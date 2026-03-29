Phim có Xuân Hinh, Thu Trang lỗ nặng

Chủ nhật, 06:51 29/03/2026 | Giải trí

Bộ phim “Mùi phở” với sự tham gia của Xuân Hinh và Thu Trang đang rơi vào tình trạng ế vé sau hơn một tháng ra rạp.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, ngày 27/3, phim Mùi phở chỉ còn 4 suất chiếu, bán được 11 vé, thu về 560.000 đồng. Tác phẩm gần như đã rút khỏi toàn bộ hệ thống rạp và dự kiến ngừng chiếu từ ngày 31/3.

Tính đến hiện tại, Mùi phở đạt khoảng 40 tỷ đồng doanh thu, trong khi phía nhà sản xuất từng cho biết cần mốc 100 tỷ đồng mới có lãi. Với khoảng cách lớn này, khả năng phim chịu lỗ là điều khó tránh.

Phim có Xuân Hinh, Thu Trang lỗ nặng - Ảnh 1.

Bộ phim do Thu Trang, Xuân Hinh đóng chính không đạt doanh thu như kỳ vọng.

Mùi phở là một trong bốn phim Việt ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2026, cùng với Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng Báu vật trời cho . Tuy nhiên, đây là tác phẩm duy nhất không thể chạm mốc 100 tỷ đồng.

Trước đó, phim có khởi đầu tương đối tích cực khi lượng vé đặt trước ở mức khá. Hiệu ứng từ dàn diễn viên quen mặt cùng đề tài gia đình, ẩm thực giúp tác phẩm thu hút sự chú ý ban đầu. Tuy nhiên, đà tăng trưởng không được duy trì.

Sau hai tuần đầu, doanh thu phim giảm nhanh, số suất chiếu liên tục bị cắt. Việc không giữ được lượng khán giả khiến phim rơi vào vòng xoáy giảm suất, giảm doanh thu và mất hút khỏi rạp chỉ sau vài tuần.

Ở thị trường quốc tế, đạo diễn Minh Beta cho biết phim được phát hành tại Mỹ, Anh, Đức, Na Uy, Séc, Slovakia từ 13/3 và tiếp tục chiếu tại Australia, Nhật Bản từ 26/3. Tuy nhiên, các thị trường này chưa đủ sức kéo lại tổng doanh thu.

Mùi phở xoay quanh gia đình ông Mùi - nghệ nhân nấu phở do Xuân Hinh thủ vai - với câu chuyện giữ nghề và truyền lại bí quyết gia truyền cho thế hệ sau. Phim khai thác mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, đặt trong bối cảnh văn hóa ẩm thực truyền thống.

Dù có chất liệu gần gũi và mang màu sắc văn hóa rõ nét, tác phẩm không tạo được sức bật về nội dung. Kịch bản bị nhận xét dễ đoán, thiếu cao trào rõ rệt. Nhiều tình tiết lặp lại khiến mạch phim kéo dài, giảm nhịp.

Các phân đoạn tranh cãi trong phim được đẩy lên bằng cách tăng cường thoại và cảm xúc mạnh nhưng thiếu tiết chế, dẫn đến cảm giác nặng nề. Cách xử lý này không tạo được hiệu quả kịch tính, ngược lại làm thu hẹp nhóm khán giả.

Ngoài ra, phạm vi tiếp cận của phim chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc, chưa đủ sức lan tỏa rộng để tạo hiệu ứng phòng vé trên toàn quốc.

Vất vả tìm kiếm rồi sốc nặng trước quá khứ đáng sợ của bố đẻVất vả tìm kiếm rồi sốc nặng trước quá khứ đáng sợ của bố đẻ

GĐXH - Bố đẻ không chỉ bỏ rơi mẹ con Thành mà còn vào tù ra tội, ngược đãi và bạo lực...

Đỗ Quyên
Tin liên quan

Vất vả tìm kiếm rồi sốc nặng trước quá khứ đáng sợ của bố đẻ

Vất vả tìm kiếm rồi sốc nặng trước quá khứ đáng sợ của bố đẻ

Taylor Swift phá kỷ lục về giải thưởng

Taylor Swift phá kỷ lục về giải thưởng

Bất ngờ phát hiện ông chủ quán phở là bố đẻ của mình

Bất ngờ phát hiện ông chủ quán phở là bố đẻ của mình

Giải cứu được nhiều con tin nhưng chưa tìm thấy con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân

Giải cứu được nhiều con tin nhưng chưa tìm thấy con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân

Cùng chuyên mục

Cuộc đời đa đoan của nữ NSND tài sắc có giọng hát được ví như 'báu vật'

Cuộc đời đa đoan của nữ NSND tài sắc có giọng hát được ví như 'báu vật'

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

Dù thành công rực rỡ trên sân khấu, nhưng đời sống riêng của nữ NSND này lại có nhiều trắc trở, truân chuyên.

'Nam thần vai phụ' gây sốt trong phim 'Không giới hạn', sau đổ vỡ hôn nhân hiện đang hạnh phúc bên bạn gái là diễn viên xinh đẹp

'Nam thần vai phụ' gây sốt trong phim 'Không giới hạn', sau đổ vỡ hôn nhân hiện đang hạnh phúc bên bạn gái là diễn viên xinh đẹp

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Tô Dũng vai Minh Lợi trong bộ phim "Không giới hạn" được đánh giá thành công, để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả.

