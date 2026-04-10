Giúp việc 54 tuổi lén lục két sắt, ‘khoắng’ 270 triệu đồng và 2 chỉ vàng của chủ nhà

Thứ sáu, 16:00 10/04/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
GĐXH - Công an phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh) đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Công an xác định người gây án là giúp việc gia đình bị hại.

Theo thông tin từ Công an phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh), hồi 20 giờ ngày 29/3/2026, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Ngọc Trình (SN 1984, trú tại tổ 17, khu 2A, phường Cao Xanh) về việc bị mất trộm tài sản.

Theo nội dung trình báo, khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Trình mở két sắt tại phòng ngủ thì phát hiện bị mất số tiền 270.000.000 đồng (gồm tiền mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng) cùng 01 chiếc nhẫn vàng (khoảng 2 chỉ). Lần gần nhất anh kiểm tra tài sản vẫn còn là vào trưa ngày 27/3/2026.

Đối tượng Nguyễn Thị Sâm tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cao Xanh đã khẩn trương đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Lực lượng Công an đã triệu tập Nguyễn Thị Sâm (SN 1972, HKTT tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) là người giúp việc tại gia đình anh Trình, để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Sâm đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản vào thời điểm tối ngày 28/3/2026 khi gia đình chủ nhà vắng mặt. Sau khi lấy được tiền và vàng, Sâm đã mang toàn bộ tài sản đưa cho Nguyễn Thị Xuân (SN 1984, trú tại phường Cao Xanh) để trả khoản nợ hơn 300.000.000 đồng mà Sâm đã vay trước đó.

Tiếp tục đấu tranh, cơ quan Công an đã triệu tập Nguyễn Thị Xuân. Tại đây, Xuân khai nhận sau khi nhận tiền từ Sâm đã chuyển 300 triệu đồng cho người thân là Tô Thị Hợp (trú cùng khu vực), còn chiếc nhẫn vàng đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

'Siêu trộm' chuyên phá két sắt trộm tiền, vàng sa lưới

Nhân viên thử việc trộm tiền cửa hàng nông sản sạch đem tiêu xài

Nửa đêm lẻn vào Đền Quan Hoàng Bảy để trộm tiền công đức

Nữ giúp việc trộm tiền gia chủ giấu vào đôi ủng mang về nhà

Bắt nhóm thanh, thiếu niên chuyên ăn trộm tiền công đức

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Diễn biến mới vụ cưỡng đoạt 20 triệu đồng tiền 'quỹ xóm' ở Chương Mỹ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cưỡng đoạt 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" tại Chương Mỹ, nạn nhân cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam các đối tượng liên quan gồm Lê Tuấn Phương và Trịnh Duy Hoạt.

Khởi tố thanh niên đánh bạc 'tài xỉu' trên mạng, giao dịch gần 100 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lực lượng công an tỉnh Nghệ An đã làm rõ một trường hợp tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền lớn. Đáng chú ý, đối tượng chủ yếu chơi “tài xỉu” trên mạng – hình thức đang lan rộng, dễ tiếp cận, khiến nhiều người sa vào vòng xoáy đỏ đen.

Khởi tố, bắt giữ người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng liên quan chuyển nhượng đất tại Phú Quốc

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trần Thị Bích Phượng (SN 1977, trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) vừa bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài xế bóp cổ, hành hung người đàn ông bị tạm giữ hình sự

Pháp luật - 21 giờ trước

Tài xế ô tô liên quan tới vụ bóp cổ, hành hung một người đàn ông giữa đường đã bị công an Thanh Hóa tạm giữ hình sự.

Trục lợi từ suất ăn của người yếu thế, 4 cán bộ tại Phú Thọ bị bắt tạm giam

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 4 bị can sau khi phát hiện hành vi nâng khống tiền ăn, rút ruột nguồn kinh phí chăm sóc người bảo trợ xã hội và học sinh dân tộc nội trú.

Hà Nội: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giám sát, phát hiện mua bán người như thế nào?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 8/4/2026 về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn Hà Nội.

Tạm giữ hình sự kẻ hành hung chủ quán ăn vỉa hè ở Quy Nhơn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hành hung, chửi bới chủ quán bánh bèo ở phường Quy Nhơn Nam, Nguyễn Văn Ý (SN 1991) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự.

Hà Nội: Truy tìm người phụ nữ 'bốc hơi' cùng 60 tỷ đồng sau cú lừa đáo nợ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lấy lý do cần tiền để làm thủ tục đáo nợ ngân hàng, Đào Thị Thu Trang đã huy động khoảng 60 tỷ đồng của nhiều người rồi đột ngột mất tích. Công an TP Hà Nội hiện đã phát lệnh truy tìm đối tượng này để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện ở Thanh Hóa vi phạm quy định

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, xử lý hàng loạt cơ sở kinh doanh bar, club, nhà nghỉ... vi phạm pháp luật và tệ nạn ma túy.

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp người phụ nữ hành hung 2 nhân viên đường sắt khi đang làm nhiệm vụ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt, Cơ quan Công an đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi, trú phường Thanh Khê) để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

