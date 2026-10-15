Ô tô điện giá từ 123 triệu đồng đổ bộ, cấu hình 4-5 cửa, 4 chỗ ngồi nhiều công năng khác biệt có đốn tim khách Việt?

Ô tô điện giá từ 123 triệu đồng đổ bộ

Thông tin từ Tạp chí Người quan sát, TMT Motors dự kiến đưa ra thị trường 5 dòng xe điện mới, giá từ 123 - 295 triệu đồng. Sự xuất hiện của loạt sản phẩm này hứa hẹn mở rộng lựa chọn ô tô giá rẻ cho người Việt, dù công năng có nhiều khác biệt so với xe điện đô thị thông thường.

Theo thông tin TMT Motors công bố ngày 22/9, doanh nghiệp đang hoàn thiện 5 dòng xe điện gồm E2, E3, E5, Q5 và Q7, dự kiến ra mắt sớm nhất vào cuối năm 2026. Trong đó, E2, E3 và E5 hướng đến khách hàng cá nhân, còn Q5 và Q7 phục vụ nhu cầu chở khách nội khu hoặc vận chuyển hàng hóa.

Dải sản phẩm mới có giá dự kiến từ 123 - 295 triệu đồng. Đáng chú ý, mẫu E2 được công bố mức giá 123 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với các mẫu ô tô điện giá rẻ đang bán trên thị trường.

Nếu được thương mại hóa theo đúng kế hoạch và mức giá công bố, TMT E2 có thể thiết lập mặt bằng giá mới cho ô tô mới tại Việt Nam. Tuy nhiên, mức giá thấp đi kèm những khác biệt đáng kể về khả năng vận hành.

Theo định hướng của TMT Motors, các sản phẩm thuộc nhóm xe điện tốc độ thấp, với vận tốc tối đa dự kiến khoảng 35 km/giờ hoặc nhỉnh hơn. Doanh nghiệp chưa công bố đầy đủ thông số về kích thước, công suất mô-tơ, dung lượng pin và phạm vi hoạt động của từng mẫu xe.

Về thiết kế, E2, E3 và E5 có kiểu dáng tương tự ô tô con cỡ nhỏ, cấu hình 4 - 5 cửa và 4 chỗ ngồi. Trong khi đó, Q5 được định hướng phục vụ hoạt động đưa đón khách tại khách sạn, khu du lịch, sân golf hoặc trong khuôn viên nội bộ. Mẫu Q7 hướng nhiều hơn đến nhu cầu vận chuyển hàng hóa.

Với tốc độ tối đa dự kiến khoảng 35 km/giờ, các mẫu xe mới của TMT không hoàn toàn cùng phân khúc với những mẫu ô tô điện cỡ nhỏ đang được phân phối tại Việt Nam như VinFast VF 2, VF 3 hay Bestune Xiaoma 222. Khả năng lưu thông thực tế, phạm vi hoạt động và quy định áp dụng đối với dòng xe điện tốc độ thấp sẽ là những yếu tố cần được làm rõ khi sản phẩm chính thức mở bán.

Ô tô điện giá rẻ liệu có hấp dẫn?

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, mức 123 triệu đồng cần được nhìn đúng bản chất. Mẫu E2 của TMT Motors có bốn cửa nhưng thuộc nhóm xe điện tốc độ thấp; dung lượng pin, công suất động cơ, quãng đường di chuyển, tốc độ thiết kế cũng như điều kiện lưu thông hiện chưa được công bố đầy đủ do xe còn chờ hoàn tất kiểm tra, thử nghiệm và chứng nhận. Vì vậy, đây chưa phải là mẫu xe có thể đặt ngang ngay với các dòng ô tô hạng A phổ biến trên thị trường.

Sự xuất hiện liên tiếp của các mẫu ô tô điện cỡ nhỏ đang góp phần thay đổi mặt bằng giá thấp nhất trên thị trường ô tô Việt Nam. Nếu trước đây, người mua thường phải chuẩn bị hơn 300 triệu đồng để tiếp cận một số mẫu xe đô thị phổ thông, hiện nay nhiều lựa chọn xe điện đã có giá dưới 200 triệu đồng. Với kế hoạch đưa E2 ra thị trường ở mức 123 triệu đồng, TMT Motors dự kiến tiếp tục kéo giá khởi điểm xuống thấp hơn.

Dù vậy, giá bán thấp không đồng nghĩa các mẫu xe này có thể thay thế hoàn toàn ô tô truyền thống. Phần lớn sản phẩm trong nhóm dưới 300 triệu đồng có kích thước nhỏ, không gian nội thất và khoang hành lý hạn chế; phạm vi hoạt động cũng chủ yếu đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Khi nguồn cung ngày càng đa dạng, cạnh tranh trong phân khúc ô tô điện giá rẻ sẽ không chỉ nằm ở giá bán. Tốc độ tối đa, phạm vi hoạt động, khả năng sạc, trang bị an toàn, mạng lưới dịch vụ và phạm vi lưu thông được phép sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định mức độ phù hợp của từng mẫu xe với nhu cầu thực tế của người dùng Việt Nam.