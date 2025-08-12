Con gái Hồ Hoài Anh ra dáng thiếu nữ, chân dài miên man nhận nhiều lời khen ngợi
Hình ảnh mới đây của cô bé Mina - con gái lớn của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khiến nhiều người bất ngờ.
Mới đây, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại hình ảnh cô bé Mina đánh golf thuần thục sau 2 tháng làm quen với bộ môn này. Trong đoạn clip, có thể thấy cô bé năm nay 14 tuổi, trổ mã xinh xắn với làn da bánh mật khỏe mạnh, vóc dáng đẹp cùng đôi chân dài miên man. Không những thế, Mina còn được khen ngợi vì màn swing đẹp.
" Mina xinh - Swing đẹp" , nhạc sĩ Huy Tuấn khen ngợi.
" Mina quá là có tố chất luôn, chỉ có 1 thời gian ngắn thôi, thật đáng nể !", một dân mạng khác bình luận.
Mina - con gái đầu lòng của Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh, tên thật là Hồ Khánh Hà, chào đời năm 2011. Ở tuổi 14, cô bé có nhiều thay đổi rõ rệt cả về diện mạo lẫn tính cách. Gần đây, Mina thu hút sự chú ý khi ngày càng xinh xắn, vóc dáng cao ráo và trưởng thành hơn trước. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô bé vẫn nhận được sự chăm sóc, yêu thương của cả bố lẫn mẹ.
Ái nữ lớn của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang trong giai đoạn phát triển chiều cao, sở hữu vóc dáng mảnh mai. Lưu Hương Giang từng không giấu được sự ngạc nhiên khi thấy con gái trưởng thành nhanh chóng.
Mina đã bắt đầu quan tâm đến ngoại hình và phong cách ăn mặc của mình. Dù xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ thưa thớt hơn trước, mỗi lần “lên sóng” cô bé đều thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài nổi bật.
Nếu trước đây Mina gắn liền với hình ảnh dịu dàng trong những chiếc váy nữ tính, thì nay cô bé đã chuyển sang phong cách cá tính và hiện đại hơn. Áo phông oversize, quần short jeans trở thành lựa chọn quen thuộc, vừa khoe đôi chân thon dài vừa tôn dáng gọn gàng. Mái tóc đen dài quen thuộc đôi khi cũng được Mina biến tấu với tông nâu vàng, lúc để xõa tự nhiên, lúc lại buộc gọn gàng đầy năng động.
Trong một chương trình gần đây, Lưu Hương Giang tiết lộ con gái đến tuổi dậy thì, có những bất đồng quan điểm với mẹ. 2 mẹ con dễ nảy sinh cãi vã.
" Con gái vào tuổi dậy thì nên 2 mẹ con thường xuyên bất đồng về quan điểm. Mình cảm thấy con gái bắt đầu lớn và rời xa mình. Có nhiều điều 2 mẹ con không hiểu nhau. Tối hôm qua, 2 mẹ con nhắn tin rất dài. Con gái nói mẹ thay đổi và không còn thương con như trước nữa ", Lưu Hương Giang chia sẻ.
Giọng ca này hài hước gọi giai đoạn hiện tại của Mina là “tuổi ẩm ương”, nhưng vẫn luôn ủng hộ con gái bộc lộ phong cách và cá tính riêng, đồng thời bày tỏ niềm tự hào trước sự trưởng thành của ái nữ.
Lưu Hương Giang cũng tâm sự các con đã giúp cô chữa lành sau những biến cố trong cuộc sống. " Nếu nói về con thì tôi nghĩ đó là một điểm cân bằng, làm cho cuộc sống của mình tích cực hơn. Dù có bất kỳ chuyện gì ngoài kia, khi trở về nhà và nhìn thấy những đứa trẻ, tôi cảm thấy chẳng còn gì là khó khăn với mình nữa. Ngày xưa, bố mẹ hay dạy các con luôn phải biết ơn bố mẹ, đó là điều đương nhiên. Dù vậy, tôi nghĩ bản thân cũng phải cảm ơn con đã đến với cuộc đời của mình, giúp cân bằng lại rất nhiều thứ trong cuộc sống. Đó cũng là một cách chữa lành lớn nhất với người làm cha mẹ" , cô tâm sự.
