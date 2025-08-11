Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy Nguyễn

Thứ hai, 17:31 11/08/2025 | Thời trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tham dự một sự kiện mới đây, Đoàn Hồng Trang - Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu đã diện đầm dạ hội của NTK Tommy Nguyễn. Thiết kế giúp cô khoe vẻ đẹp gợi cảm và thần thái sang trọng.

Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy Nguyễn - Ảnh 1.

Xuất hiện tại sự kiện, Đoàn Hồng Trang diện chiếc váy dạ hội màu vàng ánh kim, được đính kết hàng nghìn viên pha lê và hạt cườm thủ công tỉ mỉ.

Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy Nguyễn - Ảnh 2.

Thiết kế của NTK Tommy Nguyễn sở hữu phom dáng ôm sát tôn đường cong quyến rũ, phần tà váy dài thướt tha, xẻ cao khoe đôi chân dài miên man của người đẹp.

Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy Nguyễn - Ảnh 3.

Điểm nhấn là phần tay áo bồng nhẹ nhàng, tạo sự mềm mại và sang trọng.

Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy Nguyễn - Ảnh 4.

Tommy Nguyễn là NTK có khả năng biến hóa đa dạng từ áo dài truyền thống đến váy dạ hội lộng lẫy. Anh từng thiết kế cho Hồng Trang nhiều bộ trang phục ấn tượng, trong đó có hình ảnh "Nữ thần lửa" gây tiếng vang trong làng mốt Việt.

Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy Nguyễn - Ảnh 5.

Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy Nguyễn - Ảnh 6.

Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy Nguyễn - Ảnh 7.

Với nhan sắc ngọt ngào, thần thái quyến rũ, Hồng Trang từng là Đại sứ du lịch Bình Thuận (cũ) nhiều năm liền và luôn nỗ lực quảng bá du lịch tỉnh nhà.

Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy Nguyễn - Ảnh 8.

Sự xuất hiện của cô trong sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy Nguyễn - Ảnh 9.

Ngoài đời, họ còn là những người bạn thân thiết. NTK Tommy Nguyễn đã đồng hành cùng Hồng Trang ở nhiều sự kiện. Năm 2022, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam toàn cầu trong bộ dạ hội do chính anh thiết kế, khiến cả hai gắn liền với nhau như một cặp bài trùng.

Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy Nguyễn - Ảnh 10.

NTK Tommy Nguyễn cùng hai "nàng thơ" Vân Anh (trái) và Hồng Trang. Vân Anh được xem là "nàng thơ" mới của Tommy Nguyễn. Cô thu hút với vẻ hiện đại và gợi cảm. Vân Anh được kỳ vọng sẽ cùng Tommy Nguyễn tạo nên những dấu ấn thời trang mới.

Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy Nguyễn - Ảnh 11.

Với mỗi sân khấu, Tommy Nguyễn không chỉ mang đến trang phục, mà còn thổi vào đó một thông điệp. Từ quốc phục đậm bản sắc đến váy dạ hội phá cách, tất cả đều được anh xem như bản sắc cá nhân, để khán giả nhìn là nhận ra ngay phong cách Tommy Nguyễn.

"Tôi chưa bao giờ xem thời trang chỉ là quần áo. Với tôi, đó là tuyên ngôn của cá tính, là vũ khí của sắc đẹp và là ngôn ngữ không biên giới. Mỗi đường kim, mũi chỉ phải kể được một câu chuyện, mỗi viên pha lê phải phản chiếu được ánh sáng riêng của người mặc. Tôi không chạy theo xu hướng - tôi tạo ra xu hướng. Và chừng nào còn có những người phụ nữ khao khát tỏa sáng, tôi sẽ còn ở đó, để biến họ thành nữ hoàng trên chính sân khấu của cuộc đời mình", NTK Tommy Nguyễn nói. Với anh, trang phục không đơn thuần là quần áo, nó chính là tuyên ngôn thời trang. 

