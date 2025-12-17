Mới nhất
Con gái út NSƯT Chiều Xuân giảm cân ngoạn mục, được ví 'bản sao' của người mẹ nổi tiếng

Thứ tư, 13:17 17/12/2025 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hồng Khanh tuổi 21 giảm cân, sở hữu vẻ ngoài tươi sáng, cá tính, được khen là "bản sao thời trẻ" của người mẹ nổi tiếng - NSƯT Chiều Xuân.

Nhan sắc con gái út NSƯT Chiều Xuân và những điều thú vị về vẻ đẹp của cô - Ảnh 1.
Nhan sắc con gái út NSƯT Chiều Xuân và những điều thú vị về vẻ đẹp của cô - Ảnh 2.

Hồng Khanh (SN 2004) là con gái út của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Từ nhỏ, Hồng Khanh sớm tiếp xúc với âm nhạc, từng tham gia Giọng hát Việt nhí năm 2013. Mới đây, con gái NSƯT Chiều Xuân gây chú ý khi đóng chính trong phim điện ảnh "Thế hệ kỳ tích".

Nhan sắc con gái út NSƯT Chiều Xuân và những điều thú vị về vẻ đẹp của cô - Ảnh 3.
Nhan sắc con gái út NSƯT Chiều Xuân và những điều thú vị về vẻ đẹp của cô - Ảnh 4.

Có thể thấy, Hồng Khanh đã "lột xác" ngoạn mục từ cô bé Giọng hát Việt nhí năm 2013 gương mặt bầu bĩnh 12 năm trước thành thiếu nữ trưởng thành.

Nhan sắc con gái út NSƯT Chiều Xuân và những điều thú vị về vẻ đẹp của cô - Ảnh 5.
Nhan sắc con gái út NSƯT Chiều Xuân và những điều thú vị về vẻ đẹp của cô - Ảnh 6.
Nhan sắc con gái út NSƯT Chiều Xuân và những điều thú vị về vẻ đẹp của cô - Ảnh 7.

Được biết, trong quá trình chạm ngõ điện ảnh, Hồng Khanh giảm cân ngoạn mục. 

Nhan sắc con gái út NSƯT Chiều Xuân và những điều thú vị về vẻ đẹp của cô - Ảnh 8.

Ban đầu khi đi thử vai, cô giảm từ 58kg xuống còn 56kg. Sau khi được nhận vai, cô tiếp tục siết cân, giảm xuống mốc 46kg để có vóc dáng gọn gàng hơn.

Nhan sắc con gái út NSƯT Chiều Xuân và những điều thú vị về vẻ đẹp của cô - Ảnh 9.
Nhan sắc con gái út NSƯT Chiều Xuân và những điều thú vị về vẻ đẹp của cô - Ảnh 10.

Đời thường, Hồng Khanh chuộng phong cách cá tính, năng động với mái tóc ngắn tôn nét đẹp hiện đại.

Nhan sắc con gái út NSƯT Chiều Xuân và những điều thú vị về vẻ đẹp của cô - Ảnh 11.

Ở tuổi 21, Hồng Khanh sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính, được khen là "bản sao thời trẻ" của NSƯT Chiều Xuân.

Nhan sắc con gái út NSƯT Chiều Xuân và những điều thú vị về vẻ đẹp của cô - Ảnh 12.

Mặt mộc của cô nàng gen Z sau khi giảm cân.

 

