầu tư, đừng để tiền nhàn rỗi quá lâu, thời gian tới nó sẽ đem đến cho bạn một khoản tiền lãi rủng rỉnh.
Tình cảm của con giáp Dậu khá may mắn và vượng duyên, thu hút nhiều người khác giới, có khả năng cao sẽ được tỏ tình trong tuần này. Trong tuần, nhà cửa, con cái hoặc vấn đề sức khỏe của nữ giới trong nhà sẽ trở thành vấn đề khiến bạn tốn thời gian nhất, hãy nhờ người thân chia sẻ cùng nhé.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