Sắp tới, NTK Tommy Nguyễn sẽ trình làng bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ vẻ đẹp truyền thống Việt kết hợp các kỹ thuật xử lý chất liệu đương đại. Ngoài trình diễn, anh còn trưng bày các thiết kế áo dài quý hiếm, tái hiện hành trình sáng tạo và giá trị văn hóa quốc phục. Ngoài ra, anh cũng là cái tên được lựa chọn đồng hành cùng nhiều cuộc thi hoa hậu trong thời gian tới, như: Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 (Khánh Hòa), Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2025 (Quảng Ninh), Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026... 

Hình ảnh bikini bốc lửa của Hoa khôi miền Trung Đoàn Hồng Trang trước giờ chung kết Miss Global 2022Hình ảnh bikini bốc lửa của Hoa khôi miền Trung Đoàn Hồng Trang trước giờ chung kết Miss Global 2022

GiadinhNet - Hoa khôi miền Trung Đoàn Hồng Trang tiếp tục tung bộ ảnh bikini nóng bỏng trước đêm chung kết Miss Global 2022. Khán giả kỳ vọng, cô gái này sẽ làm nên chuyện ở cuộc thi nhan sắc quốc tế này.

Chiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc HàChiều cao vượt trội cùng khí chất sang trọng của con trai Hồ Ngọc Hà

GĐXH - Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà ở tuổi 15 có chiều cao vượt trội, sở hữu gương mặt điển trai như tài tử điện ảnh.

M.N
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tôi đã bị gu ăn mặc của quý cô U50 chinh phục! Không “cưa sừng” cũng chẳng già nua, thanh lịch là bí quyết đỉnh cao

Tôi đã bị gu ăn mặc của quý cô U50 chinh phục! Không “cưa sừng” cũng chẳng già nua, thanh lịch là bí quyết đỉnh cao

Thời trang - 10 giờ trước

Phụ nữ ở tuổi 50, như rượu vang đã ủ đủ lâu, đằm thắm, sâu sắc, hiểu đời hơn sau bao năm tháng. Nhưng về thời trang, muốn khí chất lan tỏa trọn vẹn, họ cần học cách dùng phong cách tinh tế, thanh lịch để toát lên vẻ duyên dáng và cuốn hút.

"Chị đại" ở tuổi 55, khoe sắc vóc nóng bỏng gây sốt mạng xã hội

"Chị đại" ở tuổi 55, khoe sắc vóc nóng bỏng gây sốt mạng xã hội

Thời trang - 6 ngày trước

Nữ diễn viên sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng, cùng sắc vóc gợi cảm vượt thời gian, đặc biệt là đôi chân thon dài săn chắc và thần thái đỉnh cao giúp cô tỏa sáng ở tuổi 55.

Bé trai nhà bạn ít tóc, đừng lo, hãy chọn cho con kiểu tóc đang được thịnh hành nhất năm 2025

Bé trai nhà bạn ít tóc, đừng lo, hãy chọn cho con kiểu tóc đang được thịnh hành nhất năm 2025

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Bạn đang phân vân chưa biết chọn kiểu tóc nào phù hợp vì bé nhà bạn có ít tóc? Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu những kiểu tóc cho bé trai ít tóc được yêu thích nhất năm 2025.

H'Hen Niê khoe bụng bầu trên sàn catwalk, được ông xã chăm sóc 'tận răng'

H'Hen Niê khoe bụng bầu trên sàn catwalk, được ông xã chăm sóc 'tận răng'

Thời trang - 1 tuần trước

Sau khi biểu diễn tại 1 show thời trang, hoa hậu H'Hen Niê sẽ tập trung dưỡng thai. Cô được ông xã Tuấn Khôi chăm sóc tận tình, tiết lộ đã gỡ chặn chồng trên mạng xã hội.

