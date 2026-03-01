Nữ NSƯT nức tiếng trong làng sân khấu cải lương vừa đóng phim Tết cùng danh hài Xuân Hinh là ai?

Em trai út nghệ sĩ Xuân Hinh tròn 50 tuổi, được anh trai nhắn gửi một câu ý nghĩa GĐXH - Nghệ sĩ Xuân Hinh trong ngày đầu xuân năm mới đã chia sẻ hình ảnh em trai út là nghệ sĩ Xuân Nghĩa. Được biết, em trai của danh hài vừa tròn 50 tuổi và đã lên chức ông.

NSƯT Thanh Thanh Hiền và danh hài Xuân Hinh có đám cưới trong phim "Mùi phở"

Trong phim Tết "Mùi phở", NSƯT Thanh Thanh Hiền đóng vai tri kỷ, sau đó trở thành "cô dâu" ở tuổi xế chiều cùng danh hài Xuân Hinh. Vì đã gắn bó trong nghề cùng nhau đã lâu nên cặp đôi nghệ sĩ diễn rất ăn ý và gây xúc động cho người xem.

Trong cuộc họp báo ra mắt phim hồi trước Tết, khi được hỏi "đám cưới trên phim có phải là ước mong ngoài đời chưa thành", danh hài Xuân Hinh hài hước phủ nhận: "Tôi với Thanh Thanh Hiền không có chuyện đó. Tầm này hết vị rồi. Vợ tôi quy định rồi, đi đâu thì đi về nhà cơm vẫn là nhất".

NSƯT Thanh Thanh Hiền trong phim "Mùi phở" cùng danh hài Xuân Hinh.

Trên phim lẫn ngoài đời, NSƯT Thanh Thanh Hiền và danh hài Xuân Hinh luôn giữ sức chừng mực bạn bè. Họ có mối quan hệ thân thiết nhưng ý tứ và giữ gìn tình bạn đẹp ấy. Cách đây ít năm, khi tái ngộ trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" của VTV3, danh Xuân Hinh và NSƯT Thanh Thanh Hiền mang đến một cuộc trò chuyện vừa vui nhộn, vừa xúc động. Cả hai vốn đóng cặp với nhau rất ăn ý trong rất nhiều tác phẩm sân khấu nên không ít khán giả từng nhầm… họ là vợ chồng thật.

NSƯT Thanh Thanh Hiền cũng kể lại ấn tượng khi lần đầu tiên được nhìn thấy nghệ sĩ Xuân Hinh đó là xem vở diễn do đàn anh đảm nhận vai chính. Chị chia sẻ với khán giả: "Tôi nhớ lần đầu nhìn thấy anh Hinh là khi xem vở chèo 'Chuyện tình sinh viên'. Vai diễn của anh hay quá khiến tôi phải chạy vào cánh gà để nhìn cho rõ. Nhưng vào trong, anh Hinh chỉ liếc mắt nhìn tôi. Từ buổi hôm đó, anh Xuân Hinh đã để ý và quyết định xuống tận Nhà hát Cải lương Việt Nam - nơi tôi làm việc để mời hợp tác".

2 nghệ sĩ gạo cội có hơn 30 năm gắn bó cùng nhau.

Nghe NSƯT Thanh Thanh Hiền kể, danh hài Xuân Hinh cũng phân bày: "Tôi đã biết Thanh Thanh Hiền từ trước đó rồi. Lúc đó tôi xuống Nhà hát Cải lương Việt Nam để tìm gặp Thanh Thanh Hiền mời cộng tác thì thấy phía đầu giường có một bức ảnh chân dung cài trâm bị mạng nhện bám đầy. Cô ấy kéo cái bàn ra mời uống nước chè, bảo mỗi tháng nghiện hết mấy cân chè. Hôm ấy về, tôi sợ quá, đang có ý định gì đó nhưng thôi, từ đó chỉ làm nghề thôi".

Tình bạn của họ cứ như vậy cho đến này đã trải qua 31 năm, trong hành trình ấy, họ có nhiều kỉ niệm vui buồn cùng nhau. Chính điều đó là chất keo dính khiến cặp đôi luôn ăn ý trên sân khấu.

NSƯT Thanh Thanh Hiền là bông hoa đẹp trong làng sân khấu cả lương miền Bắc

NSƯT Thanh Thanh Hiền có tên thật là Phạm Thị Thu Huyền, chị sinh năm 1969 tại Hà Nội, trong một gia đình mà bố và mẹ đều là nghệ sĩ, trong đó mẹ cô là nghệ sĩ cải lương Kim Thoa. Lên 6 tuổi cô đã lên sân khấu biểu diễn cải lương và thể hiện được năng khiếu từ lúc còn nhỏ.

Vào những năm thập niên 1990, NSƯT Thanh Thanh Hiền được coi là giọng ca cải lương hạng nhất ở miền Bắc và cũng là nghệ sĩ gặt hái huy chương vàng nhiều nhất trong các hội diễn. Và chị thường là khách mời đặc biệt cho các vở cải lương ở sân khấu miền Nam bởi lối biểu diễn đa dạng, sự chuyển giọng linh hoạt và đặc biệt luôn đảm bảo được những vai nặng ký không phải nghệ sĩ nào cũng làm được.

NSƯT Thanh Thanh Hiền vừa có thanh, vừa có sắc trong làng cải lương miền Bắc.

Thời trẻ chị nổi tiếng với những vai diễn thân phận đầy cay đắng chìm nổi của cô đào trẻ trong những vở diễn lấy nước mắt công chúng: Đôi dòng sữa mẹ, Khi thành phố lên đèn, Lan và Điệp, Mùa tôm... Trẻ đẹp, hát hay, diễn xuất sắc...Thanh Thanh Hiền từng là cái tên đảm bảo bán vé, đồng thời là danh hiệu đảm bảo huy chương vàng trong các kỳ hội diễn sân khấu toàn quốc.

Chính vì vậy, trong hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền với chất giọng ngọt ngào đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả yêu cải lương. Không dừng lại ở đó, chị còn "lấn sân" sang nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác như chèo, ca trù… Và ở sân khấu nào, chị cũng đều tạo được dấu ấn riêng.

Ở tuổi ngoài 50, nữ NSƯT giữ được nhan sắc trẻ đẹp.

Tài sắc và thành công trong sự nghiệp nhưng NSƯT Thanh Thanh Hiền lại lận đận về đường tình duyên. Sau những đổ vỡ, chị không còn nghĩ quá nhiều đến chuyện tình yêu. Tuổi ngoài 50, chị vẫn giữ được nhan sắc và tình yêu cho nghề.