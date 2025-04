Nỗi đau của người mẹ cho con lấy xe máy đi chơi khi chưa đủ tuổi điều khiển

Tòa án nhân dân huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) vừa xét xử đối với bị cáo L.T.P. (SN 1990, trú tại huyện Quan Sơn) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 16h ngày 9/6/2024, H.P.T. (SN 2008) xin mẹ (bị cáo P.) lấy xe máy của gia đình đến nhà bạn để chơi. Mặc dù biết con chưa đủ 18 tuổi và không có giấy phép lái xe theo quy định nhưng chị P. vẫn đồng ý và để con điều khiển xe ra khỏi nhà mà không ngăn cản.

Nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông xảy ra.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, trên đường về nhà, do không làm chủ tốc độ và đi không đúng phần đường quy định, T. đâm vào dải chắn lan can bên đường tại khu vực cầu Phà Lò thuộc khu phố 5, thị trấn Sơn Lư, huyện Quang Sơn rồi ngã ra đường.

Sau khi được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên cháu T. đã tử vong. Kết luận giám định xác định nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não.

Hành vi của chị L.T.P. vi phạm Điều 8, Luật Giao thông đường bộ quy định về các hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể là "Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ". Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt chị L.T.P. 10 triệu đồng. Tại phiên tòa nhiều lần người mẹ khóc ngất, chỉ vì nuông chiều con nên mới để xảy ra cơ sự này.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý các trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thời gian gần đây, việc học sinh điều khiển các loại phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi cho phép theo quy định của pháp luật gây ra nhiều vụ tai nạn đau lòng. Ngoài lỗi của các em, phần lớn lỗi là do người lớn, những người làm bố, làm mẹ đã nuông chiều, không kiểm soát chặt chẽ, thậm chí để mặc cho con em sử dụng các phương tiện xe cơ giới tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi.

Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông, trong đó nhiều vụ liên quan đến học sinh. Điển hình, ngày 16/2, tại Km 367+120m, Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và một xe đạp do một học sinh 15 tuổi điều khiển. Vụ tai nạn khiến em học sinh tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân chuyển hướng xe không an toàn, dẫn đến tai nạn.

Tiếp đó, vào đêm 2/3, tại đường đôi Lam Sơn, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, xảy ra vụ va chạm giữa một xe máy và một xe đạp do em T.T.H. (13 tuổi, trú tại thị trấn Thọ Xuân) điều khiển. Hậu quả, em H. tử vong, người đi xe máy bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người điều khiển xe máy không chú ý quan sát.

Gần đây nhất, ngày 12/3, tại ngã tư Phú Sơn, TP Thanh Hóa, ô tô mang biển kiểm soát 36N-08xx do anh Đ.S.T. (trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) điều khiển đã va chạm với xe gắn máy biển số 36A-361.xx, chở hai học sinh lớp 8. Hậu quả, một em tử vong, một em bị thương nặng.

Tuyên truyền kiến thức, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

Thông tin từ Trạm CSGT Quảng Xương cho biết, thời gian qua, lực lượng CSGT phối hợp với địa phương triển khai công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, các nhà trường cũng yêu cầu phụ huynh, học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, thực tế, một số học sinh ở các trường học vẫn vi phạm.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Trạm CSGT Quảng Xương phát hiện và xử lý 235 trường hợp là học sinh điều khiển phương tiện vi phạm giao thông, tạm giữ 93 phương tiện, phạt tiền 485 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh như thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện, không đi đúng phần đường, không chú ý quan sát, chuyển hướng hoặc vượt xe không đúng quy định, không nhường đường, không giữ khoảng cách an toàn...

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các gia đình, phụ huynh không được giao xe cho con em mình khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, cần thường xuyên quan tâm quản lý việc sử dụng phương tiện đối với các con.

Bên cạnh đó, nhà trường, các tổ chức đoàn thể tại địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến từng gia đình, người dân quy định của pháp luật về việc không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông; hậu quả và trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan đến hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.