Con gái út NSƯT Chiều Xuân giảm cân ngoạn mục, được ví 'bản sao' của người mẹ nổi tiếng

Hồng Khanh (SN 2004) là con gái út của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Từ nhỏ, Hồng Khanh sớm tiếp xúc với âm nhạc, từng tham gia Giọng hát Việt nhí năm 2013. Mới đây, con gái NSƯT Chiều Xuân gây chú ý khi đóng chính trong phim điện ảnh "Thế hệ kỳ tích".