Ô tô gây tai nạn liên hoàn chỉ dừng lại khi tông gãy trụ điện, tài xế nghi bị đột quỵ

2 giờ trước

Trực thăng EC-155B1 do Thượng tá Lê Hải Đăng chỉ huy đã cứu hộ thành công 8 người dân mắc kẹt giữa dòng lũ tại Sơn La, ngày 1/8. Hành trình cam go, nghẹt thở được chính phi công tổ bay kể lại sau khi hạ cánh an toàn.