Con gái Thượng tướng sốc khi chia tay bạn trai

Thứ bảy, 12:09 21/03/2026 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Sau chia tay Minh Kiên, Lam Anh rơi vào trạng thái buồn bã, áp lực dư luận lẫn tổn thương tình cảm.

Trong tập 30 "Không giới hạn" đã được phát sóng, cuộc trò chuyện giữa Trung tá Minh Kiên và Lợi tạo nên một trong những phân đoạn đáng chú ý nhất của tập phim. Minh Kiên khẳng định việc chia tay Lam Anh là quyết định đã được cân nhắc kỹ, xuất phát từ mong muốn bảo vệ người mình yêu. 

Nhưng Lợi không chấp nhận lập luận đó. Quan điểm "không phải cứ rời xa mới là vì nhau" được đưa ra thẳng thắn, đánh trúng vào tâm lý né tránh của Minh Kiên. 

Không giới hạn - Tập 30: Lam Anh mất ăn mất ngủ sau chia tay- Ảnh 1.

Minh Kiên khẳng định chia tay Lam Anh là để tốt cho cô. Ảnh VTV

Minh Kiên không thay đổi quyết định của mình. Nỗi lo về những thế lực đứng sau tiếp tục tung tin thất thiệt khiến anh chọn cách "thua cuộc" để đổi lấy sự an toàn cho Lam Anh. Câu nói "tôi chưa bao giờ bảo vệ được những người mình yêu thương" không chỉ thể hiện sự dằn vặt mà còn cho thấy Minh Kiên đang tự đẩy mình vào thế cô lập.

Không giới hạn - Tập 30: Lam Anh mất ăn mất ngủ sau chia tay- Ảnh 2.

Lam Anh buồn bã sau khi chia tay Minh Kiên. Ảnh VTV

Tại gia đình Thượng tướng Hà Đình Quân, Lam Anh lại cho thấy sự đối lập rõ rệt. Trước áp lực dư luận và dù khá sốc sau khi chia tay bạn trai, cô không chọn rút lui như mẹ mong muốn mà quyết định ở lại đối diện. Sự ủng hộ của Thượng tướng Hà Đình Quân góp phần củng cố hình ảnh một quân nhân bản lĩnh, không né tránh khó khăn. 

Không giới hạn - Tập 30: Lam Anh mất ăn mất ngủ sau chia tay- Ảnh 3.

Phương Trang và Khải Phong tiếp tục đưa ra "trò bẩn" để hạ uy tín Minh Kiên và Lam Anh. Ảnh VTV

Trong khi đó, Phương Trang và Khải Phong quyết định tung "trận cuối", thậm chí tính đến việc kéo Hà Lê vào cuộc. Phương Trang khẳng định: "Đâm lao thì phải theo lao" cho thấy họ đã không còn đường lui. Bên cạnh đó, kế hoạch "khử" người đứng sau trang tin "Lời dân" cho thấy nhóm này đang chuyển từ thao túng dư luận sang hành động nguy hiểm hơn.

Sau khi bị Lợi trách mắng, Khánh Linh cảm thấy tủi thân nhưng lại nhanh chóng có hành động bộc phát đó là tự ý bám theo người tự xưng là "Lời dân". Tuy nhiên, Lợi đã kịp thời xuất hiện và kiểm soát tình hình. Thêm vào đó, anh lại nhận ra giá trị của Khánh Linh. 

Không giới hạn - Tập 30: Lam Anh mất ăn mất ngủ sau chia tay- Ảnh 4.

Lợi đã nhận ra giá trị con người thật của Khánh Linh. Ảnh VTV

Con gái Thượng tướng chia tay bạn trai trong nước mắt

GĐXH - Minh Kiên bất ngờ nói lời chia tay, biết rằng không thể níu kéo nên Lam Anh chấp nhận và rời đi trong nước mắt.

Niềm vui bất ngờ của 'búp bê' Thanh Thảo ở tuổi 49

GĐXH - Ca sĩ Thanh Thảo ở tuổi 49 có tổ ấm hạnh phúc viên mãn, vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật.


GĐXH - Festival Phở 2026 với chủ đề "Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại" sẽ diễn ra từ ngày 20/03 đến 22/03/2026 tại Phố đi bộ Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của Phở - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong dòng chảy di sản ẩm thực thế giới.

GĐXH - Phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" chính thức khởi quay tại Điện Kiến Trung - Đại Nội Huế sau 6 năm ấp ủ.

GĐXH - "Trạm yêu thương" trên kênh VTV1 tuần này chủ đề "Khoảng trời sau những ngày gió" mang đến câu chuyện đầy xúc động về chị Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1987) - một người mẹ khuyết tật đang từng ngày vượt lên số phận để nuôi dạy hai con gái khuyết tật là Trịnh Khánh Uyên và Trịnh Phương Vy.

GĐXH - Minh Kiên bất ngờ nói lời chia tay, biết rằng không thể níu kéo nên Lam Anh chấp nhận và rời đi trong nước mắt.

GĐXH - "Phú bà" Kiều Thơ thấy Chiến quá ngoan cố nên quyết định "bán" cho người khác.

GĐXH - Ngọc Trinh không còn hình ảnh nuột nà, làn da trắng, cô xuất hiện với hình ảnh lạ lẫm, gây tò mò cho khán giả.

GĐXH - Thượng tướng Hà Đình Quân có những tâm tư khi chứng kiến Minh Kiên bị kẻ xấu bày đủ trò để gây chuyện.

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào tiếp tục có phim điện ảnh được dự đoán sẽ trở thành "bom tấn" phim rạp mùa thu năm nay.

GĐXH - Bà Dung ra điều kiện cho Thương không được nhắn tin, gọi điện và gặp gỡ Quân thì mới rút đơn kiện em trai Thương.

GĐXH - Những hình ảnh Minh Kiên và Hà Lê bị đăng tải trên mạng xã hội đã khiến Lam Anh bị tung tin và gán mác là "tiểu tam".

GĐXH - Minh Kiên từ chối lời đề nghị quay lại của người yêu cũ, nhưng lại bối rối khi biết gia thế thật sự của Lam Anh.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
