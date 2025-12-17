Nữ NSƯT nức danh Hà thành bởi nhan sắc xinh đẹp bất ngờ khoe ảnh hiếm thời trẻ
GĐXH - NSƯT Chiều Xuân nhân dịp kỉ niệm 45 năm thành lập Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội đã khoe những hình ảnh lúc trẻ hiếm hoi của chị. Nhan sắc của nữ nghệ sĩ gạo cội xứng đáng mỹ nhân Hà thành xưa.
NSƯT Chiều Xuân trên trang cá nhân đã gửi lời chúc mừng đến Đại học Sân khấu&Điện ảnh Hà Nội với dòng viết: "Lớp diễn viên điện ảnh, Đại học Sân khấu&Điện ảnh Hà Nội (hoá 1985-1990) xin gửi lời kính chúc sức khỏe và lời kính chúc dồi dào sáng tạo và thành công đến các quý thầy cô kính mến đã dạy dỗ chúng em nên người. Xin kính chúc các anh chị nghệ sĩ, các bạn đồng lứa cũng như các thế hệ học sinh sau này luôn tràn ngập cảm hứng, có nhiều tác phẩm nghệ thuật xuất sắc và ngập tràn hạnh phúc trong cuộc sống".
Hình ảnh thời trẻ xinh đẹp của NSƯT Chiều Xuân.
Kèm theo dòng viết này là những hình ảnh lúc trẻ của NSƯT Chiều Xuân bên bạn bè. Nhiều người dành lời khen nhan sắc chuẩn mỹ nhân Hà thành xưa của chị.
Được biết, NSƯT Chiều Xuân sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha là đạo diễn nổi tiếng Đức Đọc. Hưởng gene nghệ thuật nên lúc 5-6 tuổi, chị đã theo cha đến rạp ngồi xem ông dựng các vở kịch nổi tiếng như: Âm mưu và tình yêu, Thép đã tôi thế đấy, Cố nhân…
Niềm đam mê trở thành diễn viên cứ lớn dần theo Chiều Xuân những năm cấp hai, cấp ba và lên đại học. Chị học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, và người cha của chị cũng chính là người thầy của chị. Năm thứ hai đại học, Chiều Xuân nhận được vai diễn đầu tiên trong phim Dòng sông khát vọng. Khi còn học năm thứ 2 đại học, Chiều Xuân đã được đạo diễn phim Dòng sông khát vọng mời tham gia dự án phim. Chiều Xuân đã tham gia khá nhiều phim, nhưng đến khi chị tham gia bộ phim "Mẹ chồng tôi" của đạo diễn NSND Khải Hưng thì tên tuổi của chị mới thật sự nổi tiếng.
Chiều Xuân không chỉ có một sự nghiệp thành công, nữ nghệ sĩ còn có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Tài sắc như vậy nên năm 20 tuổi khi ngồi trên ghế nhà trường, NSƯT Chiều Xuân đã lên xe hoa với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Nói về đám cưới khi còn trẻ tuổi, chị tâm sự: "Đám cưới chỉ sau 6 tháng yêu nhau, tôi bị nhà trường kỷ luật vì còn đang đi học nhưng cho đến giờ, tôi chưa thoảng ý nghĩ nào hối hận về điều này".
Gần 40 năm hôn nhân của NSƯT Chiều Xuân luôn khiến bạn bè, đồng nghiệp và fan ngưỡng mộ. Để có sự ngưỡng mộ ấy, chị là người thấu hiểu rõ nhất chuyện "co - kéo" sao cho phù hợp với hoàn cảnh mình nhất.
Gần 40 năm bên nhau, trải qua nhiều thăng trầm, giờ đây họ đã lên chức ông bà nhưng tình cảm của cả 2 vẫn đong đầy yêu thương.
Tùng Dương ra mắt MV cực kỳ đặc biệt, ca từ “chạm” đến trái tim triệu người ViệtGiải trí - 3 giờ trước
MV hoàn toàn mới của Tùng Dương hứa hẹn lan tỏa thông điệp nhân văn “lá lành đùm lá rách” của người Việt mình đi xa hơn nữa.
Thanh tra phát hiện Tập đoàn Trinh Tam xây sân pickleball trái quy địnhXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Đoàn thanh tra tiếp tục tìm ra sai phạm tại dự án chung cư Trinh Tam, trong khi đó Triển lại muốn sớm có kết quả thanh tra để báo cáo Phó bí thư tỉnh Sách.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) được con gái gợi ý làm môi giới bất động sảnXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 9 "Gia đình trái dấu", ông Phi được con gái giới thiệu thử làm công việc mới mà ai cũng thấy ông phù hợp.
Con gái Phan Đinh Tùng gây chú ý ở tuổi 12Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Con gái 12 tuổi nhà Phan Đinh Tùng ở tuổi 12 ngoại hình dễ thương, lắm tài lẻ khiến nhiều người trầm trồ.
Mai Tài Phến được Mỹ Tâm công khai với vai trò đặc biệtGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Mai Tài Phến mới đây đã xuất hiện trên kênh Facebook của ca sĩ Mỹ Tâm với tư cách là đạo diễn phim do chính nữ ca sĩ làm nhà sản xuất.
Lên Điện Biên xem Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - LàoXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Trung Quốc - Lào lần thứ IX sẽ diễn ra tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên trong 3 ngày 19–21/12. Đây là sự kiện văn hóa thường niên do các địa phương có chung đường biên giới luân phiên tổ chức.
Đoàn Văn Hậu gây chú ý trong dự án âm nhạc của DTAP cùng Phương Thanh, Hoàng BáchGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Nhóm sản xuất âm nhạc DTAP vừa ra mắt dự án “Chân cứng đá mềm” có sự xuất hiện của VĐV Lê Văn Công, HLV Trần Thị Vui, HLV Hoàng Thái Xuân, cầu thủ Đoàn Văn Hậu.
Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu 'đánh thức' không gian Công viên Thống NhấtCâu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
GĐXH - Âm nhạc, ẩm thực, hoạt động cộng đồng kết hợp không gian thiên nhiên sẽ hoà quện cùng nhau, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho công chúng được nghệ sĩ viola Nguyệt Thu thực hiện tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội).
Tuấn Hưng tuổi 47: Sáng đưa con đi học, giờ sợ nơi đông người, không còn ham chơiGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Tuấn Hưng sau những biến cố trong cuộc sống, anh chọn "ẩn mình" trong không gian an toàn là nhà. Ở tuổi 47, sáng 6 giờ anh đưa con đi học, ban ngày làm việc, tối quây quần bên vợ con.
Không thể trả lãi ngân hàng, ông Phi ngậm ngùi bán căn nhà đầy ắp kỷ niệmXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Trong tập 8 phim "Gia đình trái dấu", gia đình ông Phi bàn bạc và thống nhất bán đi ngôi nhà đang ở để giảm đi gánh nặng kinh tế.
Nhan sắc tuổi 18 của con gái út NSND Hồng Vân: Ngọt ngào, thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹGiải trí
GĐXH - Ngọc Châu - con gái NSND Hồng Vân đã tốt nghiệp THPT và hiện đã tròn 18 tuổi. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ gạo cội hạnh phúc khoe con gái út.