NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng, U50 có cuộc sống bình yên

Lần trở về Việt Nam này, NSƯT Lê Vi đã đưa được mẹ đi chơi nhiều nơi nhưng chị cũng có những nỗi trăn trở về tuổi tác "quên quên nhớ nhớ" của mẹ. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ gạo cội làng múa một thời viết: "Ngày nào mẹ cũng hỏi khi nào thì Vi đi? Vi bảo chỉ còn vài ngày nữa thôi, mẹ thở dài “sao nhanh thế? chán thật! Vi âu yếm bảo, Vi đi là mẹ quên ngay ấy mà, mẹ cao giọng “quên sao được?” Vi ôm mẹ cười hạnh phúc dù Vi biết thừa sau khi tiễn Vi ra sân bay, mẹ sẽ quay ra hỏi hai chị là “đứa nào vừa đi ấy nhỉ?”. Thôi, mẹ quên cũng được để đỡ phải buồn vì nhớ, sang năm Vi lại về ấy mà". Không chỉ vậy, chị cũng nhắn gửi những lời yêu thương đến các chị gái NSND Lê Khanh và NSƯT Lê Vân rằng chị đã toại nguyện, hạnh phúc trong những ngày ở Việt Nam.