Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch
GĐXH - Hình ảnh đầu năm của gia đình NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vân, NSƯT Lê Vi đưa mẹ là NSƯT Lê Mai đi du lịch đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả.
Có những hình ảnh về nhiều nghệ sĩ gạo cội sẽ gợi lên ký ức đẹp cho nhiều khán giả thế hệ 7-8X, trong số đó là đại gia đình NSND Lê Khanh. Ngoài Lê Khanh, khán giả còn biết đến nghệ sĩ Trần Tiến, nghệ sĩ Lê Mai, nghệ sĩ Lê Vân và Lê Vi. Bằng cống hiến của mình, họ đã để lại những tác phẩm nghệ thuật gây được tiếng vang và sự nhớ thương trong lòng công chúng.
Trong không khí của năm mới, NSND Lê Khanh mới đây lại chia sẻ hình ảnh đưa mẹ đi du lịch cùng các chị, em. Những hình ảnh ấm áp và câu chuyện bình dị như bao gia đình Việt dưới đây lại khiến khán giả thổn thức nhớ về những tháng năm thanh xuân được xem họ biểu diễn đã qua.
Ảnh: FBNV
Chân dung nữ sinh quê Vĩnh Long vừa rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Huỳnh Bích Thoại - nữ sinh quê Vĩnh Long, gây tiếc nuối khi quyết định rút lui khỏi Miss World Vietnam 2025.
Đám hỏi MC Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy: Cô dâu, chú rể đẹp đôi trong sắc áo đỏGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - MC Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy đã có một đám hỏi trọn vẹn trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè và khán giả.
Tin vui với Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi và Đức PhúcGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc cùng có tên trong danh sách 19 đề cử xuất sắc Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" năm 2025.
Thương (Quỳnh Kool) bị nhóm côn đồ 'tống tiền'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Em trai út gây chuyện, Thương tức tốc về quê giải quyết và phải đối diện với nhóm côn đồ đòi bồi thường với số tiền lớn.
MC Đan Lê từng có lúc 'bớt yêu chồng một tí'Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Nhân dịp sinh nhật đạo diễn Khải Anh, MC Đan Lê đã thừa nhận có lúc buồn bực nên đã "bớt yêu chồng một tí" nhưng sau đó mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ, đúng với nhịp sống hôn nhân.
Mỹ Tâm: 'Không chỉ Mai Tài Phến, tôi còn muốn nhận đóng phim của đạo diễn khác'Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Không dừng lại ở phim bạn trai tin đồn - Mai Tài Phến, Mỹ Tâm cho biết cô sẽ nhận lời đóng phim nếu có kịch bản hay.
Trung tá Minh Kiên khổ tâm trước tin đồn cán bộ bắt tay với ngân hàng để lừa đảoXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Vì mất tiền nên nhiều người dân đã oán trách lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, thậm chí có người tung tin đồn cán bộ bắt tay với ngân hàng lấy tiền của dân.
Cuộc sống trái ngược của 2 'thần đồng nhạc Việt' đình đám một thờiCâu chuyện văn hóa - 8 giờ trước
Đều là những ca sĩ nhí được khán giả yêu mến một thời, tuy nhiên Xuân Mai và Xuân Nghi giờ đây có cuộc sống hoàn toàn khác biệt.
'Đồi gió hú' 18+ gây tranh cãi vì quá táo bạo, đầy cảnh 'nóng'Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Tác phẩm "Đồi gió hú" một lần nữa lên màn ảnh rộng với phiên bản 18+ gai góc, dữ dội và đậm chất hiện đại nhưng cũng gây nhiều tranh cãi.
Giọng ca cải lương đoàn Kim Chung một thời, U80 chật vật trong căn nhà 10m2, chồng bán vé sốGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ Kim Lệ Thủy và chồng hiện đang sống trong căn nhà 10m2 chật chội. Dù bệnh tật không đi đâu nhưng bà vẫn make up mỗi ngày vì nhớ nghề quá chịu không nổi.
Giọng ca cải lương đoàn Kim Chung một thời, U80 chật vật trong căn nhà 10m2, chồng bán vé sốGiải trí
GĐXH - Nghệ sĩ Kim Lệ Thủy và chồng hiện đang sống trong căn nhà 10m2 chật chội. Dù bệnh tật không đi đâu nhưng bà vẫn make up mỗi ngày vì nhớ nghề quá chịu không nổi.