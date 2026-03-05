Mới nhất
NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh từng là nghệ sĩ múa nổi tiếng, U50 có cuộc sống bình yên

Thứ năm, 19:00 05/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - NSƯT Lê Vi - em gái NSND Lê Khanh mới đây đã trở về Việt Nam, trong cuộc hội ngộ với các chị gái để đưa mẹ đi du lịch, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét xuân sắc như xưa.

Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịchẤm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch

GĐXH - Hình ảnh đầu năm của gia đình NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vân, NSƯT Lê Vi đưa mẹ là NSƯT Lê Mai đi du lịch đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Nữ NSƯT - em gái NSND Lê Khanh vừa từ Pháp trở về Việt Nam ăn Tết ở nước ngoài có cuộc sống ra sao? - Ảnh 2.

Theo NSND Lê Khanh mới đây tiết lộ NSƯT Lê Vi (ngoài cùng bìa trái) đã về Việt Nam cùng 2 chị gái đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch khắp miền Trung. Được biết, năm nay, chị cùng gia đình về quê ăn Tết.

Hôn nhân đời thực của mỹ nhân Hà thành: NSƯT Lê Vi sống hạnh phúc bên chồng ngoại quốc - Ảnh 2.

Khi còn ở Việt Nam, theo đuổi nghệ thuật, NSƯT Lê Vi không còn lạ với khán giả Thủ đô. Từ nhỏ NSƯT Lê Vi đã gắn với múa và âm nhạc, không chỉ vậy chị còn được biết đến với 3 bộ phim điện ảnh chất lượng: Truyện cổ tích cho tuổi 17, Cây bạch đàn vô danh, Đèn vàng, Hai phía chân trời.

Hôn nhân đời thực của mỹ nhân Hà thành: NSƯT Lê Vi sống hạnh phúc bên chồng ngoại quốc - Ảnh 3.

Vì đam mê nghệ thuật múa từ lúc nhỏ nên NSƯT Lê Vi chủ yếu hoạt động bên sân khấu múa. Tuy nhiên trong lĩnh vực điện ảnh cô cũng có những thành công nhất định. Nhắc đến Lê Vi, khán giả không thể quên vai diễn của cô trong bộ phim "Cây bạch đàn vô danh" của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân năm 1996. Vai diễn mang lại cho cô một giải thưởng Bông Sen Vàng năm 1996. Trước khi sở hữu "Bông sen vàng", Lê Vi còn được nhớ đến với "Truyện cổ tích cho tuổi 17". Phim có nội dung nhẹ nhàng gần gũi nên tên tuổi của Lê Vi được chú ý hơn rất nhiều. "Truyện cổ tích cho tuổi 17" ra đời năm 1988 như một làn gió mát thổi vào điện ảnh Việt Nam, một bộ phim về chiến tranh mà không hề có khói súng.

Hôn nhân đời thực của mỹ nhân Hà thành: NSƯT Lê Vi sống hạnh phúc bên chồng ngoại quốc - Ảnh 4.

Lúc đóng bộ phim này, NSƯT Lê Vi mới tròn 20 tuổi, tuy nhiên cô khắc họa rất tốt nhân vật và trở thành mẫu người con gái mà nhiều chàng trai thời ấy yêu thích. Sau bộ phim này, NSƯT Lê Vi chỉ chuyên tâm cho múa. Phải đến 8 năm sau chị mới nhận lời tham gia phim "Cây bạch đàn vô danh" rồi 11 năm sau chị mới đóng "Đèn vàng".

Hôn nhân đời thực của mỹ nhân Hà thành: NSƯT Lê Vi sống hạnh phúc bên chồng ngoại quốc - Ảnh 5.

NSƯT Lê Vi yêu múa và cô dành chọn tình yêu cho bộ môn nghệ thuật này. Ngay cả khi lấy chồng, Lê Vi vẫn một lòng dành cho múa. Tình duyên đến với Lê Vi rất nhẹ nhàng, chị kết hôn với chính người thuê nhà của bố mẹ chị.

Hôn nhân đời thực của mỹ nhân Hà thành: NSƯT Lê Vi sống hạnh phúc bên chồng ngoại quốc - Ảnh 6.

