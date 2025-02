Ô tô tập lái tông chết người rồi rời khỏi hiện trường

Ngày 18-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã truy tìm được chiếc ô tô liên quan vụ tai nạn chết người cách đây 3 ngày.

Trước đó, vào tối 15-2, chị H.T.T.T (SN 2002; ngụ xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam) điều khiển xe máy chở con gái là H.K.H (SN 2019). Khi đến Km 37 đường ĐT719 thuộc thôn Phú Phong, xã Tân Thuận, xe chị H.T.T.T va chạm với xe máy do anh T.T.T (SN 2002, cùng xã Tân Thuận) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại

Sau khi va chạm, chị H.T.T.T ngã ra đường và bị ô tô cán qua, tử vong tại chỗ. Ô tô này sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Cháu H bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận; anh T.T.T cũng được chuyển vào TP HCM điều trị.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã đến khám nghiệm hiện trường, thu thập đoạn camera giám sát liên quan chiếc ô tô trong vụ tai nạn.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chị H.T.T.T tử vong và xác định ô tô có cán lên cơ thể chị không.

Vụ tai nạn xảy ra vào đêm tối, khu vực ít dân cư nên việc truy tìm ô tô liên quan gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bước đầu xác định ô tô này là xe tập lái, do ông N.H.H. (SN 2003, ngụ thị xã La Gi) điều khiển tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Qua lời khai ban đầu của ông H., sau khi xảy ra tai nạn, ông đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường đến thị xã La Gi. Phương tiện liên quan vụ tai nạn cũng được khám nghiệm để thu thập dấu vết.



