MC Mai Ngọc ngọt ngào bên ông xã kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Chủ nhật, 20:40 28/12/2025 | Giải trí
An Trần
An Trần
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhân dịp tròn một năm về chung nhà, MC Mai Ngọc đăng tải loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng.

- Ảnh 1.

MC Mai Ngọc chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới bên ông xã, đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong hành trình hôn nhân bằng những hình ảnh ấm áp, giản dị nhưng đầy yêu thương.

- Ảnh 2.

Trong dịp đặc biệt này, nữ MC lựa chọn phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch, toát lên vẻ dịu dàng của người phụ nữ đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn.

- Ảnh 3.

Không phô trương hay cầu kỳ, Mai Ngọc và chồng ghi lại kỷ niệm ngày cưới theo cách riêng: gần gũi, ấm cúng và tràn đầy cảm xúc đời thường.

- Ảnh 4.

Sau một năm về chung một nhà, MC Mai Ngọc vẫn giữ được vẻ rạng rỡ quen thuộc, đồng thời toát lên sự chín chắn, an yên của người phụ nữ đã bước vào giai đoạn mới của cuộc sống.

- Ảnh 5.

Trên trang cá nhân, Mai Ngọc bày tỏ sự trân trọng dành cho hành trình hôn nhân vừa qua, đồng thời gửi gắm những lời cảm ơn đến người bạn đời luôn đồng hành, sẻ chia.

- Ảnh 6.

Cột mốc một năm ngày cưới không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là dấu ấn cho những kỳ vọng và yêu thương mà MC Mai Ngọc cùng chồng hướng đến trong tương lai.

- Ảnh 7.

Sau một năm chung sống, MC Mai Ngọc và ông xã hiện đã đón thêm thành viên mới, tổ ấm nhỏ ngày càng trọn vẹn và nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè.

 

