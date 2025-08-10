Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'

Để có tự tin khoe mặt mộc như vậy, bí quyết của NSND Lan Hương 'Bông' là sở hữu làn da khỏe đẹp. Việc không makeup quá nhiều cũng giúp cho da của chị được 'thở' một cách tự nhiên. Nhờ điều đó nên da của nữ nghệ sĩ gạo cội trẻ hơn so với tuổi.