Nữ chính phim 'Sex and the City' U60 có 5 quy tắc để cuộc sống hôn nhân bình yên

Thứ 2 là cả 2 vợ chồng luôn học cách thấu hiểu và tha thứ, sau khoảng hai mươi năm bên nhau, sao phim "Sex and the City" thừa nhận rằng mọi chuyện giữa họ không phải lúc nào cũng suôn sẻ trong một cuộc phỏng vấn với The Telegraph. Theo Sarah Jessica Parker, trong mối quan hệ lâu dài, việc tha thứ và học cách yêu thương bất chấp những khó khăn là điều vô cùng quan trọng. Cô cho rằng một trong những bí quyết để duy trì hôn nhân lâu dài là luôn nhắc nhở bản thân về những lý do tại sao mình yêu người bạn đời, thay vì tập trung vào những khuyết điểm.