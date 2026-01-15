Phát hiện bí mật vô giá dưới lòng đất: 12 bộ xương còn nguyên vẹn khiến các nhà khảo cổ chết lặng

Ngay tại một trong 7 Kỳ quan Thế giới Mới, nơi từng là bối cảnh cho series "Indiana Jones và Cuộc Thập Tự Chinh Cuối Cùng", các nhà khoa học đã bước vào một cuộc phiêu lưu có thật và khai quật được một ngôi mộ cổ đầy bí ẩn mà giới nghiên cứu chưa từng biết đến.

Lời thì thầm từ lòng sa mạc: Phát hiện “trăm năm có một”

Trong lòng đất khô cằn, các nhà khám phá đã chạm tay vào một cõi yên nghỉ thiêng liêng, nơi 12 linh hồn đã ngủ say suốt hai thiên niên kỷ, canh giữ những bí mật cuối cùng của Petra.

Sự kiện này được ghi hình cho chương trình "Expedition Unknown" của Discovery Channel. Dưới sự dẫn dắt của nhà khảo cổ Pearce Paul Creasman, nhóm đã sử dụng radar xuyên đất để thăm dò khu vực bên dưới pháo đài cổ Khazneh.

Địa điểm của cuộc khai quật. Nguồn: Khalil Mazraawi/AFP qua Getty Images

Kiến trúc khổng lồ được tạc vào vách sa thạch, là biểu tượng của vùng đất Petra. Dữ liệu cho thấy ở đây có dấu hiệu của một khoang rỗng, và sau ngày được chính phủ Jordan cấp phép, cuộc khai quật bắt đầu.

Khi lớp cát đá cuối cùng được cẩn trọng dời đi, hơi thở của cả đoàn thám hiểm như ngưng lại. Hiện ra trước mắt không phải một hầm mộ trống rỗng, mà là một “thánh đường của sự yên nghỉ vĩnh hằng”.

Mười hai bộ hài cốt nằm đó, trong tư thế như mới chỉ vừa chìm vào giấc ngủ dài. Xung quanh họ là những hiện vật bằng đồng, sắt và gốm sứ vẫn còn nguyên vẹn, lặng lẽ kể câu chuyện về một thời đại huy hoàng mà bụi thời gian đã vùi lấp.

Cuộc giải mã ngoạn mục

Josh Gates, người dẫn chương trình không giấu nổi sự phấn khích: "Đây là một phát hiện cực kỳ hiếm có. Trong hai thế kỷ nay chưa từng có thứ gì quý giá như thế này được tìm thấy. Có lẽ chính Petra đã chọn thời khắc này để hé mở bí mật sau cùng của mình."

Một trong 12 bộ xương được chôn cất dưới thánh địa. Nguồn: Expedition Unknown

Phát hiện gây chú ý nhất có lẽ là một chiếc cốc gốm được tìm thấy trong vòng tay của một trong những người đã khuất. Sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến ai cũng liên tưởng đến "Chén Thánh" (Holy Grail) trong phim Indiana Jones. "Đó thực sự là khoảnh khắc tuyệt vời, khi lịch sử đan xen cùng nghệ thuật", Gates chia sẻ.

Vị trí của ngôi mộ không phải ngẫu nhiên. Nó ngay bên dưới Khazneh, gần lối vào chính của thành phố cho thấy đây chắc chắn là nơi an nghỉ dành cho những linh hồn cao quý nhất. Các chuyên gia tin rằng họ phải là những nhân vật có cực kì có địa vị trong xã hội Nabataean cổ đại.

Hơn nữa, các bộ hài cốt vẫn còn ở tư thế nguyên thủy, chưa bị xáo trộn, điều này càng làm tăng tính quý giá cho nghiên cứu. "Hài cốt con người có thể là một công cụ thực sự giá trị, việc các bộ xương còn nguyên vẹn như vậy là điều vô cùng hiếm gặp”.

Mở khóa bí mật của một nền văn minh

Cuộc khai quật không chỉ dừng lại ở một ngôi mộ. Nó được kỳ vọng sẽ là chìa khóa mở ra những bí mật mới về kho báu, về thành phố Petra và về cuộc sống của người Nabataean - những bậc thầy thương mại và kỹ thuật xây dựng đã tạo nên kỳ quan này.

Các chuyên gia vẫn tiếp tục khám phá về ngôi mộ. Nguồn: Expedition Unknown

Phân tích tương lai có thể cho ta biết: Họ ăn gì trong những bữa tiệc sa mạc? Những căn bệnh nào đã rình rập họ? Nghi lễ an táng của họ có những bí ẩn gì? Và quan trọng nhất: điều gì đã khiến họ biến mất khỏi dòng chảy lịch sử?

Dưới lớp đá sa thạch huyền thoại, Petra vẫn còn vô vàn câu chuyện chưa kể. Khám phá mới nhất này đã hé lộ nhiều bí mật trong lịch sử và khiến con người tiếp tục kiên trì với những cuộc phiêu lưu, thám hiểm và có những góc nhìn rộng hơn về những gì từng xảy ra trong quá khứ.

Nguồn: Popular Mechanics