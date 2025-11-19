Mới nhất
“Pháo đài ma” 3.500 tuổi hiện hình giữa sa mạc

Thứ tư, 06:24 19/11/2025 | Chuyện đó đây
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Những bức tường lượn sóng bí ẩn được tìm thấy ở sa mạc Sinai của Ai Cập vừa được xác định là phần còn lại của một pháo đài cổ đại.

Theo Live Science, một "pháo đài ma" có thể từng được sử dụng cho các đội quân dưới thời pharaoh Thutmose I của Ai Cập cổ đại vừa được phát hiện ở phía Bắc sa mạc Sinai, không xa bờ Địa Trung Hải.

Theo Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập, tàn tích của pháo đài cổ đã trải rộng trên diện tích 0,8 ha, và được bảo tồn rất tốt. Bên trong thậm chí vẫn còn tàn tích của lò nướng và một khối quân lương đã hóa đá từ lâu.

“Pháo đài ma” 3.500 tuổi hiện hình giữa sa mạc - Ảnh 1.

Pháo đài cổ đại hiện ra với những bức tường lượn sóng kỳ lạ giữa sa mạc Sinai của Ai Cập - Ảnh: BỘ DU LỊCH VÀ CỔ VẬT AI CẬP

Pháo đài được phát hiện tại Tell el-Kharouba, một di chỉ khảo cổ nằm gần con đường quân sự cổ xưa được gọi là "Con đường Horus", theo tên vị thần bầu trời và chiến tranh đầu chim ưng của người Ai Cập.

Con đường quân sự này trải dài qua phía bắc sa mạc Sinai, nối đồng bằng sông Nile với các khu vực khác ở phía đông Địa Trung Hải, nơi một số cơ sở quân sự từng được tìm thấy trước đây.

Một trong các đặc điểm nổi bật nhất của pháo đài là các bức tường được xây theo cấu trúc kỳ lạ, lượn sóng từ Bắc xuống Nam và chia cắt một phần khu vực phía Tây vốn được sử dụng làm khu dân cư.

Theo các nhà khảo cổ, cấu trúc độc đáo này giúp các bức tường ổn định hơn - điều đã được chứng minh sau 3.500 năm - và giảm tác động của sự xói mòn do gió và cát.

Pháo đài lớn được bảo vệ nghiêm ngặt với 11 tháp phòng thủ. Một số tháp có chôn đồ gốm bên dưới, vốn là một nghi lễ khi xây dựng các công trình lớn ở Ai Cập cổ đại.

Những món đồ gốm này có khắc tên Thutmose I và là bằng chứng cụ thể nhất khiến các nhà khoa học tin rằng pháo đài này được xây dựng dưới thời kỳ ông cai trị Ai Cập (khoảng năm 1504 đến năm 1492 trước Công nguyên).

Pharaoh Thutmose I đã mở rộng đế chế Ai Cập đến tận Syria ngày nay, giúp giải thích vị trí mà "pháo đài ma" được phát hiện.

