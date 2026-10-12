Đẹp hơn Mazda CX-5, SUV cỡ C trang bị cực xịn, thiết kế đậm chất thể thao, giá 536 triệu đồng dễ khiến khách Việt mê mẩn

Ngang cỡ Mitsubishi Xforce, SUV điện dài 4,3 m, công suất 194 mã lực giá rẻ 255 triệu đồng phù hợp khách hàng đô thị GĐXH - SUV điện Leapmotor B03X được phát triển bởi hãng xe Trung Quốc Leapmotor với sự hậu thuẫn của Stellantis đã chính thức công bố giá bán tại thị trường Australia và bắt đầu nhận đặt hàng trước.

SUV cỡ C trang bị cực xịn, thiết kế đậm chất thể thao

MG Hector Storm Series 2026

Theo Tạp chí công nghệ Techz, JSW MG Motor India vừa chính thức giới thiệu dòng xe MG Hector Storm Series 2026 tại thị trường Ấn Độ.

Về mặt thiết kế, các phiên bản MG Hector thuộc dòng Storm Series mang đậm chất thể thao nhờ những điểm nhấn tông màu tối. Phiên bản Blackstorm sở hữu lớp sơn ngoại thất phủ hoàn toàn sắc đen bí ẩn, trong khi phiên bản Snowstorm tạo sự tương phản ấn tượng với thân xe màu trắng ngọc trai kết hợp cùng phần mái sơn đen.

MG Hector thuộc dòng Storm Series mang đậm chất thể thao

Cả hai phiên bản MG Hector Storm Series đều được trang bị lưới tản nhiệt Storm Hex màu đen hoàn toàn hoàn toàn mới, ốp cản trước sau cá tính, bộ mâm hợp kim Aura Storm Blade kết hợp cùng kẹp phanh sơn đỏ nổi bật. Ngoại thất xe còn tạo điểm nhấn nhờ các chi tiết mạ crôm tối màu ở logo, tấm bảo vệ gầm, ốp sườn, thanh giá nóc bóng bẩy, đèn pha LED viền đen và cụm đèn hậu dạng khói quyến rũ. Khách hàng lựa chọn thêm gói trang bị Storm Series tại đại lý sẽ được bổ sung huy hiệu riêng, viền đèn sương mù màu đỏ, ốp gương chiếu hậu đỏ và bậc lên xuống mà không tốn thêm chi phí.

Không gian cabin của MG Hector Storm Series tiếp tục duy trì vẻ cá tính với tông màu chủ đạo Nimbus Black kết hợp chất liệu bọc da sang trọng. Nhằm tăng độ nhận diện, tựa đầu hàng ghế trước được dập nổi dòng chữ "Blackstorm" hoặc "Snowstorm" tương ứng với phiên bản, đi cùng vô-lăng bọc da hoàn thiện màu xám kim loại tinh tế.

Nằm trong phân khúc cao cấp, dòng xe MG Hector Storm Series sở hữu danh sách trang bị công nghệ hiện đại. Nổi bật nhất là màn hình cảm ứng trung tâm đặt dọc kích thước 14 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số LCD 7 inch, cửa sổ trời toàn cảnh hai lớp panoromic và hệ thống đèn nội thất 8 màu. Bên cạnh đó, mẫu SUV này còn tích hợp gói hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS), cốp sau đóng mở điện, gạt mưa tự động, cảm biến đỗ xe phía trước, camera HD 360 độ hỗ trợ quan sát bánh xe cùng loạt công nghệ an toàn chủ động như ABS, EBD, ESP, TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Không gian cabin của MG Hector Storm Series tiếp tục duy trì vẻ cá tính với tông màu chủ đạo Nimbus Black

Cung cấp sức mạnh cho MG Hector Storm 2026 là khối động cơ xăng 1.5L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 141 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu trước, đem lại trải nghiệm vận hành mượt mà và linh hoạt trong đô thị.

Giá SUV cỡ C MG Hector Storm 2026

Bộ đôi nâng cấp này bao gồm hai phiên bản Hector Blackstorm và Hector Snowstorm, đều có cấu hình 5 chỗ ngồi với mức giá xuất xưởng khởi điểm là 20 lakh Rupee (tương đương khoảng 536 triệu đồng). Đây là mức giá khá hấp dẫn, rẻ hơn nhiều so với những đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5 hay Honda CR-V.

Theo Người quan sát, tại Ấn Độ, Hector 2026 sẽ đối đầu loạt đối thủ mạnh như Tata Harrier, Tata Safari, Jeep Compass và cả Mahindra XUV 7XO sắp ra mắt. Với chiến lược nâng cấp vừa đủ, giá bán cạnh tranh và tên tuổi đã được khẳng định, MG Hector Facelift 2026 được kỳ vọng tiếp tục giữ vị thế trong phân khúc SUV cỡ trung.

Hiện chưa có thông tin mẫu SUV này sẽ được phân phối tại thị trường Việt Nam. Nhưng nếu được bán, chắc chắn mẫu SUV này sẽ là đối thủ lớn của Mazda CX-5.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.