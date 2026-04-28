Ninh Bình: Khởi tố thanh niên bán, cầm cố 112 chỉ vàng giả thu về hơn 1,6 tỷ đồng

Thứ ba, 11:01 28/04/2026 | Pháp luật
GĐXH - Bán, cầm cố tổng cộng 12 chiếc kiềng đeo cổ, 22 chiếc lắc tay vàng (tổng trọng lượng là 112 chỉ vàng) với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, Đinh Văn Cường (SN 1994, trú tại tỉnh Ninh Bình) bị Công an khởi tố, điều tra.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, Phòng Cảnh sát hình sự (Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Cường (SN 1994, trú tại thôn Mai Hoa, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại một tiệm vàng ở xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình.

Theo tài liệu điều tra, từ ngày 2/2/2026 đến ngày 4/4/2026, Đinh Văn Cường sử dụng tên giả là Đỗ Văn Nam (quê ở Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) và đã 6 lần đến một cửa hàng mua, bán vàng ở xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình để bán, cầm cố tổng cộng 12 chiếc kiềng đeo cổ, 22 chiếc lắc tay vàng (tổng trọng lượng là 112 chỉ vàng) với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Ninh Bình: Khởi tố thanh niên bán, cầm cố 112 chỉ vàng giả thu về hơn 1,6 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bị can Đinh Văn Cường. Ảnh: CACC

Thấy Đinh Văn Cường liên tiếp đến cầm cố trang sức vàng với số lượng lớn, chủ tiệm vàng nghi ngờ đối tượng có hành vi bất minh và đã trình báo cơ quan Công an. Tiếp nhận tin trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an xã Yên Từ khẩn trương điều tra, xác minh, truy xét diện đối tượng.

Ngày 4/4/2026, Đinh Văn Cường tiếp tục đến tiệm vàng đề nghị được cầm cố 2 kiềng vàng đeo cổ, mỗi kiềng 5 chỉ và nhận số tiền 150.000.000 đồng thì bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an xã Yên Từ bắt quả tang, thu giữ 2 kiềng vàng đeo cổ và toàn bộ số kiềng đeo cổ, lắc tay vàng mà đối tượng đã nhiều lần cầm cố trước đó.

Ninh Bình: Khởi tố thanh niên bán, cầm cố 112 chỉ vàng giả thu về hơn 1,6 tỷ đồng - Ảnh 2.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Tại Cơ quan Công an, Đinh Văn Cường khai nhận, toàn bộ số trang sức kiềng đeo cổ, lắc tay vàng mà đối tượng mang đến hiệu vàng cầm cố đều là vàng giả; được đặt mua từ một tài khoản mạng xã hội zalo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định trưng cầu giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an và kết quả giám định cho thấy, phần kim loại đều là hợp kim bạc (Ag), đồng (Cu). Các mẫu có màu vàng là do được mạ vàng hoặc được phủ chất màu vàng không chứa vàng kim loại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin liên quan

Khởi tố, bắt giam 2 thanh niên trộm, bán 30 lượng vàng lấy tiền tiêu xài

Bắt 2 thanh niên thế hệ 2K trộm bán 30 lượng vàng

Giúp việc 54 tuổi lén lục két sắt, ‘khoắng’ 270 triệu đồng và 2 chỉ vàng của chủ nhà

Nửa đêm, gã thanh niên trộm 4 nhẫn vàng trong xe ô tô không khóa cửa

Phát hiện một cửa hàng vàng từ chối mua lại 114 chỉ vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng: Công an vào cuộc điều tra

Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Truy bắt thành công đối tượng có hành vi giết người sau 16 giờ gây án

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau 16 truy xét, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an các địa phương đã bắt giữ đối tượng có hành vi giết người Cù Văn An khi y đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu niên 17 tuổi ở Thái Nguyên bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Một thiếu niên 17 tuổi ở Thái Nguyên xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, trao trả và xử phạt hành chính.

Khởi tố, bắt giam 2 vợ chồng sản xuất, tiêu thụ hơn 2.800 tấn mì tươi ở TPHCM chứa chất cấm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TPHCM đã triệt phá cơ sở sản xuất và tiêu thụ lượng lớn mì tươi chứa chất cấm do Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng sinh năm 1982, ngụ tại phường Tân Tạo, TPHCM) cầm đầu.

Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù chỉ là nhân viên ngân hàng với nhiệm vụ tìm kiếm, lập hồ sơ vay, làm thẻ tín dụng, không có chức năng quản lý tiền gửi tiết kiệm, nhưng Hằng vẫn lợi dụng sự quen biết để tạo dựng lòng tin, bịa đặt, từ đó lừa nhiều khách hàng...

Cú lừa giao dịch bất động sản khiến nhiều nạn nhân mất hơn 42 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc có thể mua được các bất động sản trên địa bàn xã Thái Thụy với giá ưu đãi và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư, Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 42 tỷ đồng từ các bị hại.

Tự ý chôn, lấp trái phép hàng tấn chất thải xuống ao gia đình, người đàn ông bị đề nghị truy tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Công an xác định Phạm Văn Tuân là cá nhân không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, không có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng đã chỉ đạo, tổ chức đổ, chôn, lấp trái phép 393.460kg chất thải rắn...

Người phụ nữ bán thịt heo bị người tình chém tử vong

Pháp luật - 2 ngày trước

Do mâu thuẫn tình cảm, khi người phụ nữ bán thịt heo ở Ninh Bình rời khỏi nhà, Nguyễn Tiến Dũng đã đi theo dùng dao chém tử vong rồi bỏ trốn

Lào Cai: 5 cán bộ lĩnh án tù vì 'bòn rút' tiền hỗ trợ chăn nuôi của người dân

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Yêu cầu người dân nộp tiền để được nhận hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước, 5 bị cáo tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cũ (tỉnh Lào Cai) đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Bắt tạm giam Mai Thành Trung SN 2000 về tội cưỡng dâm

Xã hội - 2 ngày trước

Mai Thành Trung dùng video nhạy cảm để đe dọa, nhiều lần ép bạn gái cũ quan hệ với mình và người khác nhằm trục lợi.

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng thu tiền 'chạy' học đại học, làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng danh nghĩa lớp đại học hệ vừa làm vừa học, Phạm Quốc Dương (xã Thanh Trì, Hà Nội) đã nhận tiền của nhiều người để “lo” đầu vào, sau đó làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồng

Sang mâm khác uống bia giao lưu, thanh niên 20 tuổi bị đâm chết

Lào Cai: 5 cán bộ lĩnh án tù vì 'bòn rút' tiền hỗ trợ chăn nuôi của người dân

Khởi tố, bắt giam 2 vợ chồng sản xuất, tiêu thụ hơn 2.800 tấn mì tươi ở TPHCM chứa chất cấm

Bắt tạm giam Mai Thành Trung SN 2000 về tội cưỡng dâm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