Trạm yêu thương: Nghị lực của nam sinh kế toán chất lượng cao bất ngờ bị viêm tủy sống liệt hai chân

Trạm yêu thương: Nghị lực của nam sinh kế toán chất lượng cao bất ngờ bị viêm tủy sống liệt hai chân

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - "Trạm yêu thương: Có nhau là hạnh phúc" trên VTV1 tuần này mang đến câu chuyện của Nguyễn Đăng Tú - hành trình đi qua những tổn thương sâu sắc, để rồi chạm tới ánh sáng của nghị lực, sự hồi sinh và niềm hy vọng.

Nam diễn viên quê Bắc Ninh và vợ là mỹ nhân VFC có động thái gây chú ý

Nam diễn viên quê Bắc Ninh và vợ là mỹ nhân VFC có động thái gây chú ý

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Vợ chồng Đình Tú và Ngọc Huyền đã gây chú ý với hành động ý nghĩa khi tặng xe đạp và hỗ trợ tiền cho trẻ mồ côi trong chương trình "Mái ấm gia đình Việt".

Đêm hội Youth Fest 2026: Nghệ sĩ trẻ 'cháy' cùng đoàn viên VTV

Đêm hội Youth Fest 2026: Nghệ sĩ trẻ 'cháy' cùng đoàn viên VTV

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Youth Fest 2026, chào mừng 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động sôi nổi.

Nữ danh hài nổi tiếng 'Táo quân' đóng liên tiếp 3 phim kinh dị trăm tỷ

Nữ danh hài nổi tiếng 'Táo quân' đóng liên tiếp 3 phim kinh dị trăm tỷ

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

Thử sức ở mảng điện ảnh, nữ danh hài này liên tiếp có được thành công khi cả 3 dự án mà cô tham gia đều có doanh thu ấn tượng tại phòng vé Việt.

Nữ sinh quê Hà Tĩnh nhận tin vui, liệu có 'làm nên chuyện' tại Miss World Vietnam 2025?

Nữ sinh quê Hà Tĩnh nhận tin vui, liệu có 'làm nên chuyện' tại Miss World Vietnam 2025?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Phạm Thị Huyền Trang quê Hà Tĩnh, đang nằm trong top thí sinh bứt phá nhằm trở thành "Người đẹp được yêu thích nhất", để giành tấm vé duy nhất vào top 6 Miss World Vietnam 2025.

Vất vả tìm kiếm rồi sốc nặng trước quá khứ đáng sợ của bố đẻ

Vất vả tìm kiếm rồi sốc nặng trước quá khứ đáng sợ của bố đẻ

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Bố đẻ không chỉ bỏ rơi mẹ con Thành mà còn vào tù ra tội, ngược đãi và bạo lực...

'Phật Tổ Như Lai' của Tây du ký: Từng là hiệu trưởng, sống lạc quan đến cuối đời

'Phật Tổ Như Lai' của Tây du ký: Từng là hiệu trưởng, sống lạc quan đến cuối đời

Giải trí - 20 giờ trước

Diễn viên Chu Long Quảng vào vai Phật Tổ Như Lai trong "Tây du ký" 1986 đạt đến nỗi trở thành hình mẫu để tạc tượng thờ, thậm chí người dân quỳ lạy khi gặp ông.

Khoe con gái út đáng yêu, Phan Hiển nhắn Khánh Thi: 'Tác dụng của việc lấy vợ đẹp... '

Khoe con gái út đáng yêu, Phan Hiển nhắn Khánh Thi: 'Tác dụng của việc lấy vợ đẹp... '

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Bé Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển lại có bộ ảnh gây sốt cộng đồng mạng. Nhân bộ ảnh đẹp của con gái, Phan Hiền còn nhắn gửi lời "có cánh" đến Khánh Thi.

Xem nhiều

Khoe con gái út đáng yêu, Phan Hiển nhắn Khánh Thi: 'Tác dụng của việc lấy vợ đẹp... '

Khoe con gái út đáng yêu, Phan Hiển nhắn Khánh Thi: 'Tác dụng của việc lấy vợ đẹp... '

Giải trí

GĐXH - Bé Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển lại có bộ ảnh gây sốt cộng đồng mạng. Nhân bộ ảnh đẹp của con gái, Phan Hiền còn nhắn gửi lời "có cánh" đến Khánh Thi.

Giải cứu được nhiều con tin nhưng chưa tìm thấy con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân

Giải cứu được nhiều con tin nhưng chưa tìm thấy con gái của Thượng tướng Hà Đình Quân

Xem - nghe - đọc
Cân não cuộc giải cứu con gái Thượng tướng bị mắc kẹt dưới hầm mỏ

Cân não cuộc giải cứu con gái Thượng tướng bị mắc kẹt dưới hầm mỏ

Xem - nghe - đọc
Bất ngờ phát hiện ông chủ quán phở là bố đẻ của mình

Bất ngờ phát hiện ông chủ quán phở là bố đẻ của mình

Xem - nghe - đọc
Nghẹt thở cuộc giải cứu con gái Thượng tướng trong hầm mỏ

Nghẹt thở cuộc giải cứu con gái Thượng tướng trong hầm mỏ

Xem - nghe - đọc

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

