Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'
GĐXH - NSND Lan Hương 'Bông' ở tuổi hưu nhưng vẫn có sức khỏe lẫn vẻ ngoài trẻ trung năng động. Đặc biệt, mặt mộc của nữ nghệ sĩ gạo cội khiến khán giả khen không ngớt.
Cách làm trắng răng tại nhà đơn giản không tốn tiền, mà lại có hàm răng trắng sáng tựa diễn viênĐẹp - 2 giờ trước
GĐXH - Ai cũng ao ước được sở hữu hàm răng trắng sáng. Tuyệt vời hơn nữa, là bạn không bao giờ phải đến thăm nha sỹ thường xuyên hay sử dụng những hóa chất tẩy trắng răng gây hại cho sức khỏe chỉ với mẹo sau.
Muốn cho tóc bóng khỏe, mượt mà, hãy sử dụng ngay cách ủ tóc bằng thứ nàyĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Dầu dừa rất có lợi cho tóc, bảo vệ cả lớp bên trong và bên ngoài. Ở bài viết này sẽ giải đáp cụ thể cho bạn về tác dụng cũng như hướng dẫn cách ủ tóc bằng dầu dừa để mang lại mái tóc mềm mượt, sáng khỏe.
Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng ĐàoChăm sóc da - 1 ngày trước
GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào sau khi ly hôn có cuộc sống an yên cùng sự nghiệp thăng hoa. Ngoài ra, chị được nhận xét ngày càng trẻ đẹp với gương mặt mộc căng tràn sức sống.
Mặt nạ dưỡng da tại nhà dễ làm từ nguyên liệu sẵn có trong bếp, giúp da đẹp tự nhiênĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Xu hướng mỹ phẩm thiên nhiên đang là mốt khi người tiêu dùng ngày càng phát hiện ra những nguyên liệu nguy hiểm trong mỹ phẩm kém chất lượng. Mặt nạ thiên nhiên là món mỹ phẩm thiên nhiên hiệu quả nhất.
Năm sai lầm và cách khắc phục khi sử dụng kem chống nắngChăm sóc da - 2 ngày trước
Da sạm màu, nổi mụn sau khi dùng kem chống nắng không hẳn do sản phẩm kém chất lượng mà có thể vì bạn sử dụng chưa đúng cách.
Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm đượcĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Sự cuốn hút của người phụ nữ không chỉ nằm ở thân hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp mà còn ở mái tóc bồng bềnh và óng mượt. Bài viết sau sẽ bật mí cho bạn cách chăm sóc tóc cực đỉnh.
Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú OanhChăm sóc da - 3 ngày trước
GĐXH - Nghệ sĩ Tú Oanh hiện tại sống trong những ngày tự do tự tại ở nhà vườn của gia đình. Chị thường xuyên khoe mặt mộc rạng rỡ khi đi làm vườn khiến khán giả yêu thích.
Cách chọn toner cho da dầu mụn tốt nhấtĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Toner cho da dầu là bước chăm sóc không thể thiếu giúp cân bằng độ pH và kiểm soát bã nhờn hiệu quả. Bài viết này sẽ phân tích thành phần cần thiết trong toner và cách lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng mức độ mụn.
Nên chải đầu như thế nào để có hiệu quả dưỡng tóc tốt nhất?Đẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Tóc trở nên khỏe mạnh khi các mạch máu mang dưỡng chất đến nuôi dưỡng gốc tóc. Việc chải tóc và massage da đầu sẽ kích thích máu huyết lưu thông mạnh mẽ hơn. Từ đấy giúp đẩy mạnh việc mọc tóc.
Loại quả được gọi là 'nữ hoàng làm đẹp' đem đến vẻ đẹp hoàn hảo như phụ nữ PhápĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Bản đồ làm đẹp luôn ưu ái những thành phần thiên nhiên. Nếu thời xa xưa, thứ quả làm đẹp được ưa chuộng nhất là olive thì những năm gần đây là dưa hấu, xương rồng. Riêng đối với phụ nữ Pháp, trái nho vẫn là “nữ hoàng” đem đến vẻ đẹp hoàn hảo.
Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng ĐàoChăm sóc da
GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào sau khi ly hôn có cuộc sống an yên cùng sự nghiệp thăng hoa. Ngoài ra, chị được nhận xét ngày càng trẻ đẹp với gương mặt mộc căng tràn sức sống.