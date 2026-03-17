Nữ diễn viên quê Đồng Tháp từng 3 lần thi hoa hậu, tuổi 35 bất ngờ nhận tin vui

Thúy Ngân (tên đầy đủ là Lê Huỳnh Thúy Ngân) sinh năm 1991, là một trong những nữ diễn viên truyền hình - điện ảnh nổi bật của showbiz Việt trong hơn một thập niên qua. Thúy Ngân sinh năm 1991 tại Tiền Giang cũ (nay là Đồng Tháp). Cô sở hữu chiều cao 1,74m, vóc dáng nổi bật cùng gương mặt sắc sảo, hiện hoạt động song song ở nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu và người dẫn chương trình.