Bắt 2 thanh niên thế hệ 2K trộm bán 30 lượng vàng
GĐXH - Lợi dụng sơ hở của một chủ cơ sở kinh doanh, Trần Trọng Nghĩa (SN 2005) và đồng bọn lén lút lấy trộm khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999 đem bán được khoảng 3 tỷ đồng chia nhau tiêu xài.
Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận tin báo từ Công an phường Cai Lậy về vụ mất trộm tài sản khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999 tại cơ sở kinh doanh của anh N.H.N trên địa bàn.
Nhận thấy tính chất của vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng nhanh chóng tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng gây án.
Ngày 31/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Cai Lậy, phường Mỹ Phước Tây (tỉnh Đồng Tháp) và Công an phường Tân Bình (TPHCM) tiến hành bắt giữ 2 đối tượng tên Trần Trọng Nghĩa (SN 2005) và Nguyễn Văn Nha (SN 2007), cùng ngụ phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp và mời làm việc 4 đối tượng có liên quan.
Qua làm việc, Nghĩa đã thành khẩn khai nhận lợi dụng việc anh N sơ sở trong việc quản lý tài sản (quên khóa tủ sắt) nên Nghĩa đã lén lút lấy trộm khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999.
Sau khi lấy trộm, Nghĩa đã kêu Nha nhiều lần đem toàn bộ số vàng đã trộm bán được khoảng 3 tỷ đồng, rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.
Cơ quan điều tra đã thu hồi được tiền mặt và nhiều tài sản do Nghĩa, Nha bán tài sản trộm được mà có với tổng giá trị khoảng 625.000.000 đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự đối với Nghĩa, Nha và tiếp tục xác minh, thu hồi số tiền còn lại.
