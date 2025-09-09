NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ: Tái hiện đám cưới xưa sau 40 năm

Nói về hôn nhân 40 năm đã qua, NSND Lan Hương tâm sự: "40 năm chung sống, cũng là 40 năm đất nước chuyển mình mạnh mẽ. Giữa không gian náo nhiệt, anh Kỷ vẫn cùng mình ung dung ngồi trên chiếc xe Dream thân thuộc – một kỷ vật xuyên suốt cuộc đời, luôn song hành với chúng mình. Dù mọi thứ xung quanh thay đổi, dòng người tấp nập, nhưng trong ánh mắt hai ông bà vẫn luôn là tình yêu và niềm tự hào, một tình yêu bền bỉ, không gì có thể xô ngã".