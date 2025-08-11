Hoa hậu Hồng Trang gợi cảm trong thiết kế của Tommy Nguyễn
GĐXH - Tham dự một sự kiện mới đây, Đoàn Hồng Trang - Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu đã diện đầm dạ hội của NTK Tommy Nguyễn. Thiết kế giúp cô khoe vẻ đẹp gợi cảm và thần thái sang trọng.
"Tôi chưa bao giờ xem thời trang chỉ là quần áo. Với tôi, đó là tuyên ngôn của cá tính, là vũ khí của sắc đẹp và là ngôn ngữ không biên giới. Mỗi đường kim, mũi chỉ phải kể được một câu chuyện, mỗi viên pha lê phải phản chiếu được ánh sáng riêng của người mặc. Tôi không chạy theo xu hướng - tôi tạo ra xu hướng. Và chừng nào còn có những người phụ nữ khao khát tỏa sáng, tôi sẽ còn ở đó, để biến họ thành nữ hoàng trên chính sân khấu của cuộc đời mình", NTK Tommy Nguyễn nói. Với anh, trang phục không đơn thuần là quần áo, nó chính là tuyên ngôn thời trang.
Sắp tới, NTK Tommy Nguyễn sẽ trình làng bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ vẻ đẹp truyền thống Việt kết hợp các kỹ thuật xử lý chất liệu đương đại. Ngoài trình diễn, anh còn trưng bày các thiết kế áo dài quý hiếm, tái hiện hành trình sáng tạo và giá trị văn hóa quốc phục. Ngoài ra, anh cũng là cái tên được lựa chọn đồng hành cùng nhiều cuộc thi hoa hậu trong thời gian tới, như: Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 (Khánh Hòa), Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2025 (Quảng Ninh), Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026...
