Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tin vui cho phim Tết có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh

Thứ ba, 11:00 24/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phim "Mùi phở" có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh nhận tin vui khi được "xuất ngoại" công chiếu tại thị trường nước ngoài.

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh cài cắm câu chuyện gia đình Việt nhân văn ra sao?Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh cài cắm câu chuyện gia đình Việt nhân văn ra sao?

GĐXH - Phim Tết "Mùi phở" có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh và dàn diễn viên gạo cội thực sự đang là điểm sáng và khiến khán giả chú ý bởi câu chuyện nhân văn.

Nghệ sĩ Xuân Hinh trên trang cá nhân đã chia sẻ cảm xúc sau một tuần công chiếu phim "Mùi phở". Với nam nghệ sĩ hài quê Bắc Ninh, đây là lần đầu tiên ông chạm ngõ điện ảnh. Ông tự nhận mình là "mầm non điện ảnh" dù đã bước sang tuổi U70.

Lý do nghệ sĩ Xuân Hinh tham gia phim "Mùi phở" là vì ông muốn được góp một phần nhỏ để giữ gìn và lan tỏa những nét đẹp văn hóa đó qua điện ảnh. Nam nghệ sĩ cho biết, đây là con đường khó khăn nhưng đã nhận làm thì phải làm cho tốt. Và "Mùi phở" là bộ phim mà cả ê-kíp cống hiến bằng cả tâm lẫn sức.

Tin vui cho phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Xuân Hinh và dàn diễn viên chính của phim.

Nghệ sĩ Xuân Hinh trải lòng: "Tôi cũng đã chia sẻ về lý do mà tôi nhận lời đóng bộ phim, trước là để kính Mẫu, nhớ ơn cội nguồn, sau là để tri ân khán giả đã dõi theo mình suốt 50 năm qua, tôi vô cùng biết ơn.

Tôi biết làm một bộ phim văn hoá, nhất là vào mùa phim Tết nhiều cạnh tranh, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận cả những áp lực vô hình phía sau màn ảnh. Có những câu chuyện bị hiểu sai, có những hình ảnh bị cắt ghép ngoài ngữ cảnh, có những lời bình luận vội vàng khi phim còn chưa kịp đến tay khán giả".

Ngoài những cảm nhận về phim, nghệ sĩ Xuân Hinh còn công bố tin vui khi "Mùi phở" được xuất ngoại. "Hành trình của "Mùi Phở" không chỉ ở Việt Nam. 3388 Films đã mua bản quyền phát hành bộ phim tại Bắc Mỹ và nhiều thị trường khác. Dự kiến giữa tháng Ba, phim sẽ ra mắt tại Bắc Mỹ, đồng thời được phát hành tại châu Âu, Úc, New Zealand và Nhật Bản. Lotte Entertainment sẽ phụ trách phát hành tại các thị trường quốc tế còn lại. Một câu chuyện rất Việt, giờ đây đang bắt đầu hành trình ra thế giới".

Về nội dung phim, "Mùi phở" đi sâu vào gia đình đa thế hệ của ông Mùi (nghệ sĩ Xuân Hinh thủ vai), với một mối lo chính: Truyền nghề hàng phở Mùi trứ danh. Khi lựa chọn cháu trai làm người nối nghiệp, ông Mùi vấp phải sự phản đối gay gắt từ con dâu (Thu Trang thủ vai). Lúc này, ông Mùi phải tìm mọi cách để đạt được nguyện vọng của mình. Thế nhưng, mâu thuẫn lại chồng chất mâu thuẫn và người cha vô tình đẩy các con ra xa mình hơn.

Tin vui cho phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Xuân Hinh dành sự tâm huyết lớn cho phim "Mùi phở".

Mâu thuẫn trong "Mùi phở" nhưng bị lạm dụng để khiến phim trở nên ồn ào hay trở thành một biến số nặng nề kéo ghì câu chuyện xuống. Với góc nhìn tinh tế của đạo diễn - đồng biên kịch Minh Beta và kinh nghiệm của Kay Nguyễn - Cù Trọng Xoay, bất đồng trong phim trở thành một nhịp cầu, để việc tha thứ và hòa giải mang giá trị nhân văn hơn.

Cấu trúc của bộ phim được xây dựng chắc tay. Các nhân vật đều có nền tảng tâm lý và động cơ rõ ràng. Cùng với đó, mắt xích quan hệ cũng được giới thiệu đầy đủ, giúp cao trào được "đẩy" hợp lý. Xen kẽ những giây phút kịch tính là khoảnh khắc xúc động hoặc một "nhịp nghỉ" hài hước, giúp tổng hòa của "Mùi phở" dễ cảm, dễ xem, dễ chạm đến trái tim khán giả.

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông "bẩn", NSX nói gì?Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

GĐXH - Trước những thông tin sai lệch về phim Tết 'Mùi phở', đạo diễn - NSX phim Minh Beta đã phải lên tiếng làm rõ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiếp tục hé mở diễn viên phụ chất lượng

Phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiếp tục hé mở diễn viên phụ chất lượng

Xem - nghe - đọc - 4 phút trước

GĐXH - Trưa 24/2, phim điện ảnh "Tài" của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tung ra bộ poster thể hiện hình ảnh rõ nét nhất của các diễn viên nam góp mặt trong dự án.

Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026

Tài tử Leonardo DiCaprio bất ngờ bị ngôi sao mới nổi vượt mặt tại BAFTA 2026

Thế giới showbiz - 58 phút trước

GĐXH - Ngôi sao mới nổi của Anh - Robert Aramayo đã đánh bại Timothee Chalamet và Leonardo DiCaprio để giành giải BAFTA 2026 hạng mục diễn xuất.

Thương (Quỳnh Kool) phải lòng 'soái ca' Quân (Huỳnh Anh) ngay lần gặp đầu tiên

Thương (Quỳnh Kool) phải lòng 'soái ca' Quân (Huỳnh Anh) ngay lần gặp đầu tiên

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Quân thường xuyên đến quán cà phê đọc sách để ngắm nhìn Thương, mà chưa một lần dám ngỏ lời.

Trung tá Minh Kiên bị khơi gợi lại vết đau trong quá khứ

Trung tá Minh Kiên bị khơi gợi lại vết đau trong quá khứ

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Lợi nhắc tới sự hy sinh của anh trai đã khiến Trung tá Minh Kiên rất buồn, đó là vết thương lòng của Kiên.

Lê Phương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Quý Bình

Lê Phương tưởng nhớ cố nghệ sĩ Quý Bình

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Trong giỗ đầu của cố nghệ sĩ Quý Bình, Lê Phương và nhiều bạn bè đã gửi tấm lòng tưởng nhớ đến anh.

Nam ca sĩ từng mua 4 cây vàng/ngày, giờ sống độc thân trong dinh cơ tiền tỷ

Nam ca sĩ từng mua 4 cây vàng/ngày, giờ sống độc thân trong dinh cơ tiền tỷ

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Thời hoàng kim, nam ca sĩ này được gọi là “Tứ đại thiên vương” của làng nhạc Việt với mức cát-xê cao ngất ngưởng.

Một năm sau ngày mất của diễn viên Quý Bình, Trương Nam Thành chia sẻ gây chú ý

Một năm sau ngày mất của diễn viên Quý Bình, Trương Nam Thành chia sẻ gây chú ý

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Một năm sau ngày mất của Quý Bình, Trương Nam Thành có chia sẻ khiến nhiều người xúc động.

Tết đầm ấm của vợ chồng NSND Công Lý

Tết đầm ấm của vợ chồng NSND Công Lý

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Tết năm nay của vợ chồng NSND Công Lý diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, ấm cúng. Gia đình "cô Đẩu" nhận được những tình cảm, thăm hỏi yêu thương từ gia đình lẫn bạn bè thân thiết.

Con gái H'Hen Niê khiến Á hậu Thủy Tiên 'tan chảy'

Con gái H'Hen Niê khiến Á hậu Thủy Tiên 'tan chảy'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Á hậu Thủy Tiên và các người đẹp Miss Universe 'tan chảy' bởi nụ cười, biểu cảm đáng yêu của bé Harley - con gái H'Hen Niê.

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh cài cắm câu chuyện gia đình Việt nhân văn ra sao?

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh cài cắm câu chuyện gia đình Việt nhân văn ra sao?

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Phim Tết "Mùi phở" có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh và dàn diễn viên gạo cội thực sự đang là điểm sáng và khiến khán giả chú ý bởi câu chuyện nhân văn.

Xem nhiều

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Trước những thông tin sai lệch về phim Tết 'Mùi phở', đạo diễn - NSX phim Minh Beta đã phải lên tiếng làm rõ.

Trấn Thành - đạo diễn phim Tết vượt mốc 200 tỷ: 'Tôi chỉ đấu với bản thân mình, không đấu với ai cả'

Trấn Thành - đạo diễn phim Tết vượt mốc 200 tỷ: 'Tôi chỉ đấu với bản thân mình, không đấu với ai cả'

Giải trí
"Em xinh" Pháo, LyLy nói gì về "gã chồng hư" Vĩnh Đam trong phim Thỏ Ơi!!?

"Em xinh" Pháo, LyLy nói gì về "gã chồng hư" Vĩnh Đam trong phim Thỏ Ơi!!?

Câu chuyện văn hóa
Hoa hậu được Trấn Thành săn đón nhất: Đóng 3 phim trăm tỷ cả 3, được báo Hàn tung hô là “nữ hoàng nhan sắc”

Hoa hậu được Trấn Thành săn đón nhất: Đóng 3 phim trăm tỷ cả 3, được báo Hàn tung hô là “nữ hoàng nhan sắc”

Giải trí
Đóng phim Tết vượt 200 tỷ, Văn Mai Hương, Lyly, Pháo tự nhận là 'nạn nhân' của Trấn Thành?

Đóng phim Tết vượt 200 tỷ, Văn Mai Hương, Lyly, Pháo tự nhận là 'nạn nhân' của Trấn Thành?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top