Đây mới là kiểu tóc ngang vai trẻ trung theo xu hướng mới nhất

Đây mới là kiểu tóc ngang vai trẻ trung theo xu hướng mới nhất

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Bạn đang phân vân chưa biết nên chọn kiểu tóc ngang vai nào phù hợp. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu một số kiểu tóc ngang vai trẻ trung theo xu hướng mới nhất.

Ấn tượng với chiều cao 1m91 và ngoại hình điển trai của chàng thủ môn U23 Việt Nam

Ấn tượng với chiều cao 1m91 và ngoại hình điển trai của chàng thủ môn U23 Việt Nam

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Sau hành trình đầy kịch tính tại giải U23 Đông Nam Á 2025, thủ môn Trần Trung Kiên đã trở thành tâm điểm khiến người hâm mộ không ngừng nhắc đến bởi chiều cao ấn tượng, vẻ ngoài cuốn hút và phong thái điềm tĩnh.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rạng rỡ cùng trang phục trẻ trung, chắn nắng trên sân golf

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rạng rỡ cùng trang phục trẻ trung, chắn nắng trên sân golf

Thời trang - 1 tuần trước

Theo đuổi bộ môn golf khoảng 5 năm nay, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn chưng diện trang phục tôn dáng mỗi khi ra sân.

Trào lưu khoe nội y

Trào lưu khoe nội y

Thời trang - 1 tuần trước

Trào lưu khoe nội y đang lan rộng trong Kpop từ sân khấu đến đời thường, với hình ảnh thần tượng đua nhau phô diễn cạp quần, dây áo lót như điểm nhấn thời trang. Phong cách này vấp phải làn sóng tranh cãi.

Top 15 thí sinh vào nhà chung Vietnam’s Next Top Model 2025, ai nổi bật nhất?

Top 15 thí sinh vào nhà chung Vietnam’s Next Top Model 2025, ai nổi bật nhất?

Thời trang - 1 tuần trước

Chất lượng thí sinh của Vietnam’s Next Top Model 2025 được đánh giá là “đồng đều đến khó đoán”. Phần lớn đều đã có kinh nghiệm catwalk, tạo dáng, từng chinh chiến trên nhiều sàn diễn thời trang.

Mặc thế nào để ghi điểm với nhà tuyển dụng?

Mặc thế nào để ghi điểm với nhà tuyển dụng?

Thời trang - 1 tuần trước

Trang phục đi phỏng vấn không chỉ là chuyện mặc đẹp, mà còn thể hiện bạn có chuẩn bị, hiểu môi trường và tôn trọng cơ hội nghề nghiệp.

Xem nhiều

Ngắm Thanh Hằng trong bộ cánh của Nguyễn Công Trí – NTK đang gây xôn xao dư luận

Ngắm Thanh Hằng trong bộ cánh của Nguyễn Công Trí – NTK đang gây xôn xao dư luận

Thời trang

GĐXH - Thanh Hằng được xem là một "nàng thơ" của NTK Nguyễn Công Trí, cô thường xuất hiện trong rất nhiều BST của anh và ngay váy cưới của Thang Hằng cũng do NTK này chuẩn bị.

Ấn tượng với chiều cao 1m91 và ngoại hình điển trai của chàng thủ môn U23 Việt Nam

Ấn tượng với chiều cao 1m91 và ngoại hình điển trai của chàng thủ môn U23 Việt Nam

Thời trang
Những lần Mỹ Tâm diện đồ của NTK Nguyễn Công Trí

Những lần Mỹ Tâm diện đồ của NTK Nguyễn Công Trí

Thời trang
"Chị đại" ở tuổi 55, khoe sắc vóc nóng bỏng gây sốt mạng xã hội

"Chị đại" ở tuổi 55, khoe sắc vóc nóng bỏng gây sốt mạng xã hội

Thời trang
Đây mới là kiểu tóc ngang vai trẻ trung theo xu hướng mới nhất

Đây mới là kiểu tóc ngang vai trẻ trung theo xu hướng mới nhất

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top