Khi đó, anh Cyril Lapointe - chồng Lê Vi đến Hà Nội nghiên cứu về hội họa và công tác tại Viện Viễn Đông bác cổ và tại đây anh gặp NSƯT Lê Vi. Anh chính là "ông Tây" đã thuê nhà của gia đình NSƯT Lê Vân mà Lê Vân có nhắc tới trong cuốn tự truyện "Lê Vân, yêu và sống".

Nữ NSƯT - em gái NSND Lê Khanh vừa từ Pháp trở về Việt Nam ăn Tết ở nước ngoài có cuộc sống ra sao? - Ảnh 8.

Khi còn ở Việt Nam, Cyril Lapointe mở phòng tranh nhưng công việc kinh doanh không thuận lợi. Đến lúc Lê Vi mang thai đứa con thứ hai, họ quyết định sang Pháp. Anh tìm được việc làm ổn định trong ngành bất động sản, xây biệt thự 250m2, ở một khu phố du lịch của Pháp - thành phố Amboise, cách Paris chừng 200 km. Từ khi có nhà riêng, năm nào vợ chồng Lê Vi cũng đều đón nghệ sĩ Lê Mai sang chơi. Sau chuyến đi dài ngày trở về, bà Lê Mai đều khen con rể tốt bụng, kính trọng gia đình bên vợ và yêu quý vợ con hết mực.

Hôn nhân đời thực của mỹ nhân Hà thành: NSƯT Lê Vi sống hạnh phúc bên chồng ngoại quốc - Ảnh 8.

Dù xa gia đình, một tay chăm sóc con cái nhưng NSƯT Lê Vi vẫn dành tình yêu cho múa. Thậm chí đã dứt bỏ sự nghiệp, không hoạt động nghệ thuật nhưng Lê Vi vẫn âm thầm tập múa… một mình trong khuôn viên rộng của ngôi biệt thự, để đỡ nhớ nghề và cũng là rèn luyện sức khoẻ.

Nữ NSƯT - em gái NSND Lê Khanh vừa từ Pháp trở về Việt Nam ăn Tết ở nước ngoài có cuộc sống ra sao? - Ảnh 10.

Hiện tại, NSƯT Lê Vi vẫn thỉnh thoảng về nước thăm gia đình. Chị vẫn có nhà ở Việt Nam và nơi ấy lưu dấu tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ trong nghề của chị và chồng.

Lần trở về Việt Nam này, NSƯT Lê Vi đã đưa được mẹ đi chơi nhiều nơi nhưng chị cũng có những nỗi trăn trở về tuổi tác "quên quên nhớ nhớ" của mẹ. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ gạo cội làng múa một thời viết: "Ngày nào mẹ cũng hỏi khi nào thì Vi đi? Vi bảo chỉ còn vài ngày nữa thôi, mẹ thở dài “sao nhanh thế? chán thật! Vi âu yếm bảo, Vi đi là mẹ quên ngay ấy mà, mẹ cao giọng “quên sao được?” Vi ôm mẹ cười hạnh phúc dù Vi biết thừa sau khi tiễn Vi ra sân bay, mẹ sẽ quay ra hỏi hai chị là “đứa nào vừa đi ấy nhỉ?”. Thôi, mẹ quên cũng được để đỡ phải buồn vì nhớ, sang năm Vi lại về ấy mà". Không chỉ vậy, chị cũng nhắn gửi những lời yêu thương đến các chị gái NSND Lê Khanh và NSƯT Lê Vân rằng chị đã toại nguyện, hạnh phúc trong những ngày ở Việt Nam.

Ảnh: FBNV, tư liệu internet

NSND Lê Khanh: "Không có NSND Phạm Thị Thành, sẽ không có chúng tôi"NSND Lê Khanh: 'Không có NSND Phạm Thị Thành, sẽ không có chúng tôi'

GĐXH - NSND Lê Khanh mang một tấm lòng thành kính viết tri ân người thầy – NSND Phạm Thị Thành. Theo chị, nếu không có NSND Phạm Thị Thành thì các nghệ sĩ như: Lê Khanh, Lan Hương, Ngọc Huyền, Chí Trung, Minh Hằng... sẽ không có sự nghiệp như ngày hôm nay.

