Ninh Bình: Khởi tố thanh niên bán, cầm cố 112 chỉ vàng giả thu về hơn 1,6 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, Phòng Cảnh sát hình sự (Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Cường (SN 1994, trú tại thôn Mai Hoa, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại một tiệm vàng ở xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình.

Theo tài liệu điều tra, từ ngày 2/2/2026 đến ngày 4/4/2026, Đinh Văn Cường sử dụng tên giả là Đỗ Văn Nam (quê ở Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) và đã 6 lần đến một cửa hàng mua, bán vàng ở xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình để bán, cầm cố tổng cộng 12 chiếc kiềng đeo cổ, 22 chiếc lắc tay vàng (tổng trọng lượng là 112 chỉ vàng) với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Bị can Đinh Văn Cường. Ảnh: CACC

Thấy Đinh Văn Cường liên tiếp đến cầm cố trang sức vàng với số lượng lớn, chủ tiệm vàng nghi ngờ đối tượng có hành vi bất minh và đã trình báo cơ quan Công an. Tiếp nhận tin trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Yên Từ khẩn trương điều tra, xác minh, truy xét diện đối tượng.

Ngày 4/4/2026, Đinh Văn Cường tiếp tục đến tiệm vàng đề nghị được cầm cố 2 kiềng vàng đeo cổ, mỗi kiềng 5 chỉ và nhận số tiền 150.000.000 đồng thì bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an xã Yên Từ bắt quả tang, thu giữ 2 kiềng vàng đeo cổ và toàn bộ số kiềng đeo cổ, lắc tay vàng mà đối tượng đã nhiều lần cầm cố trước đó.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Tại Cơ quan Công an, Đinh Văn Cường khai nhận, toàn bộ số trang sức kiềng đeo cổ, lắc tay vàng mà đối tượng mang đến hiệu vàng cầm cố đều là vàng giả; được đặt mua từ một tài khoản mạng xã hội zalo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định trưng cầu giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an và kết quả giám định cho thấy, phần kim loại đều là hợp kim bạc (Ag), đồng (Cu). Các mẫu có màu vàng là do được mạ vàng hoặc được phủ chất màu vàng không chứa vàng kim loại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.