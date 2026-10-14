Vượt trội Hyundai Creta, SUV cỡ B giá 530 triệu đồng thiết kế thể thao, tiêu thụ 6,3 lít/100 km, chắc chắn hút khách nhờ giá rẻ

SUV cỡ B thiết kế thể thao, tiêu thụ 6,3 lít/100 km

Chery Tiggo Cross Sport Edition (SE)

Theo Tạp chí công nghệ Techz, Chery Tiggo Cross Sport Edition (SE) chính thức ra mắt, bổ sung phiên bản mang phong cách thể thao cho dòng SUV hạng B của thương hiệu Trung Quốc.

Điểm khác biệt nổi bật của Tiggo Cross Sport Edition nằm ở bộ bodykit thể thao mới. Phần đầu xe được bổ sung ốp líp cản trước màu đen bóng với hai hốc tạo hình ở trung tâm, nối liền khu vực hút gió phía dưới. Hai bên còn có các chi tiết mở rộng dạng cánh nhỏ, tạo cảm giác phần đầu xe thấp và rộng hơn. Trong khi đó, cản sau được bổ sung chi tiết khuếch tán gió với các đường gân ngang và dọc, tạo hình tương tự lưới tản nhiệt. Hai đầu ống xả hình chữ nhật màu bạc cũng được thêm vào nhằm tăng tính thể thao, nhưng chỉ mang tính trang trí, không có chức năng xả khí thực tế.





Điểm khác biệt nổi bật của Tiggo Cross Sport Edition nằm ở bộ bodykit thể thao mới.

Phiên bản này không được trang bị cánh gió sau thiết kế riêng hay ốp sườn mới. Thay vào đó, xe tiếp tục sử dụng cánh gió nguyên bản và bộ mâm hợp kim 18 inch của bản Turbo, kết hợp lốp Giti kích thước 215/55. Logo Sport được bổ sung trên lưới tản nhiệt phía trước và cửa cốp sau. Những thay đổi chỉ tập trung vào ngoại thất, trong khi khoang cabin giữ nguyên thiết kế và trang bị của phiên bản Turbo tiêu chuẩn.

Chery Tiggo Cross Turbo sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L

Chery Tiggo Cross Turbo sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, 4 xi-lanh, cho công suất tối đa 147 PS và mô-men xoắn cực đại 210 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số ly hợp kép 6 cấp, truyền lực tới cầu trước. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 10,3 giây ở chế độ Sport. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 6,3 lít/100 km, tương đương khoảng 15,9 km/lít, với bình nhiên liệu dung tích 51 lít.





Về kích thước, Tiggo Cross có chiều dài 4.318 mm

Về kích thước, Tiggo Cross có chiều dài 4.318 mm, chiều rộng 1.830 mm và chiều dài cơ sở 2.610 mm. So với Proton X50, mẫu xe của Chery ngắn hơn 62 mm nhưng rộng hơn 35 mm, đồng thời có chiều dài cơ sở lớn hơn 10 mm. Dung tích khoang hành lý đạt 380 lít trên bản Turbo và 350 lít trên bản Hybrid. Những thông số này cho thấy Tiggo Cross nằm trong nhóm SUV hạng B, với kích thước tương đối rộng rãi trong phân khúc.

Danh sách trang bị tiêu chuẩn của Sport Edition gồm hệ thống đèn chiếu sáng LED

Danh sách trang bị tiêu chuẩn của Sport Edition gồm hệ thống đèn chiếu sáng LED, đèn ban ngày LED thiết kế dọc, đèn hậu LED, cùm phanh màu đỏ, giá nóc, ghế bọc da tổng hợp, đèn viền nội thất và điều hòa tự động hai vùng độc lập. Xe còn có ghế lái chỉnh điện, hệ thống mở cửa không cần chìa khóa, khởi động bằng nút bấm và đế sạc không dây công suất 15W.

Khoang lái được trang bị hai màn hình kích thước 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây. Các tiện ích khác gồm camera quan sát toàn cảnh được nhà sản xuất gọi là hệ thống 540 độ và hệ thống âm thanh sáu loa.

Tiggo Cross Sport Edition có sáu túi khí cùng gói hỗ trợ lái xe tiên tiến ADAS

Về an toàn, Tiggo Cross Sport Edition có sáu túi khí cùng gói hỗ trợ lái xe tiên tiến ADAS. Các tính năng đáng chú ý gồm cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ ngăn chệch làn, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn chiếu xa tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động.

Tiggo Cross Sport Edition có ba lựa chọn màu ngoại thất gồm Carbon Black, Khaki White và Phantom Grey. Màu đỏ Blood Stone Red không được cung cấp cho Sport Edition mà dành riêng cho bản Turbo.

Giá SUV cỡ B Tiggo Cross Sport Edition

Với giá bán ưu đãi khoảng 530 triệu đồng sau quy đổi, Tiggo Cross Sport Edition hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV đô thị có thiết kế cá tính, trang bị phong phú và mức giá cạnh tranh.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.