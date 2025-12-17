Con gái út NSƯT Chiều Xuân giảm cân ngoạn mục, được ví 'bản sao' của người mẹ nổi tiếng
GĐXH - Hồng Khanh tuổi 21 giảm cân, sở hữu vẻ ngoài tươi sáng, cá tính, được khen là "bản sao thời trẻ" của người mẹ nổi tiếng - NSƯT Chiều Xuân.
Hồng Khanh (SN 2004) là con gái út của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Từ nhỏ, Hồng Khanh sớm tiếp xúc với âm nhạc, từng tham gia Giọng hát Việt nhí năm 2013. Mới đây, con gái NSƯT Chiều Xuân gây chú ý khi đóng chính trong phim điện ảnh "Thế hệ kỳ tích".
Có thể thấy, Hồng Khanh đã "lột xác" ngoạn mục từ cô bé Giọng hát Việt nhí năm 2013 gương mặt bầu bĩnh 12 năm trước thành thiếu nữ trưởng thành.
Được biết, trong quá trình chạm ngõ điện ảnh, Hồng Khanh giảm cân ngoạn mục.
Đời thường, Hồng Khanh chuộng phong cách cá tính, năng động với mái tóc ngắn tôn nét đẹp hiện đại.
Nữ MC VTV quê Phú Thọ vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao?Thời trang - 5 giờ trước
GĐXH - MC Huyền Trang 'Mù tạt' mới đây đã đồng ý lời cầu hôn của cầu thủ Đức Huy sau ít năm hẹn hò. Nữ MC quê Phú Thọ ở đời thực được yêu mến bởi tài năng cùng gu thời trang sang chảnh, hợp mốt.
Ngọc Trinh dịu dàng trong thiết kế trễ vai, thu hút ánh nhìnThời trang - 20 giờ trước
GĐXH - Ngọc Trinh khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' trong loạt ảnh mới.
Kỳ Duyên khoe phong cách gợi cảm qua loạt áo dáng ngắnThời trang - 20 giờ trước
GĐXH - Theo đuổi phong cách gợi cảm, Hoa hậu Kỳ Duyên thường xuyên diện mốt áo “nửa gang tay” - xu hướng thời trang từng làm dậy sóng làng mốt thế giới vài năm trở lại đây.
Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với thiết kế đầm trăm triệu đồngĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên - vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với chiếc đầm vàng đính sequin phong cách quý tộc trong ngày trọng đại của con gái.
44 tuổi chưa kết hôn nhưng 'họa mi tóc nâu' quê Đà Nẵng vẫn 'hack tuổi' với sắc vóc đẹpĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Mỹ Tâm mới đây khiến khán giả phát sốt với nhiều phần trình diễn ấn tượng trong liveshow 'See the light'. Ở tuổi 44, nữ ca sĩ quê Đà Nẵng vẫn giữ được sắc vóc "hack tuổi".
Bạn gái con trai tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây chú ý với nhan sắc xinh đẹpThời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Marie Trâm Anh - bạn gái Hiếu Nguyễn (con trai tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn) đã gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp, yêu kiều trong đám cưới Tiên Nguyễn.
Đang ghen thì đừng đeo đá hồ lyĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Đã có chị em đang ghen vì chồng tòm tem bên ngoài đã vội sắm đá hồ ly đeo để giữ chồng! Thực hư thế nào?
Mỹ Tâm hiếm hoi diện đồ xuyên thấu, cut out táo bạoĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Mỹ Tâm khiến khán giả trầm trồ khi diện đồ xuyên thấu sexy tại concert See The Light mới đây.
Những dấu hiệu trên da cho thấy bạn đang căng thẳngChăm sóc da - 2 ngày trước
Bác sỹ da liễu cho biết căng thẳng kích hoạt trục HPA - hệ thống phản ứng stress của cơ thể, khiến cortisol cùng nhiều hormone tăng cao. Điều này dẫn đến viêm, ngứa, suy giảm miễn dịch của da.
Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng bất ngờThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - Linh Rin mới đây xuất hiện trong đám cưới của Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Điều khiến khán giả chú ý chính là chiếc túi hàng hiệu có giá xa xỉ của người đẹp.
Con gái 5 tháng tuổi của Ngô Thanh Vân lần đầu đi máy bayThời trang
GĐXH - Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần mới đây được bố mẹ đưa đi Hà Nội du lịch. Đây là lần đầu tiên di chuyển bằng máy bay của bé.