'Anh trai say hi' thiếu vắng Trấn Thành, Vũ Cát Tường và nhiều 'điểm trừ'

Tối 16/3, đêm nhạc thứ 2 của concert "Anh trai say hi 2025" - A White Valentine Concert diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của 30 ca sĩ. Dù tốc độ tiêu thụ vé không đạt mức bùng nổ như mùa đầu và thiếu vắng một số nghệ sĩ như Trấn Thành, Cody Nam Võ, Vũ Cát Tường, concert thứ 2 của "Anh trai say hi” mùa 2 vẫn khép thành công lại với bầu không khí sôi động.

Quy mô sân khấu nhỏ hơn hẳn so với mùa 1 nhưng phần lớn khu vực khán đài của đêm nhạc được lấp đầy, đặc biệt ở các khu đứng, gần sân khấu. Chương trình bước vào đêm diễn với không ít xáo trộn về nhân sự khi Cody Nam Võ và Vũ Cát Tường không thể góp mặt. Trấn Thành cũng vắng do trùng lịch trình. Đêm nhạc mở màn lúc 19h bằng tiết mục "Còn gì đẹp hơn - Khát vọng người Việt" gây xúc động với khán giả.

Một số màn trình diễn tạo điểm nhấn nhờ thay đổi phối khí. Chẳng hạn, So Good của nhóm RIO, Hải Nam, Jaysonlei, Lohan được làm mới theo hướng quyến rũ hơn, kết hợp break dance và trang phục biểu diễn gợi cảm, giúp khuấy động không khí sân vận động. Các anh trai, đặc biệt Lohan có màn xé áo táo bạo khiến đám đông hò hét không ngừng.

Ngoài các hit Ngất ngây con gà tây, Ai yêu anh nhất, Người như anh xứng đáng cô đơn, tiết mục "So good" lần đầu được đưa lên sân khấu lớn. Khán giả Hà Nội cũng lần đầu được xem phần trình diễn liên khúc “Best 5” gồm: "Yêu yêu yêu - Thương thương thương", "Đường chân trời", "Chờ anh về", "It’s gon’ be alright".

CongB có tần suất xuất hiện dày đặc ở nhiều tiết mục như Vô số lần tình cờ, Đoạn kịch câm, Hermosa… Negav cũng hiện diện liên tục ở các tiết mục như Bounce, Người như anh xứng đáng cô đơn, Đoạn kịch câm… Một trong những bất ngờ và điểm nhấn của đêm diễn là màn trình diễn liveband với sự tham gia của dàn nghệ sĩ trẻ gồm Muội, Maiquinn, YeoLan, Phạm Đình Thái Ngân, Sơn.K, buitruonglinh và JaysonLei.

Chương trình diễn ra thành công, tuy nhiên vẫn có những "điểm trừ" về chất lượng âm thanh vẫn là điểm hạn chế rõ rệt. Ở một số khu vực khán đài, âm bị dội và chồng lớp khiến trải nghiệm nghe không đồng đều. Trong nhiều tiết mục, phần beat lấn át vocal khiến giọng hát ca sĩ bị chìm, đặc biệt ở các đoạn cao trào, lên nốt cao.

Việc thiếu những bản hit tạo hiệu ứng lan tỏa rộng như mùa đầu cũng khiến mức độ cộng hưởng từ khán giả giảm phần nào. Tuy nhiên, một số tiết mục như Người như anh xứng đáng cô đơn, Hermosa, Sớm muộn thì… vẫn nhận được phản hồi mạnh khi khán giả đồng loạt hát theo.

Ở phương diện chuyên môn, nhiều tiết mục cho thấy sự chênh lệch về nội lực vocal giữa các nghệ sĩ. Dance battle vốn là phần được chờ đợi nhiều thì lại gây tiếc nuối. Theo đó, 8 nghệ sĩ chia thành 4 cặp và biểu diễn những động tác đã chuẩn bị sẵn, thay vì phản ứng trực tiếp theo nhạc như các concert mùa đầu. Điều này làm giảm yếu tố bất ngờ và mất đi tinh thần ứng biến, tự nhiên vốn được xem là đặc trưng riêng, điểm hấp dẫn nhất của battle dance.

Bên cạnh đó, tình trạng ùn tắc sau khi đêm diễn kết thúc khiến khán giả mệt mỏi. Theo Tiền Phong, khoảng 23h, khi chương trình khép lại, khu vực trước cổng sân vận động Mỹ Đình trở nên đông nghẹt. Hàng trăm xe ôm, taxi tập trung đón khách, trong khi khán giả phải đi bộ, gọi xe giữa biển người và phương tiện.

Đặt xe qua ứng dụng trở nên khó khăn dù giá cước hiển thị tăng cao so với ngày thường. Bên cạnh đó, không ít tài xế lựa chọn tắt ứng dụng và trực tiếp mời khách dọc đường. Một số khán giả phản ánh giá xe ôm được thỏa thuận trực tiếp cao hơn nhiều so với mức hiển thị trên ứng dụng gọi xe công nghệ, có trường hợp tăng gấp đôi so với bình thường.

