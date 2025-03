Phải làm sao nếu chồng hay vợ không hứng thú?

Sự chênh lệch ham muốn có thể xuất phát từ nhiều yếu tố như căng thẳng, vấn đề sức khỏe, thay đổi nội tiết tố hoặc những áp lực trong cuộc sống hàng ngày. Điều quan trọng là làm thế nào để giải quyết vấn đề này một cách tinh tế, giúp cả hai duy trì sự kết nối và hạnh phúc trong hôn nhân.

Ảnh minh họa.

Nguyên nhân sự chênh lệch về ham muốn

1. Yếu tố tâm lý và căng thẳng

Theo chuyên gia tâm lý học tình dục Esther Perel, tác giả cuốn sách "Mating in Captivity", căng thẳng từ công việc, gia đình hay áp lực xã hội có thể làm giảm ham muốn tình dục. Khi tâm trí bị chiếm dụng bởi lo âu, cơ thể khó có thể tập trung vào khoái cảm.

2. Thay đổi nội tiết tố

Sự sụt giảm testosterone ở nam giới hoặc estrogen ở phụ nữ có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Helen Fisher tại Đại học Rutgers, những thay đổi nội tiết này có thể xuất hiện theo tuổi tác, sau sinh hoặc do các yếu tố sức khỏe.

3. Vấn đề sức khỏe và thuốc điều trị

Một số bệnh lý như tiểu đường, huyết áp cao hoặc tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm có thể làm giảm ham muốn. Chuyên gia tình dục học Emily Nagoski, tác giả cuốn "Come as You Are", khuyến nghị rằng việc điều chỉnh chế độ sinh hoạt và tham khảo ý kiến bác sĩ có thể giúp cải thiện tình trạng này.

4. Sự đơn điệu trong đời sống vợ chồng

Những cặp đôi sống chung lâu năm đôi khi rơi vào tình trạng nhàm chán trong đời sống chăn gối. Việc thiếu sự đổi mới và khám phá có thể làm giảm cảm giác háo hức và mong đợi.

Cách giải quyết khi một trong hai không có hứng thú

1. Tôn trọng cảm xúc của đối phương

Việc ép buộc hoặc trách móc chỉ khiến vấn đề trở nên căng thẳng hơn. Thay vào đó, hãy lắng nghe cảm xúc của bạn đời để hiểu nguyên nhân gốc rễ.

2. Giao tiếp cởi mở

Theo Esther Perel, giao tiếp là chìa khóa để giải quyết những khác biệt về ham muốn. Cả hai nên chia sẻ một cách chân thành về mong muốn, lo lắng và cảm xúc của mình mà không phán xét đối phương.

3. Cùng tìm ra giải pháp phù hợp

Nếu một trong hai cảm thấy căng thẳng hoặc quá tải, có thể thay thế quan hệ tình dục bằng những cách thể hiện tình cảm khác như ôm ấp, massage hay cùng nhau tham gia các hoạt động thú vị.

4. Tạo không gian lãng mạn

Đôi khi, việc thay đổi không gian như cùng nhau đi du lịch, tạo không gian riêng tư hoặc thử nghiệm những trải nghiệm mới có thể giúp khơi dậy cảm xúc.

5. Duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần

Chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thể thao và kiểm soát căng thẳng có thể giúp cải thiện tâm trạng và năng lượng, từ đó tác động tích cực đến ham muốn tình dục.

6. Tham khảo chuyên gia khi cần thiết

Nếu vấn đề kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ, tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý học tình dục có thể giúp tìm ra giải pháp hiệu quả hơn.

Sự khác biệt về ham muốn tình dục là điều tự nhiên trong mối quan hệ, nhưng điều quan trọng là cách hai người cùng nhau giải quyết vấn đề. Bằng sự thấu hiểu, kiên nhẫn và chủ động tìm kiếm giải pháp, các cặp đôi có thể duy trì đời sống tình cảm viên mãn và bền vững.

