Hiện tại của ca sĩ Hiền Thục
GĐXH - Hiền Thục chia sẻ những câu chuyện nhiều cảm xúc về hành trình cuộc sống và âm nhạc trong "Studio 3".
Mở đầu chương trình "Studio 3" sẽ lên sóng vào lúc 20h tối nay (10/5) trên VTV3, Hiền Thục xuất hiện tại khu vực photobooth với concept “Quét phiên bản Hiền Thục”, liên tục tung hứng cùng MC Đức Bảo và Hồng Nhung qua nhiều thử thách vui nhộn như đọc thoại theo phong cách điệu đà, diễn cảm xúc hay tự hát sai giai điệu ca khúc nổi tiếng của chính mình.
Không khí trẻ trung và đầy năng lượng của "Studio 3" cũng là điều khiến nữ ca sĩ đặc biệt thích thú khi lần đầu tham gia chương trình.“Nếu phải gói gọn cảm xúc trong hai chữ, thì đó chính là "Ồ wow!". Đã rất lâu rồi tôi mới tìm lại được nguồn năng lượng tươi mới và sự hào hứng mạnh mẽ đến thế”, Hiền Thục chia sẻ.
Theo nữ ca sĩ, điều khiến cô hào hứng nhất chính là được bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc để thử nghiệm nhiều màu sắc khác nhau trên sân khấu.
Bên cạnh phần trò chuyện, "Studio 3" tuần này còn đưa khán giả trở lại với loạt ca khúc gắn liền tên tuổi Hiền Thục như "Yêu dấu theo gió bay", "Vẫn như ngày mưa cũ" hay "Nhật ký của mẹ". Những bản hit quen thuộc sẽ được nữ ca sĩ thể hiện trong không gian sân khấu mới mẻ nhưng vẫn giữ trọn cảm xúc vốn có.
Nữ ca sĩ sẽ mang đến nhiều màu sắc khác nhau qua hình ảnh lấy cảm hứng từ Quỳnh Anh Shyn, Văn Mai Hương hay người bạn thân Mỹ Tâm. Từ tạo hình, phong cách trình diễn đến thần thái sân khấu đều được cô đầu tư kỹ lưỡng để mang đến một diện mạo mới lạ hơn so với hình ảnh quen thuộc trước đây.
Không chỉ mang đến âm nhạc, "Studio 3" còn là dịp để Hiền Thục chia sẻ nhiều hơn về hành trình trưởng thành cùng nghệ thuật và những câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu.
Trong chương trình, nữ ca sĩ sẽ lần đầu nhắc lại quãng thời gian đi hát từ năm 8 tuổi, những ký ức gia đình cùng các dấu mốc đặc biệt đã ảnh hưởng đến hành trình làm nghề của mình. Những câu chuyện gắn với người thân, tuổi thơ và cuốn sách "Bong bóng ơi bay lên" cũng sẽ được hé lộ trong không gian đầy cảm xúc của "Studio 3".
Hiền Thục cũng có những chia sẻ nhẹ nhàng về cuộc sống đời thường cũng như hành trình làm mẹ của mình. “Tôi nghĩ mình là một người mẹ rất thuần túy. Có lúc dễ thương, có lúc cũng khó chịu một chút, nhưng tất cả đều rất đời thường”, Hiền Thục tâm sự.
Ca sĩ Hiền Thục sinh năm 1981 tại TP.HCM. Sở hữu hàng loạt bản "hit" như: "Câu chuyện tình tôi", "Chiếc lá đầu tiên", "Dạ khúc", "Nhật ký của mẹ"... cô từng là một trong những nữ nghệ sĩ đình đám đời đầu của làng nhạc Việt.
Hiền Thục làm quen với sân khấu từ năm 8 tuổi. Khi thấy cô bộc lộ đam mê ca hát mà gia đình không khá giả, cha mẹ gửi Hiền Thục tham gia sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi quận 1 TP.HCM và có nhiều cơ hội để phát triển tài năng, dự các cuộc thi ca hát. Với giọng hát trong trẻo, vẻ đẹp ngọt ngào, Hiền Thục chinh phục khán giả, trở thành thần tượng của nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X.
