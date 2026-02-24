Tin vui cho phim Tết có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh cài cắm câu chuyện gia đình Việt nhân văn ra sao? GĐXH - Phim Tết "Mùi phở" có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh và dàn diễn viên gạo cội thực sự đang là điểm sáng và khiến khán giả chú ý bởi câu chuyện nhân văn.

Nghệ sĩ Xuân Hinh trên trang cá nhân đã chia sẻ cảm xúc sau một tuần công chiếu phim "Mùi phở". Với nam nghệ sĩ hài quê Bắc Ninh, đây là lần đầu tiên ông chạm ngõ điện ảnh. Ông tự nhận mình là "mầm non điện ảnh" dù đã bước sang tuổi U70.

Lý do nghệ sĩ Xuân Hinh tham gia phim "Mùi phở" là vì ông muốn được góp một phần nhỏ để giữ gìn và lan tỏa những nét đẹp văn hóa đó qua điện ảnh. Nam nghệ sĩ cho biết, đây là con đường khó khăn nhưng đã nhận làm thì phải làm cho tốt. Và "Mùi phở" là bộ phim mà cả ê-kíp cống hiến bằng cả tâm lẫn sức.

Nghệ sĩ Xuân Hinh và dàn diễn viên chính của phim.

Nghệ sĩ Xuân Hinh trải lòng: "Tôi cũng đã chia sẻ về lý do mà tôi nhận lời đóng bộ phim, trước là để kính Mẫu, nhớ ơn cội nguồn, sau là để tri ân khán giả đã dõi theo mình suốt 50 năm qua, tôi vô cùng biết ơn.

Tôi biết làm một bộ phim văn hoá, nhất là vào mùa phim Tết nhiều cạnh tranh, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận cả những áp lực vô hình phía sau màn ảnh. Có những câu chuyện bị hiểu sai, có những hình ảnh bị cắt ghép ngoài ngữ cảnh, có những lời bình luận vội vàng khi phim còn chưa kịp đến tay khán giả".

Ngoài những cảm nhận về phim, nghệ sĩ Xuân Hinh còn công bố tin vui khi "Mùi phở" được xuất ngoại. "Hành trình của "Mùi Phở" không chỉ ở Việt Nam. 3388 Films đã mua bản quyền phát hành bộ phim tại Bắc Mỹ và nhiều thị trường khác. Dự kiến giữa tháng Ba, phim sẽ ra mắt tại Bắc Mỹ, đồng thời được phát hành tại châu Âu, Úc, New Zealand và Nhật Bản. Lotte Entertainment sẽ phụ trách phát hành tại các thị trường quốc tế còn lại. Một câu chuyện rất Việt, giờ đây đang bắt đầu hành trình ra thế giới".

Về nội dung phim, "Mùi phở" đi sâu vào gia đình đa thế hệ của ông Mùi (nghệ sĩ Xuân Hinh thủ vai), với một mối lo chính: Truyền nghề hàng phở Mùi trứ danh. Khi lựa chọn cháu trai làm người nối nghiệp, ông Mùi vấp phải sự phản đối gay gắt từ con dâu (Thu Trang thủ vai). Lúc này, ông Mùi phải tìm mọi cách để đạt được nguyện vọng của mình. Thế nhưng, mâu thuẫn lại chồng chất mâu thuẫn và người cha vô tình đẩy các con ra xa mình hơn.

Nghệ sĩ Xuân Hinh dành sự tâm huyết lớn cho phim "Mùi phở".

Mâu thuẫn trong "Mùi phở" nhưng bị lạm dụng để khiến phim trở nên ồn ào hay trở thành một biến số nặng nề kéo ghì câu chuyện xuống. Với góc nhìn tinh tế của đạo diễn - đồng biên kịch Minh Beta và kinh nghiệm của Kay Nguyễn - Cù Trọng Xoay, bất đồng trong phim trở thành một nhịp cầu, để việc tha thứ và hòa giải mang giá trị nhân văn hơn.

Cấu trúc của bộ phim được xây dựng chắc tay. Các nhân vật đều có nền tảng tâm lý và động cơ rõ ràng. Cùng với đó, mắt xích quan hệ cũng được giới thiệu đầy đủ, giúp cao trào được "đẩy" hợp lý. Xen kẽ những giây phút kịch tính là khoảnh khắc xúc động hoặc một "nhịp nghỉ" hài hước, giúp tổng hòa của "Mùi phở" dễ cảm, dễ xem, dễ chạm đến trái tim khán giả.