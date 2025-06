Phá két sắt nhà dân, nam thanh niên trộm nhiều trang sức bằng vàng

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin, mới đây, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Công an phường Minh Thành (thị xã Quảng Yên) nhanh chóng phá án và truy bắt đối tượng phá két sắt trộm vàng nhà dân trên địa bàn.

Theo đó, vào ngày 7/6, anh Đ.Đ.M (SN 1996, trú tại khu Yên Lập Đông, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà riêng, phá két sắt và lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Sau đó, anh M. nhanh chóng trình báo cơ quan công an.

Ngay khi nhận được tin trình báo của nạn nhân, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tìm hiểu xác minh và truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Trần Hồng Phong (SN 2007, trú cùng khu Yên Lập Đông) và tiến hành truy bắt.

Đối tượng Trần Hồng Phong và vật chứng thu giữ tại tiệm vàng Kim Liên. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do ham mê chơi game, Phong đã lén lút theo dõi, đột nhập nhà anh M., phá két sắt lấy trộm 1 dây chuyền vàng và 2 lắc tay bằng vàng, tổng trị giá trên 100 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt được số vàng trên, đối tượng đã đem tiêu thụ tại hai cơ sở kinh doanh vàng (Kim Liên 1 và Kim Liên 2) trên địa bàn, rồi dùng tiền bán vàng tiêu xài cá nhân.

Ngay sau đó, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành truy xét, thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.