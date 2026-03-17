Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Nữ diễn viên quê Đồng Tháp từng 3 lần thi hoa hậu, tuổi 35 bất ngờ nhận tin vui

Thứ ba, 17:00 17/03/2026 | Đẹp
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thúy Ngân xuất thân từ các cuộc thi nhan sắc nhưng lại gây ấn tượng trên màn ảnh, bên cạnh đó là phong cách thời trang nữ tính, gợi cảm.

Thúy Ngân (tên đầy đủ là Lê Huỳnh Thúy Ngân) sinh năm 1991, là một trong những nữ diễn viên truyền hình - điện ảnh nổi bật của showbiz Việt trong hơn một thập niên qua. Thúy Ngân sinh năm 1991 tại Tiền Giang cũ (nay là Đồng Tháp). Cô sở hữu chiều cao 1,74m, vóc dáng nổi bật cùng gương mặt sắc sảo, hiện hoạt động song song ở nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu và người dẫn chương trình.

Từng tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Thúy Ngân đặt chân vào showbiz khi giành danh hiệu Hoa khôi Mỹ Tho 2009. Sau đó, người đẹp tiếp tục thi 3 cuộc thi khác gồm Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2009, Hoa hậu Việt Nam 2010 và Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011. Tuy nhiên, cô chưa thể chạm tay đến danh hiệu cao nhất.

Cô bắt đầu đóng phim từ năm 2009 với các dự án truyền hình như: "Gia đình phép thuật", "Màu của tình yêu", "Gạo nếp gạo tẻ"... Sự nghiệp của Thúy Ngân ngày càng khởi sắc. Nữ diễn viên đóng nhiều phim truyền hình, tham gia các gameshow, trở thành gương mặt đắt show dự sự kiện, đóng quảng cáo.

Mới đây, Thúy Ngân là sao nữ Việt được TC Candler đề cử vào danh sách “Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới” năm 2026. Dù chỉ mới là đề cử nhưng đây cũng là một tin vui lớn và thành tích đáng ghi nhận dành cho Thúy Ngân.

Thúy Ngân sở hữu nhan sắc và gây ấn tượng bởi gu thời trang gợi cảm. Cô thường chọn các thiết kế tôn dáng, nhấn mạnh vẻ mềm mại và nữ tính. Những bộ váy ôm sát, chất liệu nhẹ hoặc chi tiết xuyên thấu vừa phải giúp cô tạo dấu ấn mỗi khi xuất hiện.

Thiết kế váy ngắn màu xanh nhạt với họa tiết nổi tạo hiệu ứng thị giác lạ mắt, đồng thời tôn vóc dáng thon gọn của Thúy Ngân.

Trong một sự kiện thời trang, Thúy Ngân chọn váy đen – trắng dáng cúp ngực kết hợp phụ kiện tối giản. Lối tạo dáng cùng chiếc túi nhỏ giúp tổng thể toát lên vẻ sang trọng, hiện đại.

Cô diện bộ váy trắng hai tầng với phom dáng nhẹ nhàng. Kiểu tóc buộc thấp cùng phụ kiện tinh giản mang đến hình ảnh thanh thoát, nữ tính.

Nữ diễn viên diện trang phục mang hơi hướng thời trang trình diễn với áo yếm, quần short và tất mỏng. Cách phối đồ táo bạo nhưng vẫn giữ được sự cân đối trong tổng thể.

Thúy Ngân diện thiết kế voan mỏng màu pastel với chi tiết nơ nhỏ, tạo cảm giác bay bổng và gợi liên tưởng đến hình ảnh “nàng thơ”.

Thúy Ngân sở hữu gương mặt thanh tú với đường nét hài hòa. Ở tuổi 35, nữ diễn viên được nhận xét ngày càng rạng rỡ, nhan sắc không chỉ giữ phong độ mà còn cho thấy sự thăng hạng rõ rệt so với thời điểm mới vào nghề, toát lên vẻ chín muồi và tự tin.

Thiều Bảo Trâm diện bikini khoe thân hình "cực phẩm"

GĐXH - Thiều Bảo Trâm nhận "mưa" lời khen về nhan sắc thăng hạng khi đăng tải loạt ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng đầu năm.

Trang phục nữ chính trong "Đồi gió hú" 18+ gây tranh cãi

GĐXH - Không chỉ gây tranh cãi về mặt nội dung, "Đồi gió hú" phiên bản 18+ năm 2026 còn tạo dư luận trái chiều với phần trang phục.

Các ngôi sao đình đám tỏa sáng trên thảm đỏ Oscar 2026

GĐXH - Thảm đỏ Oscar 2026 chứng kiến những phút giây tỏa sáng của các ngôi sao đình đám.



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top