Mẹ chồng bỗng dưng tốt bất thường: Tưởng quan tâm hoá ra áp lực tàn nhẫn khiến con dâu bật khóc

Chủ nhật, 12:00 01/02/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
GĐXH - Mẹ chồng bỗng dưng quan tâm, chăm sóc con dâu từng bữa ăn, giấc ngủ, còn đưa đi khám Đông y để "giữ sức khỏe". Nhưng khi biết lý do thật sự, cô không khỏi phẫn nộ.

Khi kết hôn đã lâu mà vẫn chưa có con, không ít gia đình mặc nhiên cho rằng vấn đề nằm ở người phụ nữ. Định kiến ấy khiến nhiều nàng dâu bị mẹ chồng áp lực, tổn thương, dù nguyên nhân hiếm muộn đôi khi lại đến từ phía đàn ông.

Câu chuyện của cô Đổng, sống tại Hắc Long Giang (Trung Quốc), là một ví dụ khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội.

Mẹ chồng đột nhiên quan tâm khác thường

Theo chia sẻ, thời gian gần đây, mẹ chồng của cô Đổng bỗng trở nên ân cần một cách bất thường. 

Bà liên tục mua đồ ăn ngon, nhắc nhở con dâu bồi bổ sức khỏe, thậm chí chủ động đưa cô đến phòng khám Đông y với lý do "giữ gìn cơ thể, để lúc nào cũng trẻ trung, khỏe mạnh".

Sự thay đổi đột ngột ấy khiến cô Đổng vừa bối rối vừa nghi ngờ. 

Tuy nhiên, vì không muốn làm mất lòng mẹ chồng, cô vẫn miễn cưỡng làm theo, cho đến khi sự thật được phơi bày tại phòng khám.

Sự thật phũ phàng: Mẹ chồng muốn con dâu điều trị vô sinh

Tại buổi thăm khám, cô Đổng mới biết mục đích thật sự của mẹ chồng là đưa cô đi điều trị vô sinh. 

Người con dâu chết lặng, bởi trước đó, hai vợ chồng đã từng kiểm tra sức khỏe sinh sản và kết luận rất rõ: nguyên nhân khiến họ khó có con nằm ở phía người chồng.

"Tôi tức điên lên được. Mẹ chồng đột nhiên tốt với tôi, tôi vừa mừng vừa lo. Đến lúc đi khám mới biết bà muốn tôi chữa vô sinh. Trong khi nguyên nhân không hề nằm ở tôi", cô Đổng bức xúc chia sẻ.

Mẹ chồng bỗng dưng tốt bất thường: Tưởng quan tâm hoá ra áp lực tàn nhẫn khiến con dâu bật khóc - Ảnh 1.

Cuộc sống chưa ổn định, công việc bấp bênh, nhưng mẹ chồng vẫn liên tục thúc ép chuyện sinh con, như thể đó là trách nhiệm duy nhất của người vợ. Ảnh minh họa

Áp lực kinh tế, áp lực sinh con và sự im lặng đáng sợ của chồng

Không chỉ bị tổn thương vì sự áp đặt của mẹ chồng, cô Đổng còn cho biết vợ chồng cô đang phải đối mặt với nhiều áp lực tài chính. 

Cuộc sống chưa ổn định, công việc bấp bênh, nhưng gia đình chồng vẫn liên tục thúc ép chuyện sinh con, như thể đó là trách nhiệm duy nhất của người vợ.

Điều khiến cô đau lòng hơn cả là sự im lặng của chồng. Dù biết rõ nguyên nhân hiếm muộn nằm ở mình, anh vẫn không lên tiếng làm rõ với mẹ, để mặc vợ trở thành người hứng chịu mọi ánh nhìn, lời nói và áp lực vô hình.

"Một mình tôi thì sinh con kiểu gì? Tôi rất muốn làm mẹ, hơn bất cứ ai. Nhưng tôi chọn nói 'tùy duyên' chỉ để chồng đỡ căng thẳng, chứ không phải vì tôi thờ ơ", cô nghẹn ngào.

Thấu hiểu mong cháu nội, nhưng mẹ chồng không thể đổ lỗi mù quáng

Cô Đổng thừa nhận, khi nhìn bạn bè, người thân lần lượt có con, cô cũng chạnh lòng. Cô hiểu tâm lý của mẹ chồng, mong sớm được bế cháu nội. 

Tuy nhiên, sự mong mỏi ấy không thể trở thành lý do để "bịt tai nhắm mắt", đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu con dâu.

Theo cô, điều mẹ chồng cần làm là đối diện với thực tế về tình trạng sức khỏe của con trai, đồng thời cân nhắc hoàn cảnh kinh tế của vợ chồng trẻ, thay vì gây áp lực bằng những hành động tưởng như quan tâm nhưng thực chất đầy định kiến.

Không chịu đựng thêm được nữa, cô Đổng đã thẳng thắn hỏi mẹ chồng rằng bà có muốn cô đi ngoại tình hoặc mang thai hộ hay không. Câu hỏi gay gắt ấy cũng là giới hạn cuối cùng của sự nhẫn nhịn.

Mẹ chồng can thiệp quá sâu: Ngòi nổ âm ỉ trong hôn nhân

Mẹ chồng bỗng dưng tốt bất thường: Tưởng quan tâm hoá ra áp lực tàn nhẫn khiến con dâu bật khóc - Ảnh 2.

Trong nhiều cuộc hôn nhân, việc mẹ chồng can thiệp quá sâu vào đời sống vợ chồng là nguyên nhân trực tiếp làm rạn nứt tình cảm. Ảnh minh họa

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây tranh luận trên mạng xã hội. 

Phần lớn ý kiến cho rằng, trong tình huống này, người chồng cần đứng ra làm rõ mọi chuyện với mẹ mình. Sự im lặng của anh không giúp gia đình yên ổn hơn, mà chỉ khiến áp lực dồn hết lên người vợ.

Trong nhiều cuộc hôn nhân, việc mẹ chồng can thiệp quá sâu vào đời sống vợ chồng là nguyên nhân trực tiếp làm rạn nứt tình cảm. 

Từ chuyện sinh con, chi tiêu, sinh hoạt cho đến những quyết định riêng tư, nếu thiếu ranh giới rõ ràng, mâu thuẫn sớm muộn cũng bùng phát.

Sống chung hay không sống chung không phải vấn đề cốt lõi. Điều quan trọng là sự tôn trọng không gian riêng của vợ chồng trẻ. 

Mẹ chồng, dù xuất phát từ lo lắng hay yêu thương, cũng cần hiểu rằng hạnh phúc gia đình không thể được xây dựng bằng sự áp đặt.

Thiết lập ranh giới, giao tiếp thẳng thắn và sự đồng hành của người chồng chính là chìa khóa để dung hòa mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, tránh để những tổn thương âm thầm tích tụ và phá vỡ hôn nhân từ bên trong.

Mẹ chồng lộ bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm chỉ vì nghi con dâu trăng hoaMẹ chồng lộ bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm chỉ vì nghi con dâu trăng hoa

GĐXH - Nghi ngờ con dâu ngoại tình khi cháu nội sinh ra có màu mắt khác thường, mẹ chồng yêu cầu xét nghiệm ADN. Không ngờ, kết quả lại phơi bày bí mật ngoại tình chôn giấu hàng chục năm của chính bà.

Theo Sohu

