Em trai út nghệ sĩ Xuân Hinh tròn 50 tuổi, được anh trai nhắn gửi một câu ý nghĩa
GĐXH - Nghệ sĩ Xuân Hinh trong ngày đầu xuân năm mới đã chia sẻ hình ảnh em trai út là nghệ sĩ Xuân Nghĩa. Được biết, em trai của danh hài vừa tròn 50 tuổi và đã lên chức ông.
Trong không khí đầu xuân năm mới, nghệ sĩ Xuân Hinh hiếm hoi mới chia sẻ ảnh chụp cùng em trai út. Theo đó, người em trai ruột của nam danh hài quê Bắc Ninh là nghệ sĩ Xuân Nghĩa. Vào đúng dịp mừng tuổi 50 của em trai, nghệ sĩ Xuân Hinh đã nhắn gửi: "Mừng chú út được chữ Phúc ở tuổi 50, lên ông rồi. Giờ là có tuổi rồi đấy nhé".
Chỉ qua dòng chữ ngắn gọn nhưng khán giả cũng hiểu được tình cảm cũng như sự chúc phúc cho em trai của nghệ sĩ Xuân Hinh.
Về nghệ sĩ Xuân Nghĩa - em trai nghệ sĩ Xuân Hinh, anh sinh năm 1977 luôn luôn muốn tự bản thân phát huy được lợi thế của mình thay vì "dựa hơi" người anh nổi tiếng. Trong làng sân khấu, Xuân Nghĩa cũng là cái tên có "số má" bởi nét duyên khi diễn của anh.
Những dịp Tết đến xuân về, nghệ sĩ Xuân Nghĩa cũng góp vui trong nhiều phim hài. Trong số đó có "Làng ế vợ", mỗi nhân vật anh thể hiện đều rất đời thường, không khiên cưỡng mà vẫn khiến khán giả bật cười sung sướng.
Tính đến nay, nghệ sĩ Xuân Nghĩa đã có gần 20 năm lao động trong nghệ thuật và tham gia gần 30 vở chèo và nhiều phim cũng như các tiểu phẩm hài. Nghệ sĩ Xuân Nghĩa hiện công tác tại Nhà hát chèo Quân đội và anh mang hàm Trung tá.
Những năm gần đây, anh lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và hài. Khi lấn sân sang lĩnh vực này anh cũng đã gặt hái được một số thành công nhất định qua từng vai diễn, khán giả đã biết đến anh nhiều hơn. Nghệ sĩ Xuân Nghĩa tâm đắc nhất là các vai diễn ở sản phẩm hài Tết 2018, do chính anh tự biên kịch và dàn dựng. Đó là vai bố vợ trong hài "Mất vợ vì rượu" hay vai thầy bói trong "Bói lừa thua trộm chó".
Có thành công không kém anh trai nhưng nghệ sĩ Xuân Nghĩa lại không may mắn trong hôn nhân như anh trai. Anh chia tay vợ cách đây 6-7 năm và hiện con trai ở với mẹ. Dù đã đường ai nấy đi, không còn chung nhà nhưng nghệ sĩ Xuân Nghĩa luôn coi vợ là bạn. Vì mối quan hệ thuận hòa nên anh và con cũng thân thiết. Anh kể rằng con trai luôn quan tâm theo dõi sát sao bố. Còn Xuân Nghĩa quyết tâm làm mọi việc tốt nhất cho con trong khả năng có thể.
