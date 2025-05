P&G Việt Nam và Saigon Co.op chung tay trao nước uống sạch cho cộng đồng

3 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 9/5 đến đêm 10/5, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; Kết quả chụp CT vùng đầu của bé ghi nhận chấn thương rất nặng, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, tình trạng rất nguy kịch.