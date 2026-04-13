Bắt 2 thanh niên thế hệ 2K trộm bán 30 lượng vàng

Thứ hai, 06:52 13/04/2026 | Pháp luật
GĐXH - Lợi dụng sơ hở của một chủ cơ sở kinh doanh, Trần Trọng Nghĩa (SN 2005) và đồng bọn lén lút lấy trộm khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999 đem bán được khoảng 3 tỷ đồng chia nhau tiêu xài.

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận tin báo từ Công an phường Cai Lậy về vụ mất trộm tài sản khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999 tại cơ sở kinh doanh của anh N.H.N trên địa bàn.

Nhận thấy tính chất của vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng nhanh chóng tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Ngày 31/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Cai Lậy, phường Mỹ Phước Tây (tỉnh Đồng Tháp) và Công an phường Tân Bình (TPHCM) tiến hành bắt giữ 2 đối tượng tên Trần Trọng Nghĩa (SN 2005) và Nguyễn Văn Nha (SN 2007), cùng ngụ phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp và mời làm việc 4 đối tượng có liên quan.

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Qua làm việc, Nghĩa đã thành khẩn khai nhận lợi dụng việc anh N sơ sở trong việc quản lý tài sản (quên khóa tủ sắt) nên Nghĩa đã lén lút lấy trộm khoảng 30 lượng vàng nữ trang 9999.

Sau khi lấy trộm, Nghĩa đã kêu Nha nhiều lần đem toàn bộ số vàng đã trộm bán được khoảng 3 tỷ đồng, rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra đã thu hồi được tiền mặt và nhiều tài sản do Nghĩa, Nha bán tài sản trộm được mà có với tổng giá trị khoảng 625.000.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự đối với Nghĩa, Nha và tiếp tục xác minh, thu hồi số tiền còn lại.

Bắt đối tượng có 7 tiền án, tiền sự vẫn tiếp tục phá két sắt trộm vàng, tiền

Gã đàn ông trộm vàng, tiền trị giá 3 tỷ đồng ở Cần Thơ nhanh chóng 'sa lưới'

Đột nhập vào nhà từ ban công để trộm vàng

Đột nhập phòng ngủ nhà dân trộm vàng

Kẻ “xăm mình” đột nhập nhà dân để trộm vàng

Khởi tố 40 "cần thủ" ở Đắk Lắk

Pháp luật - 12 giờ trước

Tổ chức giải câu cá trá hình để ăn thua bằng tiền, 40 "cần thủ" đã bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Pháp luật - 23 giờ trước

Xuất phát từ mâu thuẫn với chủ đầu tư chung cư Hinode, Nguyễn Thế Bằng đỗ ô tô chắn lối vào tầng hầm khu chung cư. Sau đó, đối tượng khóa xe rồi bỏ đi, gây cản trở, gây ách tắc giao thông kéo dài.

Bắt khẩn cấp đối tượng truy sát vợ cũ, phóng hỏa đốt cháy nhà hàng

Pháp luật - 1 ngày trước

Bùi Toàn Thắng đi từ nhà ở Ninh Bình lên Lào Cai với mục đích truy sát chị A, là vợ cũ của Thắng. Đến nơi, Thắng đã chém chồng của chị A. bị thương và đốt cháy nhà hàng nơi chị A. làm việc.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, một thanh niên ở Lào Cai đã dùng dao tấn công đối phương khiến nạn nhân bị đứt động mạch, tổn thương thần kinh và gân tay với tỉ lệ thương tật 38%.

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà em ruột, anh trai phát hiện bốn người trong gia đình đã tử vong, có dấu vết nghi cháy nổ.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng sự sơ hở tại các cơ sở thờ tự, Đỗ Duy Minh đã giả vờ vào hành lễ để thực hiện hành vi trộm cắp tiền đặt lễ trên các ban thờ. Công an TP Hà Nội hiện đang phát thông báo tìm các cơ sở tín ngưỡng là nạn nhân của đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên cũ (nay là phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) bị bắt do liên quan vụ án các nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp.

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh) đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Công an xác định người gây án là giúp việc gia đình bị hại.

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cưỡng đoạt 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" tại Chương Mỹ, nạn nhân cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam các đối tượng liên quan gồm Lê Tuấn Phương và Trịnh Duy Hoạt.

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Lực lượng công an tỉnh Nghệ An đã làm rõ một trường hợp tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền lớn. Đáng chú ý, đối tượng chủ yếu chơi “tài xỉu” trên mạng – hình thức đang lan rộng, dễ tiếp cận, khiến nhiều người sa vào vòng xoáy đỏ đen.

Pháp luật

GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 8/4/2026 về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn Hà Nội.

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

