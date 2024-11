"Nữ phụ quốc dân" có thời trang dạo phố tối giản mà đẹp

Seol In Ah tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Tuy nhiên, tên tuổi của nữ diễn viên sinh năm 1996 chỉ thực sự vụt sáng khi đảm nhận vai phụ trong Hẹn hò chốn công sở - bộ phim hài lãng mạn "hot" nhất năm 2022. Kể từ đó, Seol In Ah được mệnh danh là "nữ phụ quốc dân". Trong phim Hẹn hò chốn công sở , Seol In Ah thu hút khán giả với nét diễn duyên dáng, hài hước. Bên cạnh đó, từ kiểu tóc cho tới trang phục của Seol In Ah cũng nhận được sự quan tâm.

Ngoài đời, phong cách của Seol In Ah có chút khác biệt so với trong phim. Cô nàng xây dựng style đơn giản với những món đồ quen thuộc, nhưng vẫn toát lên nét cá tính, thời thượng. Yêu thích phong cách năng động, không cầu kỳ, các nàng có thể tham khảo được nhiều công thức mặc đẹp từ Seol In Ah.

Áo sơ mi và quần jeans xanh là combo trang phục thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung, năng động. Seol In Ah đã tăng sự nổi bật cho outfit bằng một chiếc túi mang tông màu xanh lá. Đôi giày mũi tròn cổ điển đã hoàn thiện bộ cánh sang xịn mịn.

Công thức áo màu xanh than và quần jeans xanh toát lên nét cá tính nhưng vẫn trang nhã. Seol In Ah tăng vẻ yêu kiều cho bộ cánh bằng một chiếc khăn họa tiết. Những item như khuyên tai tròn, túi xách màu nâu đều góp phần giúp outfit thêm cuốn hút.

Seol In Ah đã diện một outfit khá đơn giản gồm áo len màu nâu và quần denim đen. Bộ cánh này không bao giờ lỗi mốt và dù mang tông màu tối, outfit vẫn có sự trẻ trung, thời thượng. Để những bộ trang phục tối màu thêm long lanh, các nàng nên tô điểm phụ kiện vàng.

Mùa của những chiếc áo khoác da đã tới, chị em nên tham khảo outfit trên của Seol In Ah. Sự kết hợp giữa áo len trắng, quần jeans xanh và áo khoác da màu nâu ghi điểm trẻ trung, tinh tế, nàng nào cũng có thể mặc đẹp.

Áo thun trắng và quần jeans xanh luôn là cặp bài trùng hoàn hảo. Combo này toát lên sự trẻ trung, năng động. Để nâng tầm bộ cánh tối giản, các nàng nên sơ vin gọn gàng.

Váy màu đen vải thô tuy đơn giản nhưng mang đến cho người diện sự cá tính, phóng khoáng. Để hoàn thiện outfit năng động, Seol In Ah đã chọn một đôi giày thể thao cùng tông với váy. Bộ cánh trên thích hợp để mặc trong những chuyến du lịch hoặc buổi dạo phố cuối tuần.

Bên cạnh trang phục dạo phố, Seol In Ah còn có những outfit diện ra sân bay hay đi sự kiện rất thời thượng. Lựa chọn thời trang quen thuộc của nữ diễn viên là quần ống suông kết hợp với những mẫu áo mùa thu sành điệu như cardigan, áo blouse trắng tay bồng. Kiểu trang phục này phóng khoáng và năng động nhưng cũng toát lên nét nữ tính. Ý tưởng diện đồ dịu dàng, tao nhã hơn là áo khoác lửng kết hợp với chân váy đồng bộ và được hoàn thiện bằng đôi giày màu be tinh tế.

Ảnh: Sưu tầm