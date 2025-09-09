Mới nhất
NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ: Tái hiện đám cưới xưa sau 40 năm

Thứ ba, 19:00 09/09/2025 | Giải trí
GĐXH - NSND Lan Hương mới đây đã cùng NSƯT Đỗ Kỷ chụp bộ hình kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Trải qua 4 thập kỷ hôn nhân, NSND Lan Hương hồi ức lại những kỉ niệm lúc mới về nhà chồng.

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương "Bông"Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'

GĐXH - NSND Lan Hương 'Bông' ở tuổi hưu nhưng vẫn có sức khỏe lẫn vẻ ngoài trẻ trung năng động. Đặc biệt, mặt mộc của nữ nghệ sĩ gạo cội khiến khán giả khen không ngớt.

4 thập kỷ hôn nhân, NSND Lan Hương nhớ về một đám cưới giản đơn, không có gì ngoài tình yêu - Ảnh 2.

NSND Lan Hương mới đây đã chụp một bộ ảnh kỉ niệm 40 năm ngày cưới. Đúng vào đại lễ A80, chị cùng chồng diện đồ cưới tái hiện lại khoảnh khắc đẹp của 4 thập kỷ về trước.

4 thập kỷ hôn nhân, NSND Lan Hương nhớ về một đám cưới giản đơn, không có gì ngoài tình yêu - Ảnh 3.

Trên trang cá nhân, NSND Lan Hương viết: "Dịp Đại lễ A80 vừa rồi, bà Bông (NSND Lan Hương) và cụ Khốt (NSƯT Đỗ Kỷ) đã thực hiện bộ ảnh cưới đặc biệt sau gần 40 năm gắn bó. Khi nhìn lại, mình không khỏi nhớ về những ngày tháng ấy – một đám cưới giản đơn, không có gì ngoài tình yêu và ước mơ. Chúng mình, lúc ấy, như bao cặp đôi khác, chỉ có một niềm tin vững vàng vào nhau và vào cuộc sống".

4 thập kỷ hôn nhân, NSND Lan Hương nhớ về một đám cưới giản đơn, không có gì ngoài tình yêu - Ảnh 4.

Nữ nghệ sĩ gạo cội diện áo dài truyền thống cùng bó hoa lay ơn đúng với những gì có trong đám cưới khi xưa.

4 thập kỷ hôn nhân, NSND Lan Hương nhớ về một đám cưới giản đơn, không có gì ngoài tình yêu - Ảnh 5.

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn hồi ức về những ngày cưới giản dị của mình với dòng viết mang màu thời gian tươi đẹp.

4 thập kỷ hôn nhân, NSND Lan Hương nhớ về một đám cưới giản đơn, không có gì ngoài tình yêu - Ảnh 6.

"Ngày chụp bộ ảnh này, trời Hà Nội mưa rả rích, ngập lụt khiến mọi kế hoạch đều bị đảo lộn. Cả ê-kíp phải chờ đến chiều mới có thể thực hiện. Nhưng thực ra, chính những lúc khó khăn như vậy lại thể hiện rõ nhất tinh thần của hai ông bà: Bất chấp sóng gió, kiên trì tiến bước, giống như hành trình bọn mình đi với nhau vậy, luôn vững vàng, không ngừng đi tiếp", NSND Lan Hương chia sẻ.

4 thập kỷ hôn nhân, NSND Lan Hương nhớ về một đám cưới giản đơn, không có gì ngoài tình yêu - Ảnh 7.

NSND Lan Hương hạnh phúc trong bộ hình ý nghĩa.

4 thập kỷ hôn nhân, NSND Lan Hương nhớ về một đám cưới giản đơn, không có gì ngoài tình yêu - Ảnh 8.

Đã về hưu được vài năm nhưng NSND Lan Hương vẫn giữ vững lửa nghề và vẻ ngoài khỏe mạnh, trẻ trung.

4 thập kỷ hôn nhân, NSND Lan Hương nhớ về một đám cưới giản đơn, không có gì ngoài tình yêu - Ảnh 9.

Nói về hôn nhân 40 năm đã qua, NSND Lan Hương tâm sự: "40 năm chung sống, cũng là 40 năm đất nước chuyển mình mạnh mẽ. Giữa không gian náo nhiệt, anh Kỷ vẫn cùng mình ung dung ngồi trên chiếc xe Dream thân thuộc – một kỷ vật xuyên suốt cuộc đời, luôn song hành với chúng mình. Dù mọi thứ xung quanh thay đổi, dòng người tấp nập, nhưng trong ánh mắt hai ông bà vẫn luôn là tình yêu và niềm tự hào, một tình yêu bền bỉ, không gì có thể xô ngã".

4 thập kỷ hôn nhân, NSND Lan Hương nhớ về một đám cưới giản đơn, không có gì ngoài tình yêu - Ảnh 10.

Đúng như NSND Lan Hương chia sẻ trong 40 năm qua trải qua biết bao thăng trầm nhưng chị và NSƯT Đỗ Kỷ vẫn bền vững bên nhau và có được cuộc sống viên mãn.

NSND Lan Hương và 37 năm hôn nhân bền chặt bên ông xã Đỗ KỷNSND Lan Hương và 37 năm hôn nhân bền chặt bên ông xã Đỗ Kỷ

"Khi về hưu, cả tôi và chồng đều cảm thấy rất thanh thản", NSND Lan Hương chia sẻ.

Đỗ Quyên
