Cạnh tranh Hyundai Grand i10, ô tô điện giá 270 triệu đồng đẹp hoài cổ, đi 430 km/lần sạc, nhiều tiện nghi

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Xuất hiện ô tô điện Nissan giá 465 triệu đồng mạnh 268 mã lực, đi 635 km/lần sạc sẽ bán ở Việt Nam? GĐXH - Ô tô điện Nissan từng được trưng bày tại Việt Nam tái xuất với động cơ mạnh 288 mã lực, phạm vi hoạt động 635 km, giá chưa tới 500 triệu đồng.

Ô tô điện đẹp hoài cổ, đi 430 km/lần sạc, nhiều tiện nghi

Xe điện Ora Good Cat 2027 ra mắt thị trường Trung Quốc

Ora Good Cat 2027 vừa chính thức được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc, tiếp tục theo đuổi công thức hatchback điện cỡ B kết hợp thiết kế hoài cổ với nhiều công nghệ hiện đại.

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, đáng chú ý, phiên bản mới không chỉ thay đổi màu sắc và một số chi tiết ngoại thất. Ora còn điều chỉnh trang bị, không gian cabin và hệ thống truyền động, trong khi phạm vi hoạt động cao nhất đạt 430 km theo chuẩn CLTC.

Điểm dễ nhận biết nhất trên Ora Good Cat 2027 vẫn là phong cách retro đã trở thành đặc trưng của dòng xe này.

Phần đầu được tạo hình tròn trịa, bề mặt thân xe mềm mại kết hợp cụm đèn pha tròn gợi liên tưởng đến những mẫu ô tô cổ điển. Đây cũng là cách Ora tạo sự khác biệt giữa thị trường xe điện ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm sử dụng thiết kế góc cạnh và đậm chất công nghệ.

Ở phiên bản 2027, hãng bổ sung bộ mâm màu đen mới kết hợp kẹp phanh đồng màu. Xe sử dụng bộ lốp kích thước 225/55 R18, tương đối lớn đối với một mẫu hatchback đô thị.

Tùy cấu hình, Good Cat có chiều dài 4.235 hoặc 4.242 mm, rộng 1.825 mm và cao 1.596 hoặc 1.632 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.650 mm.

Với kích thước này, Good Cat nằm trong nhóm hatchback cỡ B nhưng sở hữu chiều dài cơ sở đủ lớn để tối ưu không gian dành cho hành khách. Đây cũng là yếu tố quan trọng khi mẫu xe được đặt cạnh BYD Dolphin trong nhóm ô tô điện đô thị.

Bảng màu ngoại thất được làm mới với một số lựa chọn khá nổi bật. Đáng chú ý là màu Rhodonite Red, lấy cảm hứng từ đá rhodonite. Ngoài ra còn có hồng san hô, trắng ngọc trai, xám Tahiti và xanh lá.

Việc sử dụng nhiều màu sắc trẻ trung kết hợp thiết kế retro cho thấy Good Cat tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng coi ô tô không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một phần của phong cách cá nhân.

Không gian bên trong Ora Good Cat 2027 cũng được điều chỉnh theo hướng hiện đại hơn.

Không gian xe được thiết kế rộng rãi

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí dạng nổi kích thước lớn. Cần số được chuyển lên cột lái, qua đó giải phóng thêm diện tích cho khu vực điều khiển trung tâm.

Vô-lăng ba chấu dạng tròn cũng được thiết kế lại nhằm đồng bộ với phong cách retro của ngoại thất.

Hệ thống thông tin giải trí được nâng cấp chip xử lý, dù nhà sản xuất chưa công bố đầy đủ thông số phần cứng. Việc cải thiện nền tảng xử lý được kỳ vọng giúp giao diện và các chức năng thông minh hoạt động mượt mà hơn.

Khách hàng có thể lựa chọn 4 cách phối màu nội thất, gồm nâu gỗ đàn hương, xanh đá, xanh lá và xanh dương. Riêng phiên bản 430 km GT Magnolia Edition sở hữu khoang cabin phối đen - vàng nhằm tạo nhận diện riêng.

Tùy cấu hình, danh sách tiện nghi của xe có thể bao gồm sạc điện thoại không dây, ghế trước sưởi và thông gió, cửa hậu chỉnh điện và cửa sổ trời toàn cảnh. Đáng chú ý, Good Cat 2027 còn có đèn pha thích ứng và hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2 trên một số phiên bản.

Những trang bị này cho thấy mẫu xe không chỉ cạnh tranh bằng giá. Ora đang cố gắng đưa các tính năng thường xuất hiện trên những dòng xe đắt tiền hơn xuống một mẫu hatchback điện phục vụ chủ yếu cho nhu cầu đô thị.

Về khả năng vận hành, Ora Good Cat 2027 sử dụng mô-tơ điện có công suất tối đa 138 mã lực. Nhà sản xuất cung cấp hai cấu hình pin tương ứng với phạm vi hoạt động 335 km và 430 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Bản 335 km hướng tới nhu cầu đi lại chủ yếu trong thành phố. Nếu trung bình mỗi ngày người dùng di chuyển vài chục km, phạm vi này có thể giúp giảm tần suất phải sạc xe.

Xe đi xa tới 430km/lần sạc

Trong khi đó, cấu hình 430 km phù hợp hơn với người thường xuyên có những hành trình dài hoặc muốn dự phòng phạm vi vận hành lớn hơn.

Cần lưu ý, 335 km và 430 km đều là số liệu được xác định theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Quãng đường thực tế có thể thấp hơn tùy điều kiện giao thông, nhiệt độ, tốc độ, tải trọng, điều hòa và phong cách lái.

Giá ô tô điện Ora Good Cat

Ô tô điện Ora Good Cat được phân phối với 5 phiên bản, giá từ 69.800-99.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 270-386 triệu đồng khi quy đổi). Với mức giá khởi điểm này, Good Cat tiếp tục hướng tới nhóm khách hàng cần một chiếc ô tô điện đô thị dễ tiếp cận, đồng thời tạo thêm lựa chọn bên cạnh những cái tên như BYD Dolphin.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, mức giá cũng là yếu tố đáng chú ý. Bản thấp nhất có giá 69.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 270 triệu đồng), trong khi phiên bản cao nhất ở mức 99.800 nhân dân tệ (tương đương khoảng 386 triệu đồng). Đây là mức quy đổi trực tiếp từ giá tại Trung Quốc, không phải giá bán của xe tại Việt Nam.

Trong khi BYD Dolphin nhấn mạnh vào thiết kế hiện đại và nền tảng xe điện, Good Cat sử dụng phong cách hoài cổ làm dấu ấn nhận diện. Mức giá khởi điểm khoảng 270 triệu đồng tại Trung Quốc càng khiến cuộc cạnh tranh giữa các mẫu hatchback điện cỡ nhỏ trở nên đáng chú ý.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.



