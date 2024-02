NSND Lan Hương gói bánh chưng cho nghệ sĩ Trà My

Phong tục gói bánh chưng đón Tết là nét truyền thống văn hóa lâu đời của người Việt nhưng ngày nay, nhiều người chọn mua sẵn cho đỡ vất vả. Nhằm lưu giữ nét văn hóa xưa, nghệ sĩ Trà My đã cùng người thân trong gia đình và các nghệ sĩ quây quần bên nhau để gói bánh chưng đón Tết.



NSND Lan Hương vốn nổi tiếng là người gói bánh chưng ngon, đẹp nên nghệ sĩ Trà My đã mời chị đến "trổ tài". Ngoài việc mang đến những chiếc bánh vuông vức, đẹp mắt, NSND Lan Hương còn hào hứng hướng dẫn các bạn trẻ về cách thức, quy trình gói bánh sao cho vừa đẹp mà không bị nứt, vỡ bánh khi luộc.

Được biết, dù bận rộn cỡ nào thì cứ Tết đến xuân về, nhà NSND Lan Hương lại rộn ràng không khí gói bánh chưng bởi nhà chị có 3 thế hệ cùng chung sống. Chị chia sẻ: "Hiện nay nhiều gia đình ở Hà Nội không còn gói bánh chưng, họ mua sẵn ở các cửa hàng. Đó cũng là một lựa chọn nhưng gia đình tôi thì không làm vậy. Năm nào tôi cũng gói bánh chưng, cảm giác đấy tuyệt lắm. Bánh chưng là hương vị của Tết Việt, không có cảm giác chờ đợi nồi bánh thì thật thiếu vắng. Bà ngoại tôi từng là một người gói bánh chưng rất giỏi nên tôi học từ bà".

MC Thảo Vân, diễn viên Đàm Hằng, Lệ Quyên thích thú với không khí đậm Tết cổ truyền nhà nghệ sĩ Trà My

Với nghệ sĩ Trà My, do nhà chỉ có hai mẹ con nên sau khi về quê chúc Tết hai bên nội ngoại là chị và con trai lại đi du lịch để thay đổi không khí. Vì thế, chị không mất nhiều thời gian cho cho việc nấu nướng, chuẩn bị trước Tết quá nhiều. Dù thế, chị vẫn muốn gói bánh chưng để gợi lại nét xưa, vừa là dịp để anh chị em nghệ sĩ được gắn kết với nhau sau một năm làm việc vất vả. "Gói bánh chưng vào dịp Tết mất khá nhiều thời gian vì chuẩn bị nguyên liệu, nấu bánh. Bù lại, thời gian gói bánh chưng sẽ giúp kết nối các thành viên trong gia đình và anh em nghệ sĩ sau một năm tất bật làm việc. Tôi muốn các bạn diễn viên trẻ được tận hưởng không khí đặc biệt này rồi qua đó, họ sẽ tiếp tục lưu giữ truyền thống này", nghệ sĩ Trà My nói.

Điều đặc biệt là nhờ việc tổ chức gói bánh chưng này mà nghệ sĩ Trà My đã giúp nhiều diễn viên trẻ, bạn bè lần đầu tiên có cơ hội thực hiện chiếc bánh chưng đầu tiên trong đời. Đây chắc chắn là ấn tượng khó quên, đồng thời cũng giúp họ hiểu được, việc thực hiện các công đoạn để có thành phẩm là chiếc bánh chưng thực sự mất rất nhiều công sức và thời gian. Nếu chỉ quen với việc đi mua sẽ không cảm nhận được hết sự cầu kỳ và giá trị ẩn chứa đằng sau chiếc bánh.

Hình ảnh không khí gói bánh chưng nhà nghệ sĩ Trà My

Diễn viên trẻ Thụy Hòa lần đầu được gói bánh chưng nhưng học rất nhanh sau sự hướng dẫn của NSND Lan Hương

Cô còn hướng dẫn doanh nhân Ý Lan, bạn gái nghệ sĩ Chí Trung cũng lần đầu hiểu thế nào là gói bánh chưng

Chị hài hước bảo, trước giờ Ý Lan chỉ biết đùm bánh chứ không biết gói. Nhưng với thành quả này, chị vẫn được khen 'lần đầu gói bánh như thế là quá thành công'.

Diễn viên Đàm Hằng, Lệ Quyên khoe thành quả sau khi được NSND Lan Hương hướng dẫn cách gói bánh.

Nghệ sĩ Trà My "trợ giúp" một người bạn muốn trổ tài "nữ công gia chánh"

Diễn viên Võ Hoài Nam (giữa) đến chung vui cùng anh em nghệ sĩ