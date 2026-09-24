Xây dựng “lá chắn tư tưởng” cho học sinh vùng cao trong không gian số: Từ thực trạng đến đột phá công nghệ

Những điểm mới trong loạt quy định giáo dục áp dụng từ tháng 8 Tháng 8/2026 đánh dấu thời điểm nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo chính thức có hiệu lực.

Môi trường số và "bẫy tâm lý" thao túng thế hệ trẻ

Hiện nay sự phát triển của Internet, mạng xã hội và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh đang mở ra nhiều cơ hội học tập, kết nối và sáng tạo cho trẻ em. Tuy nhiên, môi trường số cũng kéo theo những nguy cơ mới như bắt nạt trực tuyến, lừa đảo, xâm hại, tiếp xúc với nội dung độc hại cùng áp lực tâm lý khó nhận diện… Việc nâng cao nhận thức về chính trị, đạo đức và kỹ năng ứng xử trên không gian mạng đứng trước những yêu cầu mới để trẻ được phát triển toàn diện.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và các chỉ thị của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn nhấn mạnh vai trò trung tâm của nhà trường trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh.

Trong bối cảnh internet ngày càng phổ cập, không gian số đã chuyển từ một công cụ kết nối đơn thuần thành một hệ sinh thái có tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành vi của giới trẻ. Đối tượng chịu tổn thương nặng nề nhất là học sinh Trung học cơ sở (THCS) từ 11 đến 15 tuổi – lứa tuổi nhạy cảm về tâm sinh lý, luôn tìm kiếm sự công nhận từ tập thể.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, khoảng 82% trẻ em Việt Nam từ 12-13 tuổi sử dụng internet; ở nhóm 14-15 tuổi, con số này lên tới 93%. Các khảo sát cho thấy hơn 77% trẻ truy cập internet hằng ngày; 40% cảm thấy không an toàn khi trực tuyến; hơn 70% từng gặp trải nghiệm tiêu cực và khoảng 1% trẻ từ 12-17 tuổi, tương đương hơn 94.000 em là nạn nhân của bóc lột, xâm hại tình dục qua mạng.

Những con số này cho thấy khoảng cách giữa khả năng tiếp cận công nghệ và kỹ năng tự bảo vệ trên môi trường số cũng như nền tảng về tư tưởng vẫn là vấn đề cần được quan tâm.

Khái niệm "áp lực đồng lứa trong không gian số" (Digital Peer Pressure) xuất hiện, mô tả trạng thái học sinh bị thao túng tâm lý bởi các xu hướng "flexing" (khoe khoang) thành tích ảo, hoặc diện mạo nhân tạo đã qua chỉnh sửa bằng bộ lọc AI (AI Filters).

Tại Việt Nam nói chung và địa bàn tỉnh Lào Cai nói riêng, khoảng trống về năng lực quản trị cảm xúc số đang khiến áp lực này chuyển hóa trực tiếp thành những hành vi lệch chuẩn ngoài đời thực. Để "giữ thể diện" trên mạng, không ít học sinh sẵn sàng lạm dụng AI tạo sinh (ChatGPT, Gemini) để gian lận học thuật, chép văn giải toán mà không qua tư duy.

Đáng báo động hơn, trào lưu "trưởng thành giả tạo" thôi thúc các em nói dối cha mẹ, đú trend, tham gia nói tục, bạo lực mạng, hoặc thậm chí thử nghiệm thuốc lá điện tử (vape) núp bóng tinh dầu độc hại chỉ để chứng tỏ sự sành điệu nhằm được nhận vào các hội nhóm "ngầu" trên thế giới ảo. Môi trường mạng phức tạp đang tạo ra một bộ lọc lệch lạc, ngầm bóp méo các giá trị đạo đức, lý tưởng sống lý tưởng mà ngành giáo dục đang nỗ lực vun đắp.

Lào Cai và bài toán đổi mới phương thức giáo dục tư tưởng

Là tỉnh miền núi biên giới đang trên đà hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ, Lào Cai chứng kiến sự tiếp cận thiết bị thông minh từ rất sớm của học sinh THCS. Sự phân hóa về điều kiện kinh tế giữa các vùng miền, giữa các nhóm học sinh cũng khiến áp lực số trở nên rõ nét hơn.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng và nhà trường tại địa phương đã nỗ lực tuyên truyền pháp luật, phòng chống chất kích thích độc hại.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong thời đại số đòi hỏi phải thay đổi tư duy, cách tiếp cận. Không thể chỉ dùng những bài giảng lý thuyết khô khan để định hướng cho một thế hệ sinh ra và lớn lên cùng công nghệ. Cần phải lấy công nghệ để quản trị công nghệ, biến chính những công cụ số từ "nguồn gây áp lực" thành "lá chắn bảo vệ" sức khỏe tinh thần và định hướng tư tưởng cho các em học sinh.

