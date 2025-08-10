Mới nhất
Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'

Chủ nhật, 15:01 10/08/2025 | Chăm sóc da
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSND Lan Hương 'Bông' ở tuổi hưu nhưng vẫn có sức khỏe lẫn vẻ ngoài trẻ trung năng động. Đặc biệt, mặt mộc của nữ nghệ sĩ gạo cội khiến khán giả khen không ngớt.

Mặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng ĐàoMặt mộc ở tuổi 63 của nghệ sĩ Hồng Đào

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào sau khi ly hôn có cuộc sống an yên cùng sự nghiệp thăng hoa. Ngoài ra, chị được nhận xét ngày càng trẻ đẹp với gương mặt mộc căng tràn sức sống.

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'- Ảnh 2.

NSND Lan Hương 'Bông' đã ở tuổi 64 và lên chức bà nội nhưng sắc vóc của nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn gây bất ngờ với khán giả.

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'- Ảnh 3.

Đặc biệt, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, NSND Lan Hương 'Bông' không ngại khoe mặt mộc của mình.

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'- Ảnh 4.

Trên trang cá nhân, NSND Lan Hương 'Bông' tự tin khoe mặt mộc với làn da khỏe khoắn và trẻ trung so với tuổi.

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'- Ảnh 5.

Thỉnh thoảng, NSND Lan Hương 'Bông' có trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn rạng rỡ nhờ có làn da khỏe khoắn và ít bị lão hóa.

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'- Ảnh 6.

Để có tự tin khoe mặt mộc như vậy, bí quyết của NSND Lan Hương 'Bông' là sở hữu làn da khỏe đẹp. Việc không makeup quá nhiều cũng giúp cho da của chị được 'thở' một cách tự nhiên. Nhờ điều đó nên da của nữ nghệ sĩ gạo cội trẻ hơn so với tuổi.

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'- Ảnh 7.

Thêm vào đó, khi ở tuổi hưu, con cái đã trưởng thành cũng là điều giúp chị có tinh thần thoải mái vui vẻ. Liệu pháp tinh thần cũng giúp cho làn da lẫn vóc dáng của NSND Lan Hương 'Bông' trẻ trung hơn.

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'- Ảnh 8.

Cuộc sống ở tuổi hưu của NSND Lan 'Bông' thong dong tự tại với những công việc phim ảnh và nhiều chuyến đi chơi vui vẻ.

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'- Ảnh 9.

Ngoài ra việc tìm đến Phật pháp cũng giúp tinh thần của nữ nghệ sĩ trở nên an yên và khỏe khoắn hơn.

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Bông'- Ảnh 10.

Nhờ những bí quyết trên nên NSND Lan Hương 'Bông' luôn tự tin khoe làn da đẹp cùng sắc vóc như thanh niên của mình.

Ảnh: FBNV

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú OanhMặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh

GĐXH - Nghệ sĩ Tú Oanh hiện tại sống trong những ngày tự do tự tại ở nhà vườn của gia đình. Chị thường xuyên khoe mặt mộc rạng rỡ khi đi làm vườn khiến khán giả yêu thích.

Đỗ Quyên
