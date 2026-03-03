Mới nhất
Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch

Thứ ba, 15:30 03/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Hình ảnh đầu năm của gia đình NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vân, NSƯT Lê Vi đưa mẹ là NSƯT Lê Mai đi du lịch đã nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

NSND Lê Khanh: "Không có NSND Phạm Thị Thành, sẽ không có chúng tôi"NSND Lê Khanh: 'Không có NSND Phạm Thị Thành, sẽ không có chúng tôi'

GĐXH - NSND Lê Khanh mang một tấm lòng thành kính viết tri ân người thầy – NSND Phạm Thị Thành. Theo chị, nếu không có NSND Phạm Thị Thành thì các nghệ sĩ như: Lê Khanh, Lan Hương, Ngọc Huyền, Chí Trung, Minh Hằng... sẽ không có sự nghiệp như ngày hôm nay.

Có những hình ảnh về nhiều nghệ sĩ gạo cội sẽ gợi lên ký ức đẹp cho nhiều khán giả thế hệ 7-8X, trong số đó là đại gia đình NSND Lê Khanh. Ngoài Lê Khanh, khán giả còn biết đến nghệ sĩ Trần Tiến, nghệ sĩ Lê Mai, nghệ sĩ Lê Vân và Lê Vi. Bằng cống hiến của mình, họ đã để lại những tác phẩm nghệ thuật gây được tiếng vang và sự nhớ thương trong lòng công chúng.

Trong không khí của năm mới, NSND Lê Khanh mới đây lại chia sẻ hình ảnh đưa mẹ đi du lịch cùng các chị, em. Những hình ảnh ấm áp và câu chuyện bình dị như bao gia đình Việt dưới đây lại khiến khán giả thổn thức nhớ về những tháng năm thanh xuân được xem họ biểu diễn đã qua.

Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch - Ảnh 2.

NSND Lê Khanh chia sẻ hình ảnh NSƯT Lê Mai ở tuổi 88 vẫn đi du lịch cùng các con gái. Trong ảnh có NSƯT Lê Vân, NSƯT Lê Vi.

Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch - Ảnh 3.

Theo NSND Lê Khanh chia sẻ, trong nhiều năm qua chị thường đưa mẹ đi chơi và thăm thú những danh lam thắng cảnh ở Việt Nam. Có thể đó là những lần chị đi công tác hay những lần ngẫu nhiên đi chơi nhưng chị đều muốn mẹ được tận hưởng những địa điểm đẹp ở quê hương.

Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch - Ảnh 4.

Điều tuyệt vời ở lần đi này, 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đã hội tụ cùng nhau. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Niềm vui kỳ tích, lần đi này không chỉ có hình với bóng, mà có cả em Vi (NSƯT Lê Vi) ở Pháp về ăn Tết, có chị Vân (NSƯT Lê Vân) đón đợi ở nhà Nha Trang, đủ cả 3 chị em, 3 cô con gái mà mẹ dành cả đời yêu thương, nuôi nấng, nâng niu đến trưởng thành.

Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch - Ảnh 5.

NSND Lê Khanh hạnh phúc vì dìu được mẹ đi chơi dù thời gian gần đây bà phải ngồi xe lăn.

Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch - Ảnh 6.

Dù ở tuổi 88 nhưng NSƯT Lê Mai vẫn giữ được sự minh mẫn, tinh thần vui vẻ khi đi du lịch cùng các con gái.

Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch - Ảnh 7.

Chuyến đi của bà trong dịp Tết bao gồm các địa điểm đẹp từ Nha Trang, Phú Yên, Hội An, Đà Nẵng, ra Huế thăm họ hàng.

Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch - Ảnh 8.

Mỗi nơi họ đều chụp hình ghi lại kỉ niệm bên nhau.

Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch - Ảnh 9.

Với 3 chị em nhà NSND Lê Khanh, họ khích lệ nhau rằng mẹ mới 88 tuổi và có thể sống đến 108. Họ cũng vui mừng vì tinh thần bà lạc quan, yêu đời và không than phiền tuổi già.

Ấm áp hình ảnh 3 chị em nhà NSND Lê Khanh đưa mẹ - NSƯT Lê Mai đi du lịch - Ảnh 10.

Chuyến đi của họ kết thúc trong tình yêu thương, ấm áp và câu chuyện nhà NSND Lê Khanh đã khiến nhiều khán giả xúc động. Mỗi hình ảnh của họ đều khiến người hâm mộ nhớ đến quãng thời gian các nghệ sĩ đã từng cống hiến hết mình trên sân khấu, trên mỗi thước phim.

Ảnh: FBNV

NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80NSND Lê Khanh, Lan Hương và dàn diễn viên VFC hào hứng hợp luyện chuẩn bị A80

GĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Thu Quỳnh, Thanh Sơn... có buổi hợp luyện tại SVĐ Mỹ Đình, nghiêm túc để chuẩn bị cho sự kiện A80.

