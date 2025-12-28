MC Mai Ngọc ngọt ngào bên ông xã kỷ niệm 1 năm ngày cưới
GĐXH - Nhân dịp tròn một năm về chung nhà, MC Mai Ngọc đăng tải loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng.
Concert Anh Trai “Say Hi” 2025: Hoành tráng, sôi động nhưng vẫn còn nhiều tiếc nuốiGiải trí - 6 giờ trước
Concert Anh Trai “Say Hi” 2025 mang đến một đêm diễn bùng nổ, hội tụ đầy đủ yếu tố của một sự kiện giải trí đại chúng cuối năm với quy mô hoành tráng. Tuy vậy, phía sau sự cuồng nhiệt của sân khấu và văn hóa fan là những điểm còn gây tranh luận.
Ngược dòng xuất sắc, 8 'Tân binh' tiến vào chung kếtXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 13 "Tân binh toàn năng", đội hình 'Tân binh' 8 thành viên đã xuất sắc vượt thử thách thành công để bước vào chung kết.
Thư biết được tình cảm của Biên, Hiếu thừa nhận thích Tú thật lòngXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong cuộc nói chuyện với Viễn, Hiếu đã bày tỏ muốn đầu tư vào dự án phim và chia sẻ thật lòng thích Tú.
Lê Phương thăng hạng nhan sắc sau khi giảm 30kgGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Sau khi sinh con gái thứ 2, Lê Phương thay đổi phong cách thời trang, đồng thời giảm 30kg khiến nhan sắc của cô thăng hạng.
Đám cưới Đoàn Minh Tài và nữ bác sĩ gen Z gây ấn tượng bởi phong cách đậm chất miền TâyGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Đoàn Minh Tài và bác sĩ nha khoa Sunny Đan Ngọc mới đây khiến khán giả chú ý bởi style đám cưới đậm chất miền Tây. Mỗi khung cảnh đều khiến khán giả gợi nhớ về miền văn hóa sông nước êm đềm.
Á quân The Voice Kids 2015 - trò cưng của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương giờ 'lột xác' ra sao?Giải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Sau một thập kỷ là Á quân The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí 2015), Felix Tiến Quang - trò cưng của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bất ngờ trở lại. Hiện tại, cậu đang có những bước chuyển mình để theo đuổi giấc mơ âm nhạc.
Tranh luận chuyện Khởi My dùng AIGiải trí - 13 giờ trước
Khởi My bất ngờ vướng vào tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.
Á hậu Việt học tiến sĩ ở tuổi 54: Là giám đốc sân khấu kịch, hôn nhân viên mãnCâu chuyện văn hóa - 14 giờ trước
Không chỉ ghi dấu ấn với sự nghiệp nghệ thuật thành công, nữ nghệ sĩ còn khiến khán giả ngưỡng mộ với cuộc sống gia đình viên mãn và hạnh phúc.
Bé Hồ Minh Châu giành giải nhất cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi 2025Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Kết quả đợt 2 Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - 2025 đã tìm ra nhiều thí sinh ấn tượng, đáng chú ý là bé Hồ Minh Châu với câu chuyện "Thần dược của Kay".
Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'tổng kết' một năm viên mãn với nhiều khoảnh khắc bên chồng doanh nhânGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã đăng tải một video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm 2025, tổng kết lại một hành trình đáng nhớ và tiết lộ về hướng đi trong năm mới.
Cách Hà Kiều Anh nuôi dạy 'tiểu công chúa' xinh đẹp - được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai, khiến nhiều người nể phụcGiải trí
GĐXH - Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh (Viann, 10 tuổi) có năng khiếu bơi lội, vẽ, múa ballet, mơ ước trở thành doanh nhân.