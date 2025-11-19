“Pháo đài ma” 3.500 tuổi hiện hình giữa sa mạc
Những bức tường lượn sóng bí ẩn được tìm thấy ở sa mạc Sinai của Ai Cập vừa được xác định là phần còn lại của một pháo đài cổ đại.
Theo Live Science, một "pháo đài ma" có thể từng được sử dụng cho các đội quân dưới thời pharaoh Thutmose I của Ai Cập cổ đại vừa được phát hiện ở phía Bắc sa mạc Sinai, không xa bờ Địa Trung Hải.
Theo Bộ Du lịch và cổ vật Ai Cập, tàn tích của pháo đài cổ đã trải rộng trên diện tích 0,8 ha, và được bảo tồn rất tốt. Bên trong thậm chí vẫn còn tàn tích của lò nướng và một khối quân lương đã hóa đá từ lâu.
Pháo đài được phát hiện tại Tell el-Kharouba, một di chỉ khảo cổ nằm gần con đường quân sự cổ xưa được gọi là "Con đường Horus", theo tên vị thần bầu trời và chiến tranh đầu chim ưng của người Ai Cập.
Con đường quân sự này trải dài qua phía bắc sa mạc Sinai, nối đồng bằng sông Nile với các khu vực khác ở phía đông Địa Trung Hải, nơi một số cơ sở quân sự từng được tìm thấy trước đây.
Một trong các đặc điểm nổi bật nhất của pháo đài là các bức tường được xây theo cấu trúc kỳ lạ, lượn sóng từ Bắc xuống Nam và chia cắt một phần khu vực phía Tây vốn được sử dụng làm khu dân cư.
Theo các nhà khảo cổ, cấu trúc độc đáo này giúp các bức tường ổn định hơn - điều đã được chứng minh sau 3.500 năm - và giảm tác động của sự xói mòn do gió và cát.
Pháo đài lớn được bảo vệ nghiêm ngặt với 11 tháp phòng thủ. Một số tháp có chôn đồ gốm bên dưới, vốn là một nghi lễ khi xây dựng các công trình lớn ở Ai Cập cổ đại.
Những món đồ gốm này có khắc tên Thutmose I và là bằng chứng cụ thể nhất khiến các nhà khoa học tin rằng pháo đài này được xây dựng dưới thời kỳ ông cai trị Ai Cập (khoảng năm 1504 đến năm 1492 trước Công nguyên).
Pharaoh Thutmose I đã mở rộng đế chế Ai Cập đến tận Syria ngày nay, giúp giải thích vị trí mà "pháo đài ma" được phát hiện.
Phát hiện chấn động: Bằng chứng về 'thế giới đã mất' nằm sâu trong lòng Trái ĐấtChuyện đó đây - 3 giờ trước
Trong suốt hàng tỷ năm hình thành và tiến hóa, Trái Đất đã trải qua vô số biến động dữ dội, từ những vụ va chạm khổng lồ cho đến các chu kỳ kiến tạo liên tục thay đổi diện mạo hành tinh.
Bức tranh 700.000 USD của Picasso biến mất bí ẩnChuyện đó đây - 1 ngày trước
Cảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra vụ mất tích bí ẩn của một bức tranh của Pablo Picasso sau khi tác phẩm này dường như “biến mất” trong quá trình vận chuyển tới triển lãm.
Thành phố 2.000 tuổi “trỗi dậy” từ bên dưới thị trấn châu ÂuChuyện đó đây - 2 ngày trước
Một "thành phố mất tích" mà theo các tư liệu lịch sử là từng rất thịnh vượng trong suốt 3 thế kỷ đầu Công nguyên đã được tìm thấy ở Hungary.
Vật thể bí ẩn rơi xuống từ vũ trụChuyện đó đây - 3 ngày trước
Được biết, sự việc như thế này rất hiếm khi xảy ra.
Bé trai đào được thứ đáng sợ trên bãi biển, người lớn lập tức gọi cảnh sátChuyện đó đây - 3 ngày trước
Một vụ việc gây rúng động đã xảy ra tại bãi biển Saunton Sands ở Devon (Anh), khi bé trai 2 tuổi đang chơi đùa vô tình phát hiện ra nhiều xương người.
Hai vật thể bí ẩn đến gần Trái Đất sau nhiều thế kỷ tuyệt tíchChuyện đó đây - 4 ngày trước
Hai vật thể C/2025 A6 Lemmon và C/2025 R2 SWAN sẽ đạt tới điểm gần Trái Đất nhất vào ngày 20 và 21-10.
Đi đào gốc cây, người đàn ông bỗng nhặt được kho báu hơn 2 tỷ đồngChuyện đó đây - 5 ngày trước
Nhặt được vàng khi đang đào gốc cây, người đàn ông không khỏi bất ngờ khi biết "kho báu" này trị giá hơn 2 tỷ đồng.
Tín hiệu vô tuyến từ thế giới 13 tỉ năm trước chạm đến Trái ĐấtChuyện đó đây - 5 ngày trước
Một đài thiên văn Úc đã bắt được tín hiệu vô tuyến kỳ lạ, phơi bày những điều không thể ngờ đến từ vũ trụ 800 triệu năm hậu Big Bang.
Bí ẩn 360 năm trong bức tranh "Cô Gái Đeo Hoa Tai Ngọc Trai" vừa được giải đáp!Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Một trong những bí ẩn dai dẳng nhất của lịch sử hội họa được mở khóa.
Dòng sông yên ả bỗng dậy sóng vì 'rắn khổng lồ', người dân bàn tán khiến phóng viên đến tận nơi xác minhChuyện đó đây - 6 ngày trước
Một đoạn clip quay cảnh "rắn khổng lồ" ẩn mình bên bờ sông Khek (Thái Lan) đang khiến dư luận nước này dậy sóng.
Bé trai đào được thứ đáng sợ trên bãi biển, người lớn lập tức gọi cảnh sátChuyện đó đây
Một vụ việc gây rúng động đã xảy ra tại bãi biển Saunton Sands ở Devon (Anh), khi bé trai 2 tuổi đang chơi đùa vô tình phát hiện ra nhiều xương người.