NSND Lê Khanh: 'Không có NSND Phạm Thị Thành, sẽ không có chúng tôi'
GĐXH - NSND Lê Khanh mang một tấm lòng thành kính viết tri ân người thầy – NSND Phạm Thị Thành. Theo chị, nếu không có NSND Phạm Thị Thành thì các nghệ sĩ như: Lê Khanh, Lan Hương, Ngọc Huyền, Chí Trung, Minh Hằng... sẽ không có sự nghiệp như ngày hôm nay.
"NSND Phạm Thị Thành đã tung cánh chim ưng".
Hơn một ngày sau tang lễ NSND Phạm Thị Thành, NSND Lê Khanh mới bình tĩnh để viết những dòng xúc động gửi đến người thầy kính yêu của mình. Chị viết về những đóng góp lớn lao của NSND Phạm Thị Thành trong việc đặt nền móng cho Nhà hát Tuổi trẻ. NSND Lê Khanh ví NSND Phạm Thị Thành đã "tung cánh chim ưng".
Theo lời NSND Lê Khanh, Nhà hát Tuổi trẻ được thành lập ngày 10/4/1978, nhưng chỉ sau 6 tháng với vai trò chỉ đạo nghệ thuật, NSND Phạm Thị Thành đã làm bừng sáng sân khấu kịch dành cho thế hệ khán giả trẻ.
Chị kể, sân khấu kịch thời đó phục vụ khán giả trẻ với đủ đề tài từ: Cổ tích, Dân gian, Anh hùng hiện đại tới cổ đại. Nhà hát Tuổi trẻ làm bừng sáng bao sân khấu Bắc, Trung, Nam như một hiện tượng với các thể loại kịch tâm lý, bi, hài, giả tưởng. Sau đó, chính NSND Phạm Thị Thành đã đưa Nhà hát Tuổi trẻ tiến thẳng ra thế giới với tư cách thành viên Hiệp hội Sân khấu Thanh thiếu nhi Thế giới ASSITES.
Bên cạnh đó, NSND Lê Khanh còn kể chính NSND Phạm Thị Thành đã tiên phong đưa nghệ thuật hình thể Pantomim quốc tế (kịch câm) kết hợp với dàn nhạc semi-classic vừa cổ điển thính phòng, vừa nhạc trẻ hiện đại, làm bùng nổ thị trường sân khấu ca múa nhạc kịch câm những năm 1979–1990.
NSND Lê Khanh khẳng định không có NSND Phạm Thị Thành thì sẽ không có các nghệ sĩ nổi tiếng của làng kịch nói như: Lê Khanh, Lan Hương, Ngọc Huyền, Minh Hằng, Anh Tú, Chí Trung, Đức Hải...
NSND Lê Khanh được NSND Phạm Thị Thành ưu tiên dành cho một khoảng trời tự do nghệ thuật mênh mông
NSND Lê Khanh trải lòng khi chị vào Nhà hát Tuổi trẻ với vóc dáng gầy guộc, nhỏ bé, nhút nhát, ít tuổi nhất lớp nhưng lại luôn được cô tin tưởng, kỳ vọng, trao cho những cơ hội đầy thử thách. Thời điểm đó, NSND Lê Khanh vừa được diễn kịch nói, vừa diễn kịch câm: nào thôn nữ, rồi thiếu phụ, nào chiến sĩ, rồi anh hùng, nào phi tần, rồi hoàng đế, lại cả quận chúa đến công nương châu Âu cổ điển cũng không từ.
Tuyển tập những hình ảnh về vai diễn mà NSND Lê Khanh chia sẻ với khán giả. Ảnh: FBNV
NSND Lê Khanh hồi tưởng: "Cô luôn ưu tiên dành cho Lê Khanh một khoảng trời tự do nghệ thuật mênh mông, không giới hạn. Cô nói: 'Con cứ đi khám phá và kiếm tìm, nhưng hãy hứa, khi nhà hát cần hãy trở về, đừng rời xa Nhà hát Tuổi trẻ nơi chúng mình dày công gây dựng'".
Một câu nói đầy thấu hiểu ấy thôi đã khiến sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ luôn là thánh đường thiêng liêng nhất trong lộ trình nghệ thuật của con. Nơi con thực sự là một chiến binh quên mình phụng sự, dù đi bốn phương trời con vẫn trở về, trọn vẹn và thăng hoa tới phút cuối cùng".
Không chỉ là một người thầy, NSND Lê Khanh còn như con của NSND Phạm Thị Thành. "Mẹ Lê Mai nắm tay cô nói, cái Khanh ở nhà nó là con tôi, còn ở Nhà hát Tuổi trẻ nó là con cô", NSND Lê Khanh viết.
Sau cùng, nữ nghệ sĩ gạo cội dành lời yêu thương đến người thầy đáng kính: "Cô mãi mãi trong tâm tưởng những trò yêu khóa 1 lớp diễn viên kịch nói Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam".
Được biết, trong suốt lễ tang NSND Phạm Thị Thành ngày 8/9, NSND Lê Khanh đã không kìm được cảm xúc. Chị liên tục lau nước mắt vì thương tiếc người thầy đáng kính của mình.
NSND Lê Chúc - cậu ruột NSND Lê Khanh đọc điếu văn trong lễ tang NSND Phạm Thị Thành. Clip: Đỗ Quyên
