Nữ cần thủ câu được con cá tra dầu khổng lồ, nặng 126kg
Nữ cần thủ cho biết, con cá tra dầu khổng lồ nặng 126kg này là món quà cô dành tặng cho người bạn quá cố.
Trong một chuyến đi đáng nhớ đến Thái Lan, Kate Rivers đã câu được con cá tra dầu sông Mekong lớn nhất mà một phụ nữ từng câu được, với trọng lượng lên đến 126kg. Con cá được bắt tại Khu nghỉ dưỡng Câu cá Gillhams sau cuộc chiến kéo dài 2 giờ đầy kịch tính và được cho là nặng hơn kỷ lục trước đó 1,3kg.
Việc bắt được cá này khiến Kate vô cùng xúc động, cô dành tặng chiến lợi phẩm này cho người bạn quá cố và cũng là một người câu cá, Laura Plummer, người đã qua đời vào đầu năm nay.
"Laura là một cần thủ câu cá chép tuyệt vời và tại đám tang của cô ấy, tôi đã nói với chồng cô ấy, Craig, rằng tôi sẽ câu cho Laura một con cá tra dầu sông Mekong, to hơn con cá 111kg mà anh ấy đã bắt được 6 năm trước", Kate kể.
Nữ cần thủ chia sẻ thêm: "Vào ngày đầu tiên đi câu cá, tôi đã câu được một con cá đặc biệt nhất mà tôi từng bắt được. Thật khó tin, tôi đã câu và bắt được con cá từ cùng một chỗ mà Craig đã bắt cá của anh ấy. Tôi cảm thấy Laura ở bên tôi trong suốt cuộc chiến.
Khi cá được đưa lên lưới, tôi đã thả cần câu, ngã xuống sàn và bật khóc. Ttôi nhìn lên bầu trời và nói với Laura rằng con cá này là dành cho cô ấy".
Cá tra dầu khổng lồ sông Mekong là những "gã khổng lồ" nước ngọt, có thể dài tới 3 mét và nặng 300 kg. Chúng chỉ được tìm thấy ở sông Mekong, Đông Nam Á, nhưng trước đây từng sống trên toàn bộ dòng sông dài 4.900 km này, từ cửa sông ở Việt Nam đến những nhánh sông phía bắc ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Số lượng cá tra dầu giảm mạnh tới 80% trong vài thập kỷ gần đây do đánh bắt quá mức, đập nước chặn đường di cư sinh sản và những vấn đề khác.
