Phản ứng của Xuân Hinh khi bị đồn đột quỵ

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Xuân Hinh đăng clip ăn cơm với ca sĩ Thanh Thanh Hiền. Ông than phiền với đồng nghiệp: "Tôi đang rất khỏe thì trên mạng đồn bị đột quỵ".

Đáp lại lời đồn, ngay trong video, nam nghệ sĩ khẳng định sức khỏe vẫn bình thường. Đồng thời Xuân Hinh cũng phản hồi bằng bài thơ vô cùng hài hước, dí dỏm nhằm đập tan tin đồn: "Tiếng lành ấy cũng đồn xa/Ai ngờ tiếng dữ đồn ba ngày đường/ Chút tin gửi khắp muôn phương/Rằng Hinh vẫn khoẻ bình thường, thế thôi".

Theo Xuân Hinh cho biết, đây không phải lần đầu ông nghe được tin đồn như vậy. Nhưng thường ông sẽ không đôi co với những thông tin thất thiệt như thế. "Lâu lâu tôi lại bị mạng xã hội đồn. Hôm gặp Thanh Thanh Hiền tôi có tâm sự xong anh em ngồi hát với nhau. Tôi vẫn khỏe mạnh...", nam danh hài nói.

Xuân Hinh đang khỏe lại bị đồn qua đời.

Cách đây vài ngày, nghệ sĩ Xuân Hinh xuất hiện tại Đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2, diễn ra ở Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội). Ông biểu diễn liên khúc "Ngồi tựa mạn thuyền - Bắc Bling" cùng nghệ sĩ Chu Bảo Quế, Hòa Minzy và Tuấn Cry.

Đây không phải lần đầu nghệ sĩ Xuân Hinh bức xúc trước tin đồn thất thiệt. Hồi năm 2021, mạng xã hội từng xôn xao bức ảnh ghép Xuân Hinh với bối cảnh trong phòng cấp cứu kèm tin ông qua đời. Tin giả ác ý khiến ông phẫn nộ, nói: "Ai rủa tôi tôi càng sống thọ". Năm 2024, Xuân Hinh tiếp tục bị các đối tượng phao tin bị đột quỵ để câu view.

Nghệ sĩ Xuân Hinh sinh năm 1960 ở Bắc Ninh. Ngay từ khi còn học ở Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Xuân Hinh đã thể hiện năng lực diễn xuất. Sau khi ra trường, dù được giữ lại giảng dạy nhưng ông từ chối vì muốn tự do bay nhảy, biểu diễn trên sân khấu.

Năm 1988 đánh dấu thành công đầu tiên của Xuân Hinh khi tham gia diễn tiết mục nổi tiếng hề "Cu Sứt" trong Festival Cười tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, được khán giả cổ vũ nhiệt liệt. Từ thành công đó, Xuân Hinh tiếp tục dấn thân vào sân khấu chèo, hài kịch và gặt hái nhiều thành tích vang dội với một loạt tiết mục như: Thầy bói đi chợ, Hề gậy theo thầy, Hề mồi đấu đá, Thị Mầu lên chùa, Người ngựa - Ngựa người, Chồng rượu vợ đề,… Hay một loạt tiểu phẩm khiến khán giả không quên được, như: Xuân Hinh đi hỏi vợ, Xuân Hinh đi khám bệnh, Xuân Hinh đi hát karaoke, Xuân Hinh luyện thi hoa hậu,…

Thành công trong sự nghiệp, Xuân Hinh cũng có một gia đình hạnh phúc: Vợ và 2 con đủ nếp đủ tẻ. Hiện con gái của ông đã kết hôn và có gia đình hạnh phúc. Con trai thứ 2 tên là Xuân Quang, du học ở Pháp.