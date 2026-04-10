Giúp việc 54 tuổi lén lục két sắt, ‘khoắng’ 270 triệu đồng và 2 chỉ vàng của chủ nhà
GĐXH - Công an phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh) đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Công an xác định người gây án là giúp việc gia đình bị hại.
Theo thông tin từ Công an phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh), hồi 20 giờ ngày 29/3/2026, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Ngọc Trình (SN 1984, trú tại tổ 17, khu 2A, phường Cao Xanh) về việc bị mất trộm tài sản.
Theo nội dung trình báo, khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Trình mở két sắt tại phòng ngủ thì phát hiện bị mất số tiền 270.000.000 đồng (gồm tiền mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng) cùng 01 chiếc nhẫn vàng (khoảng 2 chỉ). Lần gần nhất anh kiểm tra tài sản vẫn còn là vào trưa ngày 27/3/2026.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cao Xanh đã khẩn trương đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn.
Lực lượng Công an đã triệu tập Nguyễn Thị Sâm (SN 1972, HKTT tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) là người giúp việc tại gia đình anh Trình, để làm việc.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Sâm đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản vào thời điểm tối ngày 28/3/2026 khi gia đình chủ nhà vắng mặt. Sau khi lấy được tiền và vàng, Sâm đã mang toàn bộ tài sản đưa cho Nguyễn Thị Xuân (SN 1984, trú tại phường Cao Xanh) để trả khoản nợ hơn 300.000.000 đồng mà Sâm đã vay trước đó.
Tiếp tục đấu tranh, cơ quan Công an đã triệu tập Nguyễn Thị Xuân. Tại đây, Xuân khai nhận sau khi nhận tiền từ Sâm đã chuyển 300 triệu đồng cho người thân là Tô Thị Hợp (trú cùng khu vực), còn chiếc nhẫn vàng đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
