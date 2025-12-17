Mới nhất
Nữ NSƯT nức danh Hà thành bởi nhan sắc xinh đẹp bất ngờ khoe ảnh hiếm thời trẻ

Thứ tư, 19:00 17/12/2025 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - NSƯT Chiều Xuân nhân dịp kỉ niệm 45 năm thành lập Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội đã khoe những hình ảnh lúc trẻ hiếm hoi của chị. Nhan sắc của nữ nghệ sĩ gạo cội xứng đáng mỹ nhân Hà thành xưa.

Con gái út NSƯT Chiều Xuân giảm cân ngoạn mục, được ví "bản sao" của người mẹ nổi tiếngCon gái út NSƯT Chiều Xuân giảm cân ngoạn mục, được ví 'bản sao' của người mẹ nổi tiếng

GĐXH - Hồng Khanh tuổi 21 giảm cân, sở hữu vẻ ngoài tươi sáng, cá tính, được khen là "bản sao thời trẻ" của người mẹ nổi tiếng - NSƯT Chiều Xuân.

NSƯT Chiều Xuân trên trang cá nhân đã gửi lời chúc mừng đến Đại học Sân khấu&Điện ảnh Hà Nội với dòng viết: "Lớp diễn viên điện ảnh, Đại học Sân khấu&Điện ảnh Hà Nội (hoá 1985-1990) xin gửi lời kính chúc sức khỏe và lời kính chúc dồi dào sáng tạo và thành công đến các quý thầy cô kính mến đã dạy dỗ chúng em nên người. Xin kính chúc các anh chị nghệ sĩ, các bạn đồng lứa cũng như các thế hệ học sinh sau này luôn tràn ngập cảm hứng, có nhiều tác phẩm nghệ thuật xuất sắc và ngập tràn hạnh phúc trong cuộc sống".

Hình ảnh thời trẻ xinh đẹp của NSƯT Chiều Xuân.

Kèm theo dòng viết này là những hình ảnh lúc trẻ của NSƯT Chiều Xuân bên bạn bè. Nhiều người dành lời khen nhan sắc chuẩn mỹ nhân Hà thành xưa của chị.

Được biết, NSƯT Chiều Xuân sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha là đạo diễn nổi tiếng Đức Đọc. Hưởng gene nghệ thuật nên lúc 5-6 tuổi, chị đã theo cha đến rạp ngồi xem ông dựng các vở kịch nổi tiếng như: Âm mưu và tình yêu, Thép đã tôi thế đấy, Cố nhân…

Niềm đam mê trở thành diễn viên cứ lớn dần theo Chiều Xuân những năm cấp hai, cấp ba và lên đại học. Chị học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, và người cha của chị cũng chính là người thầy của chị. Năm thứ hai đại học, Chiều Xuân nhận được vai diễn đầu tiên trong phim Dòng sông khát vọng. Khi còn học năm thứ 2 đại học, Chiều Xuân đã được đạo diễn phim Dòng sông khát vọng mời tham gia dự án phim. Chiều Xuân đã tham gia khá nhiều phim, nhưng đến khi chị tham gia bộ phim "Mẹ chồng tôi" của đạo diễn NSND Khải Hưng thì tên tuổi của chị mới thật sự nổi tiếng.

Nữ NSƯT nức danh Hà thành bởi nhan sắc xinh đẹp bất ngờ khoe ảnh hiếm thời trẻ - Ảnh 3.

Nhan sắc hiện tại của NSƯT Chiều Xuân.

Chiều Xuân không chỉ có một sự nghiệp thành công, nữ nghệ sĩ còn có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Tài sắc như vậy nên năm 20 tuổi khi ngồi trên ghế nhà trường, NSƯT Chiều Xuân đã lên xe hoa với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Nói về đám cưới khi còn trẻ tuổi, chị tâm sự: "Đám cưới chỉ sau 6 tháng yêu nhau, tôi bị nhà trường kỷ luật vì còn đang đi học nhưng cho đến giờ, tôi chưa thoảng ý nghĩ nào hối hận về điều này".

Gần 40 năm hôn nhân của NSƯT Chiều Xuân luôn khiến bạn bè, đồng nghiệp và fan ngưỡng mộ. Để có sự ngưỡng mộ ấy, chị là người thấu hiểu rõ nhất chuyện "co - kéo" sao cho phù hợp với hoàn cảnh mình nhất.

Nữ NSƯT nức danh Hà thành bởi nhan sắc xinh đẹp bất ngờ khoe ảnh hiếm thời trẻ - Ảnh 4.

Vợ chồng NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

Gần 40 năm bên nhau, trải qua nhiều thăng trầm, giờ đây họ đã lên chức ông bà nhưng tình cảm của cả 2 vẫn đong đầy yêu thương.

Mặt mộc ở tuổi trung niên của NSƯT Chiều XuânMặt mộc ở tuổi trung niên của NSƯT Chiều Xuân

GĐXH - NSƯT Chiều Xuân khi không xuất hiện trước khán giả, chị đều tự tin khoe mặt mộc với làn da khỏe khoắn.

