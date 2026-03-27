Nửa đêm, gã thanh niên trộm 4 nhẫn vàng trong xe ô tô không khóa cửa
GĐXH - Qua đấu tranh, Tiệp khai do cần tiền tiêu xài nên đối tượng thường lang thang tại các khu đô thị, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp. Tuy nhiên, khi vừa trộm được tiền và 4 nhẫn vàng trong xe ô tô thì bị Công an phát hiện bắt giữ.
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây Công an phường Mỹ Hào đã bắt giữ đối tượng trộm cắp tiền và vàng trong xe ô tô lúc rạng sáng.
Theo đó, vào khoảng 0h ngày 25/3, trong quá trình tuần tra tại khu đô thị Lạc Hồng Phúc (tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Mỹ Hào), Tổ công tác Công an phường Mỹ Hào phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản trên xe ô tô Honda City BKS 89A - 471xx. Ngay khi bị phát hiện, đối tượng bỏ chạy, nhưng sau đó đã nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ.
Khai thác tại chỗ, đối tượng khai tên Nguyễn Ngọc Tiệp (SN 2000, trú phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên); đồng thời giao nộp tang vật gồm hơn 3 triệu đồng và 4 nhẫn kim loại màu vàng (khắc "HỒNG NGỌC 24K 2 CHỈ") vừa trộm cắp trên xe ô tô.
Qua đấu tranh, Tiệp khai do cần tiền tiêu xài nên thường đi lang thang tại các khu đô thị, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp. Vào rạng sáng 25/3, phát hiện xe ô tô đỗ trên đường Hoa Phượng Đỏ không khóa cửa, đối tượng đã ra tay trộm. Trước đó, với thủ đoạn tương tự, Tiệp đã thực hiện 3 vụ trộm cắp.
Hiện, Công an phường Mỹ Hào đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.
Cơ quan Công an khuyến cáo: Người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình. Khi rời khỏi phương tiện phải khóa cửa cẩn thận, không để tài sản có giá trị trên xe, tránh tạo điều kiện cho các đối tượng phạm tội.
