Tôi đã bị gu ăn mặc của quý cô U50 chinh phục! Không “cưa sừng” cũng chẳng già nua, thanh lịch là bí quyết đỉnh cao
Phụ nữ ở tuổi 50, như rượu vang đã ủ đủ lâu, đằm thắm, sâu sắc, hiểu đời hơn sau bao năm tháng. Nhưng về thời trang, muốn khí chất lan tỏa trọn vẹn, họ cần học cách dùng phong cách tinh tế, thanh lịch để toát lên vẻ duyên dáng và cuốn hút.
Mỗi người có quan niệm riêng về thời trang, nhất là phụ nữ ngoài 50: người chuộng thoải mái, người tìm sự sang trọng, người yêu nét thanh nhã, cũng có người mặc theo xu hướng. Nhưng như câu nói "Yêu cái đẹp là hành trình cả đời của phụ nữ", minh chứng rõ ràng nhất chính là Audrey Hepburn – luôn xinh đẹp, thanh lịch cho tới tận khi về già.
Hôm nay, cùng gặp tiểu Cao – một fashion blogger U50 với phong cách tinh tế, sang trọng, từng outfit đều đáng để học hỏi.
1. Phối đồ với váy liền
Khi nhiều phụ nữ trung niên còn quanh quẩn với "đồ bà thím" hay váy hoa sặc sỡ, đỏ – xanh, thì Tiểu Cao dùng set đồ đời thường để chứng minh: thời gian có thể lấy đi tuổi tác, nhưng không thể lấy mất khí chất thanh lịch .
Váy liền màu nude hồng: Không tay + cổ drape, mát mẻ và tôn dáng ngày hè. Nhấn nhá bằng chi tiết nhún eo và xẻ tà, phối giày cao gót mũi nhọn màu kaki – tạo phong thái sang trọng.
Váy liền xám nhạt: Thiết kế cổ V lệch + nhún eo + dáng váy thẳng, chất liệu rủ đẹp, phối giày cao gót kaki và túi xách tông xám ăn nhập – đơn giản mà vẫn cao cấp.
Váy hoa: Tránh họa tiết rối mắt, ưu tiên hoa văn tinh giản. Như set váy lấy cảm hứng sườn xám hiện đại, chất liệu xuyên thấu nhẹ che khuyết điểm bắp tay, đồng thời tôn vòng eo cao.
Váy len đen không tay: Cổ tròn, dáng suông vừa, độ dài qua gối – thanh lịch, trẻ trung, không kém phần thoải mái.
Lưu ý: Với váy trơn mà không có đường eo, chỉ cần thêm thắt lưng mảnh là đủ tôn dáng rõ rệt.
2. Phối đồ với chân váy
So với váy liền, chân váy mang lại nhiều công thức mix hơn – đặc biệt là set đồng bộ.
Set chân váy voan xám bạc: Dáng nhún + thắt lưng – che khuyết điểm, tôn vóc dáng, kết hợp giày cao gót mũi nhọn.
Kinh điển đen – trắng: Áo len ngắn ôm sát màu trắng ngà + chân váy đen cạp cao, chi tiết in họa tiết nhẹ ở tà váy để tạo điểm nhấn, giày cao gót đen – vừa tinh tế vừa sang.
Blazer + chân váy: Mùa hè, chọn blazer ngắn tay màu sáng, dài qua hông, phối chân váy đồng màu và thắt lưng tạo eo – vừa thanh lịch vừa cá tính.
3. Phối đồ với quần
Nếu váy mang lại sự mềm mại thì quần tạo vẻ gọn gàng, năng động hơn.
Set cùng tông trắng ngà: Áo thun + quần jogger trắng ngà, giày thể thao xám, túi kaki – đơn giản mà khí chất, hợp mùa hè.
Áo thun V trắng ngà + cardigan len xám nhạt: Dáng rộng che khuyết điểm, phối quần ống rộng màu vàng nhạt và giày cao gót be – phối màu nhẹ nhàng, mát mắt.
Phụ nữ ngoài 50 nên tránh ăn mặc quá rườm rà. Đơn giản chính là thanh lịch, thanh lịch mới là đỉnh cao của sự trẻ lâu. Thời gian trôi, hãy ung dung đón nhận, giữ nét duyên dáng và tận hưởng từng khoảnh khắc để sống một đời thật rực rỡ.
