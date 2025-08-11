Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy Nguyễn

Xuất hiện tại sự kiện, Đoàn Hồng Trang diện chiếc váy dạ hội màu vàng ánh kim, được đính kết hàng nghìn viên pha lê và hạt cườm thủ công tỉ mỉ.

Thiết kế của NTK Tommy Nguyễn sở hữu phom dáng ôm sát tôn đường cong quyến rũ, phần tà váy dài thướt tha, xẻ cao khoe đôi chân dài miên man của người đẹp.

Điểm nhấn là phần tay áo bồng nhẹ nhàng, tạo sự mềm mại và sang trọng.

Tommy Nguyễn là NTK có khả năng biến hóa đa dạng từ áo dài truyền thống đến váy dạ hội lộng lẫy. Anh từng thiết kế cho Hồng Trang nhiều bộ trang phục ấn tượng, trong đó có hình ảnh "Nữ thần lửa" gây tiếng vang trong làng mốt Việt.

Với nhan sắc ngọt ngào, thần thái quyến rũ, Hồng Trang từng là Đại sứ du lịch Bình Thuận (cũ) nhiều năm liền và luôn nỗ lực quảng bá du lịch tỉnh nhà.

Sự xuất hiện của cô trong sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Ngoài đời, họ còn là những người bạn thân thiết. NTK Tommy Nguyễn đã đồng hành cùng Hồng Trang ở nhiều sự kiện. Năm 2022, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam toàn cầu trong bộ dạ hội do chính anh thiết kế, khiến cả hai gắn liền với nhau như một cặp bài trùng.

NTK Tommy Nguyễn cùng hai "nàng thơ" Vân Anh (trái) và Hồng Trang. Vân Anh được xem là "nàng thơ" mới của Tommy Nguyễn. Cô thu hút với vẻ hiện đại và gợi cảm. Vân Anh được kỳ vọng sẽ cùng Tommy Nguyễn tạo nên những dấu ấn thời trang mới.

Với mỗi sân khấu, Tommy Nguyễn không chỉ mang đến trang phục, mà còn thổi vào đó một thông điệp. Từ quốc phục đậm bản sắc đến váy dạ hội phá cách, tất cả đều được anh xem như bản sắc cá nhân, để khán giả nhìn là nhận ra ngay phong cách Tommy Nguyễn.

"Tôi chưa bao giờ xem thời trang chỉ là quần áo. Với tôi, đó là tuyên ngôn của cá tính, là vũ khí của sắc đẹp và là ngôn ngữ không biên giới. Mỗi đường kim, mũi chỉ phải kể được một câu chuyện, mỗi viên pha lê phải phản chiếu được ánh sáng riêng của người mặc. Tôi không chạy theo xu hướng - tôi tạo ra xu hướng. Và chừng nào còn có những người phụ nữ khao khát tỏa sáng, tôi sẽ còn ở đó, để biến họ thành nữ hoàng trên chính sân khấu của cuộc đời mình", NTK Tommy Nguyễn nói. Với anh, trang phục không đơn thuần là quần áo, nó chính là tuyên ngôn thời trang.

Sắp tới, NTK Tommy Nguyễn sẽ trình làng bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ vẻ đẹp truyền thống Việt kết hợp các kỹ thuật xử lý chất liệu đương đại. Ngoài trình diễn, anh còn trưng bày các thiết kế áo dài quý hiếm, tái hiện hành trình sáng tạo và giá trị văn hóa quốc phục. Ngoài ra, anh cũng là cái tên được lựa chọn đồng hành cùng nhiều cuộc thi hoa hậu trong thời gian tới, như: Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 (Khánh Hòa), Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2025 (Quảng Ninh), Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026...

