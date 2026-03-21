Nữ ca sĩ quê Thanh Hóa trải lòng về tin đồn mang thai
GĐXH - Ngô Lan Hương cho rằng tin đồn khiến cô cảm thấy kỳ cục và khó hiểu nhất chính là nghi vấn mang thai.
Xuất hiện trong "Sao Check" đã được phát sóng với tư cách là khách mời, nhạc sĩ - ca sĩ Ngô Lan Hương đã chia sẻ về âm nhạc và con người mình, những góc nhìn ít người biết. Tác giả của "Đi giữa trời rực rỡ" nói tin đồn khiến cô cảm thấy kỳ cục và khó hiểu nhất chính là nghi vấn... mang thai.
Nữ ca sĩ hài hước kể lại sự cố: "Em thấy thật là buồn cười, thật là kỳ cục khi có tin đồn Ngô Lan Hương có bầu. Hôm đấy em lỡ ăn hơi no, thế là phần bụng dưới hơi xệ ra một tí. Tình cờ là stylist lại cho em mặc một bộ đồ khá bó sát. Lúc đứng hát trên sân khấu mình lấy hơi, bụng lộ ra mà đâu có để ý. Đến lúc lên mạng xem lại, em thấy ngay dòng tìm kiếm nổi bật - Ngô Lan Hương mang bầu. Thật sự quá đỗi khó hiểu!".
Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt lớn của Ngô Lan Hương khi cô quyết định thử sức tại một chương trình truyền hình thực tế lần đầu tiên trong đời – Em Xinh. Ngô Lan Hương thừa nhận, rào cản lớn nhất của cô khi tham gia chương trình chính là tâm lý: "Em bị sợ hãi trong đầu rằng nhỡ mình nói sai thì sao, nhỡ khán giả không thích con người và cách thể hiện của mình thì sao? Về mặt chuyên môn và các kỹ năng, em tự tin mình đã mở khóa được rồi, nhưng về mặt nội tâm thì em chưa dám bộc lộ ra nhiều vì những nỗi sợ vô hình như thế".
Vượt lên trên sự tự ti đó, Ngô Lan Hương đã gặt hái được những thành quả đáng tự hào, đặc biệt là sự công nhận từ các tiền bối trong nghề. Việc được ca sĩ Bích Phương ưu ái lựa chọn ngay từ những vòng đầu tiên là một nguồn động viên to lớn. "Cảm thấy rất oách và tự hào chị ạ. Lúc nghe đọc tên mình, dù không thể hiện ra ngoài mặt nhiều nhưng trong lòng em thực sự bùng nổ", nữ ca sĩ chia sẻ.
Ngô Lan Hương sinh năm 1998, tại Thanh Hóa được biết đến nhờ các clip cover trên mạng xã hội. Cô từng theo học ngành Kinh tế đối ngoại - Trường đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau cuộc thi Giọng hát Việt 2017, học trò Tóc Tiên bắt đầu theo đuổi hoạt động nghệ thuật, cho ra mắt một số dự án âm nhạc như "Anh muốn đưa em về không", "Yêu đừng sợ đau"…
Giọng ca quê Thanh Hóa thừa nhận ban đầu ca hát đối với cô chỉ là sự yêu thích nên chưa từng nghĩ đến việc chọn nó trở thành đích đến của mình. Tuy nhiên, khi cover những ca khúc và đăng tải lên YouTube cho vui, Ngô Lan Hương may mắn được khán giả đón nhận. Thậm chí có những ca khúc đạt hàng triệu lượt xem, giúp cô tự tin hơn vào giọng ca của mình.
