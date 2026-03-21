Con gái Thượng tướng sốc khi chia tay bạn trai

Trong tập 30 "Không giới hạn" đã được phát sóng, cuộc trò chuyện giữa Trung tá Minh Kiên và Lợi tạo nên một trong những phân đoạn đáng chú ý nhất của tập phim. Minh Kiên khẳng định việc chia tay Lam Anh là quyết định đã được cân nhắc kỹ, xuất phát từ mong muốn bảo vệ người mình yêu.

Nhưng Lợi không chấp nhận lập luận đó. Quan điểm "không phải cứ rời xa mới là vì nhau" được đưa ra thẳng thắn, đánh trúng vào tâm lý né tránh của Minh Kiên.

Minh Kiên khẳng định chia tay Lam Anh là để tốt cho cô. Ảnh VTV

Minh Kiên không thay đổi quyết định của mình. Nỗi lo về những thế lực đứng sau tiếp tục tung tin thất thiệt khiến anh chọn cách "thua cuộc" để đổi lấy sự an toàn cho Lam Anh. Câu nói "tôi chưa bao giờ bảo vệ được những người mình yêu thương" không chỉ thể hiện sự dằn vặt mà còn cho thấy Minh Kiên đang tự đẩy mình vào thế cô lập.

Lam Anh buồn bã sau khi chia tay Minh Kiên. Ảnh VTV

Tại gia đình Thượng tướng Hà Đình Quân, Lam Anh lại cho thấy sự đối lập rõ rệt. Trước áp lực dư luận và dù khá sốc sau khi chia tay bạn trai, cô không chọn rút lui như mẹ mong muốn mà quyết định ở lại đối diện. Sự ủng hộ của Thượng tướng Hà Đình Quân góp phần củng cố hình ảnh một quân nhân bản lĩnh, không né tránh khó khăn.

Phương Trang và Khải Phong tiếp tục đưa ra "trò bẩn" để hạ uy tín Minh Kiên và Lam Anh. Ảnh VTV

Trong khi đó, Phương Trang và Khải Phong quyết định tung "trận cuối", thậm chí tính đến việc kéo Hà Lê vào cuộc. Phương Trang khẳng định: "Đâm lao thì phải theo lao" cho thấy họ đã không còn đường lui. Bên cạnh đó, kế hoạch "khử" người đứng sau trang tin "Lời dân" cho thấy nhóm này đang chuyển từ thao túng dư luận sang hành động nguy hiểm hơn.

Sau khi bị Lợi trách mắng, Khánh Linh cảm thấy tủi thân nhưng lại nhanh chóng có hành động bộc phát đó là tự ý bám theo người tự xưng là "Lời dân". Tuy nhiên, Lợi đã kịp thời xuất hiện và kiểm soát tình hình. Thêm vào đó, anh lại nhận ra giá trị của Khánh Linh.

Lợi đã nhận ra giá trị con người thật của Khánh Linh. Ảnh VTV

