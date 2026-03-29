Phim có Xuân Hinh, Thu Trang lỗ nặng
Bộ phim “Mùi phở” với sự tham gia của Xuân Hinh và Thu Trang đang rơi vào tình trạng ế vé sau hơn một tháng ra rạp.
Theo số liệu từ Box Office Vietnam, ngày 27/3, phim Mùi phở chỉ còn 4 suất chiếu, bán được 11 vé, thu về 560.000 đồng. Tác phẩm gần như đã rút khỏi toàn bộ hệ thống rạp và dự kiến ngừng chiếu từ ngày 31/3.
Tính đến hiện tại, Mùi phở đạt khoảng 40 tỷ đồng doanh thu, trong khi phía nhà sản xuất từng cho biết cần mốc 100 tỷ đồng mới có lãi. Với khoảng cách lớn này, khả năng phim chịu lỗ là điều khó tránh.
Mùi phở là một trong bốn phim Việt ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2026, cùng với Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng và Báu vật trời cho . Tuy nhiên, đây là tác phẩm duy nhất không thể chạm mốc 100 tỷ đồng.
Trước đó, phim có khởi đầu tương đối tích cực khi lượng vé đặt trước ở mức khá. Hiệu ứng từ dàn diễn viên quen mặt cùng đề tài gia đình, ẩm thực giúp tác phẩm thu hút sự chú ý ban đầu. Tuy nhiên, đà tăng trưởng không được duy trì.
Sau hai tuần đầu, doanh thu phim giảm nhanh, số suất chiếu liên tục bị cắt. Việc không giữ được lượng khán giả khiến phim rơi vào vòng xoáy giảm suất, giảm doanh thu và mất hút khỏi rạp chỉ sau vài tuần.
Ở thị trường quốc tế, đạo diễn Minh Beta cho biết phim được phát hành tại Mỹ, Anh, Đức, Na Uy, Séc, Slovakia từ 13/3 và tiếp tục chiếu tại Australia, Nhật Bản từ 26/3. Tuy nhiên, các thị trường này chưa đủ sức kéo lại tổng doanh thu.
Mùi phở xoay quanh gia đình ông Mùi - nghệ nhân nấu phở do Xuân Hinh thủ vai - với câu chuyện giữ nghề và truyền lại bí quyết gia truyền cho thế hệ sau. Phim khai thác mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, đặt trong bối cảnh văn hóa ẩm thực truyền thống.
Dù có chất liệu gần gũi và mang màu sắc văn hóa rõ nét, tác phẩm không tạo được sức bật về nội dung. Kịch bản bị nhận xét dễ đoán, thiếu cao trào rõ rệt. Nhiều tình tiết lặp lại khiến mạch phim kéo dài, giảm nhịp.
Các phân đoạn tranh cãi trong phim được đẩy lên bằng cách tăng cường thoại và cảm xúc mạnh nhưng thiếu tiết chế, dẫn đến cảm giác nặng nề. Cách xử lý này không tạo được hiệu quả kịch tính, ngược lại làm thu hẹp nhóm khán giả.
Ngoài ra, phạm vi tiếp cận của phim chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc, chưa đủ sức lan tỏa rộng để tạo hiệu ứng phòng vé trên toàn quốc.
Cuộc đời đa đoan của nữ NSND tài sắc có giọng hát được ví như 'báu vật'Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước
Dù thành công rực rỡ trên sân khấu, nhưng đời sống riêng của nữ NSND này lại có nhiều trắc trở, truân chuyên.
'Nam thần vai phụ' gây sốt trong phim 'Không giới hạn', sau đổ vỡ hôn nhân hiện đang hạnh phúc bên bạn gái là diễn viên xinh đẹpGiải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Tô Dũng vai Minh Lợi trong bộ phim "Không giới hạn" được đánh giá thành công, để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả.
Trạm yêu thương: Nghị lực của nam sinh kế toán chất lượng cao bất ngờ bị viêm tủy sống liệt hai chânXem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - "Trạm yêu thương: Có nhau là hạnh phúc" trên VTV1 tuần này mang đến câu chuyện của Nguyễn Đăng Tú - hành trình đi qua những tổn thương sâu sắc, để rồi chạm tới ánh sáng của nghị lực, sự hồi sinh và niềm hy vọng.
Nam diễn viên quê Bắc Ninh và vợ là mỹ nhân VFC có động thái gây chú ýGiải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Vợ chồng Đình Tú và Ngọc Huyền đã gây chú ý với hành động ý nghĩa khi tặng xe đạp và hỗ trợ tiền cho trẻ mồ côi trong chương trình "Mái ấm gia đình Việt".
Đêm hội Youth Fest 2026: Nghệ sĩ trẻ 'cháy' cùng đoàn viên VTVXem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Youth Fest 2026, chào mừng 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động sôi nổi.
Nữ danh hài nổi tiếng 'Táo quân' đóng liên tiếp 3 phim kinh dị trăm tỷThế giới showbiz - 14 giờ trước
Thử sức ở mảng điện ảnh, nữ danh hài này liên tiếp có được thành công khi cả 3 dự án mà cô tham gia đều có doanh thu ấn tượng tại phòng vé Việt.
Nữ sinh quê Hà Tĩnh nhận tin vui, liệu có 'làm nên chuyện' tại Miss World Vietnam 2025?Giải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Phạm Thị Huyền Trang quê Hà Tĩnh, đang nằm trong top thí sinh bứt phá nhằm trở thành "Người đẹp được yêu thích nhất", để giành tấm vé duy nhất vào top 6 Miss World Vietnam 2025.
Vất vả tìm kiếm rồi sốc nặng trước quá khứ đáng sợ của bố đẻXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Bố đẻ không chỉ bỏ rơi mẹ con Thành mà còn vào tù ra tội, ngược đãi và bạo lực...
'Phật Tổ Như Lai' của Tây du ký: Từng là hiệu trưởng, sống lạc quan đến cuối đờiGiải trí - 20 giờ trước
Diễn viên Chu Long Quảng vào vai Phật Tổ Như Lai trong "Tây du ký" 1986 đạt đến nỗi trở thành hình mẫu để tạc tượng thờ, thậm chí người dân quỳ lạy khi gặp ông.
Khoe con gái út đáng yêu, Phan Hiển nhắn Khánh Thi: 'Tác dụng của việc lấy vợ đẹp... 'Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Bé Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển lại có bộ ảnh gây sốt cộng đồng mạng. Nhân bộ ảnh đẹp của con gái, Phan Hiền còn nhắn gửi lời "có cánh" đến Khánh Thi.
Khoe con gái út đáng yêu, Phan Hiển nhắn Khánh Thi: 'Tác dụng của việc lấy vợ đẹp... 'Giải trí
GĐXH - Bé Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển lại có bộ ảnh gây sốt cộng đồng mạng. Nhân bộ ảnh đẹp của con gái, Phan Hiền còn nhắn gửi lời "có cánh" đến Khánh Thi.