Thạc sĩ tâm lý, giảng viên Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai cho rằng, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là vấn đề đạo đức và an ninh xã hội. Không thể tước đi cơ hội tiếp cận tri thức của trẻ, nhưng cần đồng hành để các em bước vào môi trường số một cách an toàn. Công nghệ, nếu thiếu kiểm soát, có thể khiến trẻ mất kết nối với chính mình.

Mô hình đột phá "Hộp thư xanh AI" và bộ lọc tư duy AI-Proof

Từ thực tiễn giảng dạy, Trường THCS Cam Đường đã nghiên cứu và ứng dụng thử nghiệm mô hình giải pháp toàn diện hướng đến học sinh thế hệ mới, đạt hiệu quả bước đầu ghi nhận rất khả quan.

1.Ứng dụng "Hộp thư xanh AI" ẩn danh qua mã QR

Thay cho hình thức "hộp thư góp ý bằng giấy" và tâm lý e ngại khi phải công khai danh tính, nhà trường thiết lập hệ thống mã QR ẩn danh tại một số vị trí như thư viện, góc hành lang, mặt sau cửa phòng vệ sinh. Học sinh chỉ cần sử dụng điện thoại quét mã là có thể kết nối với biểu mẫu bảo mật tuyệt đối.

Mô hình hộp thư xanh AI

Hệ thống được tích hợp Trợ lý ảo Chatbot, xây dựng trên nền tảng số của nhà trường có khả năng nhận diện một số "từ khóa khủng hoảng" (như áp lực, trầm cảm, vape, tẩy chay...) để lập tức đưa ra kịch bản "sơ cứu tâm lý" tự động theo phân nhánh.

Định kỳ 2 ngày một lần, dữ liệu tự động đổ về file quản lý để bộ phận tham vấn học đường phối hợp cùng Tổng phụ trách Đội can thiệp, bảo vệ học sinh kịp thời nếu có tình huống khẩn cấp mà không làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của các em.

2. Phát triển bộ lọc tư duy "AI-Proof" và phương pháp "So sánh dọc"

Nhà trường tổ chức các chuyên đề như "Giải mã thuật toán - Làm chủ không gian số" nhằm giúp học sinh hiểu rằng những hình ảnh hào nhoáng trên mạng chỉ là một "thực tại giả lập", được chỉnh sửa hoặc lựa chọn nhằm thu hút sự chú ý và tương tác.

Hướng dẫn học sinh truy cập vào Hộp thư xanh AI

Giáo viên hướng dẫn học sinh thay vì "so sánh ngang" bản thân với người khác để tự ti, có thể dùng các app thông minh để lập "Nhật ký tiến bộ số", tiến hành "so sánh dọc" sự trưởng thành của chính mình ngày hôm nay với ngày hôm qua.

Cùng với đó, học sinh được trang bị công thức "Say No" - từ chối lịch sự trước những lời lôi kéo tiêu cực, qua đó rèn luyện kỹ năng khước từ các hành vi, thói quen không phù hợp và hình thành sự độc lập, bản lĩnh trong cuộc sống.

3. Đa dạng hóa giá trị cá nhân thông qua các cuộc thi sáng tạo công nghệ

Thay vì chỉ tuyên dương học sinh giỏi văn hóa, nhà trường kiến tạo các sân chơi số bổ ích như: Thiết kế video ngắn tuyên truyền lối sống đẹp trên mạng xã hội, thi vẽ tranh bằng AI về chủ đề "Trường học hạnh phúc", ngày hội lập trình Robotics...

Khi tìm thấy thế mạnh nội tại của mình ở một lĩnh vực công nghệ lành mạnh, học sinh sẽ tự tin vào giá trị đích thực của bản thân, triệt tiêu tận gốc sự tự ti và áp lực đồng khuôn lệch chuẩn.

Tập thể cán bộ giáo viên trường THCS Cam Đường, tỉnh Lào Cai họp bàn lên kế hoạch tổ chức cho học sinh thi thiết kế tranh bằng AI.

Biến công nghệ thành công cụ hỗ trợ giáo dục

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho học sinh trong thời đại số không thể tách rời dòng chảy của công nghệ.

Kết quả thực nghiệm giả định sau 2 tháng áp dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ trên tại nhà trường cho thấy tỷ lệ học sinh cảm thấy cô đơn, áp lực giảm từ 75% xuống còn 30%; hành vi tự giác học tập, không lạm dụng AI cũng tăng lên rõ rệt.

Đổi mới công tác tư tưởng chính là chủ động dấn thân, biến công nghệ thành công cụ chữa lành và giáo dục trực quan. Xây dựng vững chắc "lá chắn tư tưởng" trên không gian mạng cho học sinh THCS hôm nay chính là bảo vệ thế hệ kế cận của Đảng mai sau, góp phần định hình một thế hệ công dân số Lào Cai bản lĩnh, có lý tưởng, có đạo đức và giàu lòng tự tôn dân tộc.

Đào Thị Hương

Giáo viên Trường THCS Cam Đường (Lào Cai)